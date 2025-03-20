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Kaybolmasının üzerinden 11 yıl geçti: Malezya, 'sır uçak' için arama çalışmalarını yeniden başlatıyor
Kaybolmasının üzerinden 11 yıl geçti: Malezya, 'sır uçak' için arama çalışmalarını yeniden başlatıyor
Sputnik Türkiye
Malezya Havayolları'na ait Boeing 777 uçağı, 8 Mart 2014'te kaybolmasından bu yana bulunamadı. Kalkıştan kısa bir süre sonra radarda gözükmeyen MH370 sefer... 20.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-20T09:48+0300
2025-03-20T09:48+0300
2025-03-20T09:48+0300
yaşam
malezya
malezya havayolları
anthony loke
hint okyanusu
teksas
mh370
malezya havayollarına ait mh370 sefer sayılı yolcu uçağı
malezya uçağının kaybolması
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Malezya Havayolları'na ait MH370 sefer sayılı uçağın kayboluşunun üzerinden yaklaşık 11 yıl geçmesinin ardından, Malezya hükümeti Hint Okyanusu'nda arama çalışmalarının yeniden başlatılması için onay verdi.Hükümet, 11 yıl önce Hint Okyanus'unun güneyine düştüğü düşünülen Malezya Havayolları uçağının bulunması için Teksas merkezli bir deniz robotik şirketine nihai onayı verdi. 'Bulunmazsa ücret ödenmeyecek' Ulaştırma Bakanı Anthony Loke'nin yaptığı açıklamaya göre, okyanusun 15 bin kilometrekarelik yeni bir alanında deniz tabanı arama operasyonun başlatması için Ocean Infinity isimli şirkete onay verildiğini açıkladı. Hükümet ile şirket arasında yapılan anlaşmaya göre uçak bulunmazsa ücret alınmayacak ve eğer uçağın enkazı bulunursa Ocean Infinity'e 70 milyon dolar ödenecek.Kalkıştan kısa bir süre sonra radardan çıkmıştı239 yolcu ve mürettebat taşıyan Malezya Havayolları’na ait MH370 sefer sayılı uçak, 8 Mart 2014’te kaybolmuştu. Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'dan Pekin'e gitmesi planlanan uçağın kaybolmasının ardından arama kurtarma çalışmalarında sonuca varılamamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241220/havaciligin-gizemi-cozulebilecek-mi-10-yil-once-kaybolan-sir-ucak-yeniden-aranacak-1091818610.html
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malezya, malezya havayolları, anthony loke, hint okyanusu, teksas, mh370, malezya havayollarına ait mh370 sefer sayılı yolcu uçağı, malezya uçağının kaybolması
malezya, malezya havayolları, anthony loke, hint okyanusu, teksas, mh370, malezya havayollarına ait mh370 sefer sayılı yolcu uçağı, malezya uçağının kaybolması
Kaybolmasının üzerinden 11 yıl geçti: Malezya, 'sır uçak' için arama çalışmalarını yeniden başlatıyor
Malezya Havayolları'na ait Boeing 777 uçağı, 8 Mart 2014'te kaybolmasından bu yana bulunamadı. Kalkıştan kısa bir süre sonra radarda gözükmeyen MH370 sefer sayılı uçağın kaybolmasının üzerinden yaklaşık 11 yıl geçti. Malezya hükümeti enkaz arama çalışmaları için Teksas merkezli bir şirketle anlaşma sağlandığını açıkladı.
Malezya Havayolları'na ait MH370 sefer sayılı uçağın kayboluşunun üzerinden yaklaşık 11 yıl geçmesinin ardından, Malezya hükümeti Hint Okyanusu'nda arama çalışmalarının yeniden başlatılması için onay verdi.
Hükümet, 11 yıl önce Hint Okyanus'unun güneyine düştüğü düşünülen Malezya Havayolları uçağının bulunması için Teksas merkezli bir deniz robotik şirketine nihai onayı verdi.
'Bulunmazsa ücret ödenmeyecek'
Ulaştırma Bakanı Anthony Loke'nin yaptığı açıklamaya göre, okyanusun 15 bin kilometrekarelik yeni bir alanında deniz tabanı arama operasyonun başlatması için Ocean Infinity isimli şirkete onay verildiğini açıkladı. Hükümet ile şirket arasında yapılan anlaşmaya göre uçak bulunmazsa ücret alınmayacak ve eğer uçağın enkazı bulunursa Ocean Infinity'e 70 milyon dolar ödenecek.
Kalkıştan kısa bir süre sonra radardan çıkmıştı
239 yolcu ve mürettebat taşıyan Malezya Havayolları’na ait MH370 sefer sayılı uçak, 8 Mart 2014’te kaybolmuştu. Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'dan Pekin'e gitmesi planlanan uçağın kaybolmasının ardından arama kurtarma çalışmalarında sonuca varılamamıştı.