https://anlatilaninotesi.com.tr/20250320/bir-kedi-istanbuldan-gizlice-bindigi-rus-gemisi-ile-novorossiyske-gitti-adini-burak-koyduk-1094707901.html

Bir kedi İstanbul'dan gizlice bindiği Rus gemisi ile Novorossiysk'e gitti: 'Adını Burak koyduk'

Bir kedi İstanbul'dan gizlice bindiği Rus gemisi ile Novorossiysk'e gitti: 'Adını Burak koyduk'

Sputnik Türkiye

Nakliye ve lojistik şirketi FESCO tarafından Sputnik'e yapılan açıklamada, İstanbul'dan 'gizlice' gemiye binerek Novorossiysk'e kadar gelen kedinin limanda... 20.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-20T20:59+0300

2025-03-20T20:59+0300

2025-03-20T20:59+0300

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Nakliye ve lojistik şirketi FESCO'nun yaptığı açıklamada, İstanbul'dan gizlice Novorossiysk'e giden bir kedinin, 'İtalyanların Rusya Maceraları' filminin kahramanının kaderiyle karşı karşıya kalabileceği belirtildi.Kedinin belgeler ve izin olmadan limandan ayrılamayacağı ve bu sebepten de Türkiye'ye dönmesinin mümkün olamayacağı ifade edildi.Kedinin 11 Mart'tan bu yana Novorossiysk limanında bulunduğu ve limana bir Rus gemisinde saklanarak ulaştığı belirtilirken denizcilerin ona ‘Burak’ adını koydukları dile getirildi.Yapılan açıklamada, “Kedi hala limanda. Onu besleyen ve karnını doyuran personelimizin çabaları sayesinde hayatta ve iyi durumda. Oona yeni bir yuva bulmak için sorunun bir an önce çözülmesini çok istiyoruz. Kedinin tabi tutulması gereken kontrol prosedürlerini denetleyen Rusya Federal Veteriner ve Bitki Sağlığı Gözetimi Servisi ile temasa geçtik” dedi.Sputnik'e konuşan görevli, denetleyici makamların kediyi hastalıklara karşı muayene etmesi için bir veteriner göndermesi gerektiğini belirterek, “Liman devlet sınırının bir parçası olduğu ve oraya giriş kısıtlı olduğu için oraya özel bir veteriner getiremeyiz” dedi.FESCO'dan yapılan açıklamada, birçok kişinin Burak'ı sahiplenmek istediğini ancak ilgili makamlardan izin almadan gümrük bölgesinden çıkamadığını belirterek şu cümleleri kaydetti:Denizciler kediyi İstanbul'dan yaptıkları bir yolculuk sırasında konteynırdan gelen miyavlama sesini duyarak kediyi buldukları belirtilirken kedinin gemiye nasıl çıktığının bilinmediği kaydedildi.

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