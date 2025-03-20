https://anlatilaninotesi.com.tr/20250320/ankara-buyuksehir-belediye-baskani-mansur-yavas-aciklama-yapiyor-1094685200.html
Mansur Yavaş Dilek İmamoğlu'nu ziyaret etti: 'Akşam Saraçhane'deyiz, herkes kalbinden geçenleri söyleyecek'
Mansur Yavaş Dilek İmamoğlu'nu ziyaret etti: 'Akşam Saraçhane'deyiz, herkes kalbinden geçenleri söyleyecek'
Sputnik Türkiye
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş açıklama yaptı. Yavaş pazar günü herkes gibi oy kullanacağını söyledi. Yavaş sözlerini, "Akşam Saraçhane'deyiz... 20.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-20T11:31+0300
2025-03-20T11:31+0300
2025-03-20T12:28+0300
poli̇ti̇ka
mansur yavaş
ankara büyükşehir belediyesi
dilek i̇mamoğlu
ankara
i̇stanbul
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Ankara Büyükşehir Başkanı Mansur Yavaş, İstanbul'da gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nu ziyaret etti. Geçmiş olsun dileklerini İmamoğlu ailesine ileten Mansur Yavaş, kısa bir açıklamada bulundu.Yavaş, şöyle konuştu:'Ben dahil herkes oyunu kullanacak'Yavaş, 23 Mart'ta İmamoğlu'nun aday olduğu CHP'nin Cumhurbaşkanlığı seçimi hakkındaki soruyu yanıtladı. Yavaş sandık başına gidip oy kullanacağını açıkladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250320/gozaltindaki-ekrem-imamoglundan-yeni-mesaj-sosyal-medya-hesabindan-paylasti-1094680652.html
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mansur yavaş, ankara büyükşehir belediyesi, dilek i̇mamoğlu, ankara, i̇stanbul, cumhuriyet halk partisi (chp), saraçhane
mansur yavaş, ankara büyükşehir belediyesi, dilek i̇mamoğlu, ankara, i̇stanbul, cumhuriyet halk partisi (chp), saraçhane
Mansur Yavaş Dilek İmamoğlu'nu ziyaret etti: 'Akşam Saraçhane'deyiz, herkes kalbinden geçenleri söyleyecek'
11:31 20.03.2025 (güncellendi: 12:28 20.03.2025)
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş açıklama yaptı. Yavaş pazar günü herkes gibi oy kullanacağını söyledi. Yavaş sözlerini, "Akşam Saraçhane'deyiz, herkes kalbinden geçenleri söyleyecek" diye sürdürdü.
Ankara Büyükşehir Başkanı Mansur Yavaş, İstanbul'da gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nu ziyaret etti. Geçmiş olsun dileklerini İmamoğlu ailesine ileten Mansur Yavaş, kısa bir açıklamada bulundu.
Sadece kendi ailemiz değil, bütün Cumhuriyet Halk Partisi ailesi ve Türk milleti yaşananları görüyor ve mutlaka, onlar da kalben de olsa destekte bulunacaklar diye düşünüyorum. İnşallah hukuk işler. Tek temennimiz o Türkiye’de. Çünkü siyasallaşmış bir yargı var. En azından yargının bu konuda da güven vermesi lazım vereceği kararlarla. Bekliyoruz, yine de güveneceğimiz tek yer, sığınacağımız liman hukuktur. İnşallah hukuk devletinin gereği yapılır. Çünkü üzücü olan şudur: Daha önce Ekrem Bey iki-üç defa ifadeye çağrılmıştı ve koşarak gitmiştir. Yine aynısı yapılabilirdi. Sanki bir terörist yakalanıyor gibi 20 kadar, araçla gelinip evin bu şekilde aranması ve apar topar götürülmesi hiç uygun düşmemiştir. Hukuken de uygun değildir. Davet edilseydi Ekrem Bey giderdi. İnşallah artık hukukun geçerli olduğu zamanlara hep beraber kavuşacağız. Akşam vakti de Saraçhane’deyiz. Özgür Bey’le beraber bir yine aynı şekilde miting yapılacak. Herkes kalbinden geçenleri, protestolarını akşam bildirecekler.
'Ben dahil herkes oyunu kullanacak'
Yavaş, 23 Mart'ta İmamoğlu'nun aday olduğu CHP'nin Cumhurbaşkanlığı seçimi hakkındaki soruyu yanıtladı. Yavaş sandık başına gidip oy kullanacağını açıkladı.