https://anlatilaninotesi.com.tr/20250320/bilim-insanlari-duyurdu-insanlarla-muhabbet-kuslarinin-beyinleri-arasinda-benzerlik-kesfedildi-1094710650.html

Bilim insanları duyurdu: İnsanlarla muhabbet kuşlarının beyinleri arasında benzerlik keşfedildi

Bilim insanları duyurdu: İnsanlarla muhabbet kuşlarının beyinleri arasında benzerlik keşfedildi

Sputnik Türkiye

ABD’de New York Üniversitesi Langone Tıp Merkezi'nde yapılan araştırmalar, muhabbet kuşlarının beyinlerinin, ses üretimi sırasında insan beynine benzer şekilde... 20.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-20T23:08+0300

2025-03-20T23:08+0300

2025-03-20T23:08+0300

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Bilim insanları, muhabbet kuşları ve insan beyni arasında benzerlikler olduğunu keşfetti.Araştırmada, muhabbet kuşlarının beyin aktiviteleriyle ses üretimi arasındaki bağlantılar incelendi. Ses çıkarırken belirli hücrelerin aktif hale geldiği ve bu durumun piyano tuşlarının notalara karşılık gelmesine benzediği tespit edildi. Bilim insanları, bu keşfin konuşma bozuklukları için yeni tedavi yöntemleri geliştirmeye yardımcı olabileceğini vurguladı.Araştırmacılara göre, muhabbet kuşları zebra ispinozlarından farklı olarak seslerini hızla değiştirerek ve farklı sesleri birleştirerek yeni kombinasyonlar oluşturuyor. Uzmanlar, bu yeteneğin insanlardaki konuşma bozukluklarının nedenlerini anlamak ve tedavi geliştirmek için önemli bir model oluşturabileceğini ifade etti.

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