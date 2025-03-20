https://anlatilaninotesi.com.tr/20250320/ahmet-hakan-mansur-yavas-ekrem-imamoglunun-yedek-adayidir-1094679824.html
Ahmet Hakan: Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu’nun yedek adayıdır
Ahmet Hakan: Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu’nun yedek adayıdır
Sputnik Türkiye
Ahmet Hakan, Mansur Yavaş'ın Ekrem İmamoğlu'nun yedek adayı olduğunu öne sürdü ve "Bu olaylardan sonra gözlerin ona çevrilmesi beklenir. Nitekim çevrildi de."... 20.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-20T09:26+0300
2025-03-20T09:26+0300
2025-03-20T09:26+0300
poli̇ti̇ka
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gözaltı
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Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, İmamoğlu'nun gözaltına alınması ardından yaşananları değerlendirdi. Ahmet Hakan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, İmamoğlu'nun belirsiz sürecinin ardından konumunu şöyle yorumladı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250320/mansur-yavas-tayvandan-dondu-korktugumuz-bir-sey-yok-1094677302.html
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mansur yavaş mansur yavaş ekrem imamoğlu, mansur yavaş adaylık
mansur yavaş mansur yavaş ekrem imamoğlu, mansur yavaş adaylık
Ahmet Hakan: Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu’nun yedek adayıdır
Ahmet Hakan, Mansur Yavaş'ın Ekrem İmamoğlu'nun yedek adayı olduğunu öne sürdü ve "Bu olaylardan sonra gözlerin ona çevrilmesi beklenir. Nitekim çevrildi de." dedi.
Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, İmamoğlu'nun gözaltına alınması ardından yaşananları değerlendirdi.
Ahmet Hakan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, İmamoğlu'nun belirsiz
sürecinin ardından konumunu şöyle yorumladı
:
"Mansur Yavaş için güzel günler geliyor mu? Doğrudur. Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu’nun yedek adayıdır. Bu olaylardan sonra gözlerin ona çevrilmesi beklenir. Nitekim çevrildi de. Ancak gözaltı operasyonu CHP çevrelerinde öyle büyük bir şok etkisi yaratmış durumda ki... Bu şok etkisiyle partinin nasıl bir karar vereceği süper belirsiz bir hale geldi. CHP, bu saatten sonra kopuş stratejisine geçip radikal kararlar alabilir. CHP, bu saatten sonra “kimi aday gösterirsek kazanır” psikolojisine girebilir. CHP, bu saatten sonra Mansur Yavaş’a ihtiyaç duymadığını düşünebilir. CHP, bu saatten sonra tamamen İmamoğlu’nun talep ve arzuları doğrultusunda hareket edebilir."