Mansur Yavaş Dilek İmamoğlu'nu ziyaret etti: 'Akşam Saraçhane'deyiz, herkes kalbinden geçenleri söyleyecek'

Sadece kendi ailemiz değil, bütün Cumhuriyet Halk Partisi ailesi ve Türk milleti yaşananları görüyor ve mutlaka, onlar da kalben de olsa destekte bulunacaklar diye düşünüyorum. İnşallah hukuk işler. Tek temennimiz o Türkiye’de. Çünkü siyasallaşmış bir yargı var. En azından yargının bu konuda da güven vermesi lazım vereceği kararlarla. Bekliyoruz, yine de güveneceğimiz tek yer, sığınacağımız liman hukuktur. İnşallah hukuk devletinin gereği yapılır. Çünkü üzücü olan şudur: Daha önce Ekrem Bey iki-üç defa ifadeye çağrılmıştı ve koşarak gitmiştir. Yine aynısı yapılabilirdi. Sanki bir terörist yakalanıyor gibi 20 kadar, araçla gelinip evin bu şekilde aranması ve apar topar götürülmesi hiç uygun düşmemiştir. Hukuken de uygun değildir. Davet edilseydi Ekrem Bey giderdi. İnşallah artık hukukun geçerli olduğu zamanlara hep beraber kavuşacağız. Akşam vakti de Saraçhane’deyiz. Özgür Bey’le beraber bir yine aynı şekilde miting yapılacak. Herkes kalbinden geçenleri, protestolarını akşam bildirecekler.