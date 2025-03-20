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Bilim insanları duyurdu: İnsanlarla muhabbet kuşlarının beyinleri arasında benzerlik keşfedildi
Bilim insanları duyurdu: İnsanlarla muhabbet kuşlarının beyinleri arasında benzerlik keşfedildi
Sputnik Türkiye
ABD’de New York Üniversitesi Langone Tıp Merkezi'nde yapılan araştırmalar, muhabbet kuşlarının beyinlerinin, ses üretimi sırasında insan beynine benzer şekilde... 20.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-20T23:08+0300
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Bilim insanları, muhabbet kuşları ve insan beyni arasında benzerlikler olduğunu keşfetti.Araştırmada, muhabbet kuşlarının beyin aktiviteleriyle ses üretimi arasındaki bağlantılar incelendi. Ses çıkarırken belirli hücrelerin aktif hale geldiği ve bu durumun piyano tuşlarının notalara karşılık gelmesine benzediği tespit edildi. Bilim insanları, bu keşfin konuşma bozuklukları için yeni tedavi yöntemleri geliştirmeye yardımcı olabileceğini vurguladı.Araştırmacılara göre, muhabbet kuşları zebra ispinozlarından farklı olarak seslerini hızla değiştirerek ve farklı sesleri birleştirerek yeni kombinasyonlar oluşturuyor. Uzmanlar, bu yeteneğin insanlardaki konuşma bozukluklarının nedenlerini anlamak ve tedavi geliştirmek için önemli bir model oluşturabileceğini ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250217/hediye-edildigi-is-yerinden-kacan-deve-kusu-tel-orguleri-asti-kara-yolunu-kullandi-buyutuldugu-1093722507.html
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new york, papağan, muhabbet kuşu, konuşma, konuşma süresi, rekor konuşma, sohbet, sohbet robotları, bilim, bilim insanları, bilim insanı
new york, papağan, muhabbet kuşu, konuşma, konuşma süresi, rekor konuşma, sohbet, sohbet robotları, bilim, bilim insanları, bilim insanı

Bilim insanları duyurdu: İnsanlarla muhabbet kuşlarının beyinleri arasında benzerlik keşfedildi

23:08 20.03.2025
© AAKafein tiryakisi papağanlar
Kafein tiryakisi papağanlar - Sputnik Türkiye, 1920, 20.03.2025
© AA
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ABD’de New York Üniversitesi Langone Tıp Merkezi'nde yapılan araştırmalar, muhabbet kuşlarının beyinlerinin, ses üretimi sırasında insan beynine benzer şekilde çalıştığını ortaya koydu. Bilim insanları, papağan türlerinin yaşam boyu yeni kelimeler öğrenebildiğini ve sesleri yaratıcı bir şekilde birleştirdiğini belirtti.
Bilim insanları, muhabbet kuşları ve insan beyni arasında benzerlikler olduğunu keşfetti.
Araştırmada, muhabbet kuşlarının beyin aktiviteleriyle ses üretimi arasındaki bağlantılar incelendi. Ses çıkarırken belirli hücrelerin aktif hale geldiği ve bu durumun piyano tuşlarının notalara karşılık gelmesine benzediği tespit edildi. Bilim insanları, bu keşfin konuşma bozuklukları için yeni tedavi yöntemleri geliştirmeye yardımcı olabileceğini vurguladı.
Araştırmacılara göre, muhabbet kuşları zebra ispinozlarından farklı olarak seslerini hızla değiştirerek ve farklı sesleri birleştirerek yeni kombinasyonlar oluşturuyor. Uzmanlar, bu yeteneğin insanlardaki konuşma bozukluklarının nedenlerini anlamak ve tedavi geliştirmek için önemli bir model oluşturabileceğini ifade etti.
Hediye edildiği iş yerinden kaçan deve kuşu tel örgüleri aştı, kara yolunu kullandı ve büyütüldüğü mahalleye geri döndü - Sputnik Türkiye, 1920, 17.02.2025
YAŞAM
Hediye edildiği iş yerinden kaçan deve kuşu tel örgüleri aştı, kara yolunu kullandı, büyütüldüğü mahalleye geri döndü
17 Şubat, 10:05
Türkiye
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