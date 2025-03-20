https://anlatilaninotesi.com.tr/20250320/bir-kedi-istanbuldan-gizlice-bindigi-rus-gemisi-ile-novorossiyske-gitti-adini-burak-koyduk-1094707901.html
Bir kedi İstanbul'dan gizlice bindiği Rus gemisi ile Novorossiysk'e gitti: 'Adını Burak koyduk'
Bir kedi İstanbul'dan gizlice bindiği Rus gemisi ile Novorossiysk'e gitti: 'Adını Burak koyduk'
Sputnik Türkiye
Nakliye ve lojistik şirketi FESCO tarafından Sputnik'e yapılan açıklamada, İstanbul'dan 'gizlice' gemiye binerek Novorossiysk'e kadar gelen kedinin limanda... 20.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-20T20:59+0300
2025-03-20T20:59+0300
2025-03-20T20:59+0300
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Nakliye ve lojistik şirketi FESCO'nun yaptığı açıklamada, İstanbul'dan gizlice Novorossiysk'e giden bir kedinin, 'İtalyanların Rusya Maceraları' filminin kahramanının kaderiyle karşı karşıya kalabileceği belirtildi.Kedinin belgeler ve izin olmadan limandan ayrılamayacağı ve bu sebepten de Türkiye'ye dönmesinin mümkün olamayacağı ifade edildi.Kedinin 11 Mart'tan bu yana Novorossiysk limanında bulunduğu ve limana bir Rus gemisinde saklanarak ulaştığı belirtilirken denizcilerin ona ‘Burak’ adını koydukları dile getirildi.Yapılan açıklamada, “Kedi hala limanda. Onu besleyen ve karnını doyuran personelimizin çabaları sayesinde hayatta ve iyi durumda. Oona yeni bir yuva bulmak için sorunun bir an önce çözülmesini çok istiyoruz. Kedinin tabi tutulması gereken kontrol prosedürlerini denetleyen Rusya Federal Veteriner ve Bitki Sağlığı Gözetimi Servisi ile temasa geçtik” dedi.Sputnik'e konuşan görevli, denetleyici makamların kediyi hastalıklara karşı muayene etmesi için bir veteriner göndermesi gerektiğini belirterek, “Liman devlet sınırının bir parçası olduğu ve oraya giriş kısıtlı olduğu için oraya özel bir veteriner getiremeyiz” dedi.FESCO'dan yapılan açıklamada, birçok kişinin Burak'ı sahiplenmek istediğini ancak ilgili makamlardan izin almadan gümrük bölgesinden çıkamadığını belirterek şu cümleleri kaydetti:Denizciler kediyi İstanbul'dan yaptıkları bir yolculuk sırasında konteynırdan gelen miyavlama sesini duyarak kediyi buldukları belirtilirken kedinin gemiye nasıl çıktığının bilinmediği kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250320/uzayda-9-ay-mahsur-kalan-astronotlara-kotu-haber-gunluk-5-dolar-fazla-mesai-ucreti-alabilecekler-1094690993.html
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novorossiysk, i̇stanbul, sputnik, kedi, seyahat
Bir kedi İstanbul'dan gizlice bindiği Rus gemisi ile Novorossiysk'e gitti: 'Adını Burak koyduk'
Nakliye ve lojistik şirketi FESCO tarafından Sputnik'e yapılan açıklamada, İstanbul'dan 'gizlice' gemiye binerek Novorossiysk'e kadar gelen kedinin limanda bakılmaya başlandığını ancak kedinin muhtelif izin belgeleri olmadan limandan ayrılamayabileceğini dile getirdi.
Nakliye ve lojistik şirketi FESCO'nun yaptığı açıklamada, İstanbul'dan gizlice Novorossiysk'e giden bir kedinin, 'İtalyanların Rusya Maceraları' filminin kahramanının kaderiyle karşı karşıya kalabileceği belirtildi.
İtalyanların Rusya Maceraları, 1974 yapımı bir İtalyan-Sovyet ortak yapımı komedi filmidir. Eldar Ryazanov tarafından yönetilmiştir. Film, Sovyetler Birliği'nde büyük bir başarı elde etmiş ve İtalya'da da popüler olmuştur.
Kedinin belgeler ve izin olmadan limandan ayrılamayacağı ve bu sebepten de Türkiye'ye dönmesinin mümkün olamayacağı ifade edildi.
Kedinin 11 Mart'tan bu yana Novorossiysk limanında bulunduğu ve limana bir Rus gemisinde saklanarak ulaştığı belirtilirken denizcilerin ona ‘Burak’ adını koydukları dile getirildi.
Yapılan açıklamada, “Kedi hala limanda. Onu besleyen ve karnını doyuran personelimizin çabaları sayesinde hayatta ve iyi durumda. Oona yeni bir yuva bulmak için sorunun bir an önce çözülmesini çok istiyoruz. Kedinin tabi tutulması gereken kontrol prosedürlerini denetleyen Rusya Federal Veteriner ve Bitki Sağlığı Gözetimi Servisi ile temasa geçtik” dedi.
Sputnik'e konuşan görevli, denetleyici makamların kediyi hastalıklara karşı muayene etmesi için bir veteriner göndermesi gerektiğini belirterek, “Liman devlet sınırının bir parçası olduğu ve oraya giriş kısıtlı olduğu için oraya özel bir veteriner getiremeyiz” dedi.
FESCO'dan yapılan açıklamada, birçok kişinin Burak'ı sahiplenmek istediğini ancak ilgili makamlardan izin almadan gümrük bölgesinden çıkamadığını belirterek şu cümleleri kaydetti:
Belge olmadan nasıl geri getirileceği de belli değil, Türk gümrük memurları da aynı soruları soracaktır: 'Beyan edilmemiş bir hayvanı neye dayanarak belgesiz getirdiniz?'. Sonuç olarak, Sovyet komedisi İtalyanların Rusya Maceraları'nın pasaportsuz gidip gelen kahramanı gibi bir duruma düşebilir.
Denizciler kediyi İstanbul'dan yaptıkları bir yolculuk sırasında konteynırdan gelen miyavlama sesini duyarak kediyi buldukları belirtilirken kedinin gemiye nasıl çıktığının bilinmediği kaydedildi.