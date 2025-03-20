https://anlatilaninotesi.com.tr/20250320/1094680779.html

Kaybolmasının üzerinden 11 yıl geçti: Malezya, 'sır uçak' için arama çalışmalarını yeniden başlatıyor

Kaybolmasının üzerinden 11 yıl geçti: Malezya, 'sır uçak' için arama çalışmalarını yeniden başlatıyor

Sputnik Türkiye

Malezya Havayolları'na ait Boeing 777 uçağı, 8 Mart 2014'te kaybolmasından bu yana bulunamadı. Kalkıştan kısa bir süre sonra radarda gözükmeyen MH370 sefer... 20.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-20T09:48+0300

2025-03-20T09:48+0300

2025-03-20T09:48+0300

yaşam

malezya

malezya havayolları

anthony loke

hint okyanusu

teksas

mh370

malezya havayollarına ait mh370 sefer sayılı yolcu uçağı

malezya uçağının kaybolması

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102418/09/1024180918_0:62:1024:638_1920x0_80_0_0_99764e1a3fcdfa73c933585c2af37d19.jpg

Malezya Havayolları'na ait MH370 sefer sayılı uçağın kayboluşunun üzerinden yaklaşık 11 yıl geçmesinin ardından, Malezya hükümeti Hint Okyanusu'nda arama çalışmalarının yeniden başlatılması için onay verdi.Hükümet, 11 yıl önce Hint Okyanus'unun güneyine düştüğü düşünülen Malezya Havayolları uçağının bulunması için Teksas merkezli bir deniz robotik şirketine nihai onayı verdi. 'Bulunmazsa ücret ödenmeyecek' Ulaştırma Bakanı Anthony Loke'nin yaptığı açıklamaya göre, okyanusun 15 bin kilometrekarelik yeni bir alanında deniz tabanı arama operasyonun başlatması için Ocean Infinity isimli şirkete onay verildiğini açıkladı. Hükümet ile şirket arasında yapılan anlaşmaya göre uçak bulunmazsa ücret alınmayacak ve eğer uçağın enkazı bulunursa Ocean Infinity'e 70 milyon dolar ödenecek.Kalkıştan kısa bir süre sonra radardan çıkmıştı239 yolcu ve mürettebat taşıyan Malezya Havayolları’na ait MH370 sefer sayılı uçak, 8 Mart 2014’te kaybolmuştu. Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'dan Pekin'e gitmesi planlanan uçağın kaybolmasının ardından arama kurtarma çalışmalarında sonuca varılamamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241220/havaciligin-gizemi-cozulebilecek-mi-10-yil-once-kaybolan-sir-ucak-yeniden-aranacak-1091818610.html

malezya

hint okyanusu

teksas

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

malezya, malezya havayolları, anthony loke, hint okyanusu, teksas, mh370, malezya havayollarına ait mh370 sefer sayılı yolcu uçağı, malezya uçağının kaybolması