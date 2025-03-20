Ahmet Hakan: Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu’nun yedek adayıdır

"Mansur Yavaş için güzel günler geliyor mu? Doğrudur. Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu’nun yedek adayıdır. Bu olaylardan sonra gözlerin ona çevrilmesi beklenir. Nitekim çevrildi de. Ancak gözaltı operasyonu CHP çevrelerinde öyle büyük bir şok etkisi yaratmış durumda ki... Bu şok etkisiyle partinin nasıl bir karar vereceği süper belirsiz bir hale geldi. CHP, bu saatten sonra kopuş stratejisine geçip radikal kararlar alabilir. CHP, bu saatten sonra “kimi aday gösterirsek kazanır” psikolojisine girebilir. CHP, bu saatten sonra Mansur Yavaş’a ihtiyaç duymadığını düşünebilir. CHP, bu saatten sonra tamamen İmamoğlu’nun talep ve arzuları doğrultusunda hareket edebilir."