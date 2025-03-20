Ahmet Hakan: Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu’nun yedek adayıdır

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Yapay zeka, bilim insanlarının 10 yıldır araştırdığı konuyu iki günde çözdü
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
9 dk
YERİ VE ZAMANI
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na gözaltı
09:09
107 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
8 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:31
19 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:51
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Prof. Dr. Özgöker: 'Rekabet korunmadan tüketici korunamaz'
12:06
81 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Ekrem İmamoğlu hakkında gözaltı kararı
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Bant daraltma nedir?
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:30
7 dk
ÖZEL HABER
Putin-Trump görüşmesinin detayları
18:38
17 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:06
84 dk
SESLİ HABER
Milli sporcu Şahika Ercümen Baykal Gölü'ne buz altı dalış yaptı
20:33
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
9 dk
SEYİR HALİ
Operasyon süreciyle başlayan dijital izolasyon
07:09
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
8 dk
YERİ VE ZAMANI
Gözaltılar borsa ve dövizi vurdu
09:08
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
YAZI - YORUM
Fethi Yılmaz'la Yazı - Yorum
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250320/ahmet-hakan-mansur-yavas-ekrem-imamoglunun-yedek-adayidir-1094679824.html
Ahmet Hakan: Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu’nun yedek adayıdır
Ahmet Hakan: Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu’nun yedek adayıdır
Sputnik Türkiye
Ahmet Hakan, Mansur Yavaş'ın Ekrem İmamoğlu'nun yedek adayı olduğunu öne sürdü ve "Bu olaylardan sonra gözlerin ona çevrilmesi beklenir. Nitekim çevrildi de."... 20.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-20T09:26+0300
2025-03-20T09:26+0300
poli̇ti̇ka
ahmet hakan
mansur yavaş
chp
ekrem i̇mamoğlu
cumhurbaşkanı
cumhurbaşkanı adayı
ankara
recep tayyip erdoğan
gözaltı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/1a/1093984857_0:20:2928:1667_1920x0_80_0_0_29b71d925aea0b8466cb9071bbed2184.jpg
Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, İmamoğlu'nun gözaltına alınması ardından yaşananları değerlendirdi. Ahmet Hakan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, İmamoğlu'nun belirsiz sürecinin ardından konumunu şöyle yorumladı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250320/mansur-yavas-tayvandan-dondu-korktugumuz-bir-sey-yok-1094677302.html
ankara
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/1a/1093984857_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d0c6a16511694b5e650e549424add77e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
mansur yavaş mansur yavaş ekrem imamoğlu, mansur yavaş adaylık
mansur yavaş mansur yavaş ekrem imamoğlu, mansur yavaş adaylık

Ahmet Hakan: Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu’nun yedek adayıdır

09:26 20.03.2025
© AA / Güven Yılmaz Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu
 Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 20.03.2025
© AA / Güven Yılmaz
Abone ol
Ahmet Hakan, Mansur Yavaş'ın Ekrem İmamoğlu'nun yedek adayı olduğunu öne sürdü ve "Bu olaylardan sonra gözlerin ona çevrilmesi beklenir. Nitekim çevrildi de." dedi.
Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, İmamoğlu'nun gözaltına alınması ardından yaşananları değerlendirdi.
Ahmet Hakan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, İmamoğlu'nun belirsiz sürecinin ardından konumunu şöyle yorumladı:

"Mansur Yavaş için güzel günler geliyor mu? Doğrudur. Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu’nun yedek adayıdır. Bu olaylardan sonra gözlerin ona çevrilmesi beklenir. Nitekim çevrildi de. Ancak gözaltı operasyonu CHP çevrelerinde öyle büyük bir şok etkisi yaratmış durumda ki... Bu şok etkisiyle partinin nasıl bir karar vereceği süper belirsiz bir hale geldi. CHP, bu saatten sonra kopuş stratejisine geçip radikal kararlar alabilir. CHP, bu saatten sonra “kimi aday gösterirsek kazanır” psikolojisine girebilir. CHP, bu saatten sonra Mansur Yavaş’a ihtiyaç duymadığını düşünebilir. CHP, bu saatten sonra tamamen İmamoğlu’nun talep ve arzuları doğrultusunda hareket edebilir."

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş - Sputnik Türkiye, 1920, 20.03.2025
POLİTİKA
Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından Mansur Yavaş Tayvan'dan döndü: 'Korktuğumuz bir şey yok'
07:47
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала