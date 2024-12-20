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Havacılığın gizemi çözülebilecek mi? 10 yıl önce kaybolan 'sır uçak' yeniden aranacak
Havacılığın gizemi çözülebilecek mi? 10 yıl önce kaybolan 'sır uçak' yeniden aranacak
Sputnik Türkiye
Birçok sinema filmine konu olan MH370 sefer sayılı uçağın kaybolmasının üzerinden 10 yıl geçti. Malezya hükümeti, uçağın kaybolmasının ardından birkaç yıl... 20.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-20T16:15+0300
2024-12-20T16:15+0300
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malezya havayollarına ait mh370 sefer sayılı yolcu uçağı
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MH370 sefer sayılı uçağın esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolmasından 10 yıl sonra Malezya hükümeti, uçağın ikinci kez aranmasını kabul etti. Ulaştırma Bakanı Anthony Loke Malezya hükümetinin, 10 yıldan uzun bir süre önce Güney Hint Okyanusu'nda düştüğü düşünülen MH370 sefer sayılı uçağın tekrardan aranması için bir ABD şirketinin sunduğu 'bulunmazsa ücret alınmaz' teklifini prensipte kabul ettiğini duyurdu.Bakan Loke, kabine bakanlarının geçen haftaki toplantısında, Teksas merkezli Ocean Infinity isimli bir firmanın gelecek yıl okyanusta 15 bin kilometrelik bir alanda deniz tabanı arama operasyonunu sürdürmesi için onay verildiğini duyurdu. Aranacak alanın, uzmanlar ve araştırmacılar tarafından yürütülen en son bilgi ve veri analizlerine dayandırıldığını söyleyen Loke, şirketin teklifinin güvenilir olduğunu öne sürdü.Okyanustaki 6 bin metrelik bir çukurdaKaybolmasından bu yana yüzlerce teorilerin üretildiği MH370 sefer sayılı uçağının nerede olabileceği hakkında birçok farklı koldan teoriler ve resmi olmayan araştırmalar yapılıyor.Geçen Ağustos ayında, Tazmanya Üniversitesi’nden emekli bilim insanı Vincent Lyne, enkaz parçalarında yapılan analizleri incelediğini ve uçağın kontrollü iniş yapmaya çalıştığını iddia etti. Lyne, “MH370'in kesin yeri, Perth'in (Avustralya) yaklaşık 1500 kilometre batısında ve Penang boylamı boyunca 6 bin metrelik çok derin bir çukurda” ifadelerini kullandı.Dünyanın en gizemli olaylarından biriMalezya Havayolları'na ait bir yolcu uçağı olan MH370, 8 Mart 2014'te Kuala Lumpur'dan Pekin'e doğru yola çıkmış, kalkıştan yaklaşık 40 dakika sonra radardan kaybolmuştu. Boeing 777 modeli uçak toplamda 239 kişiyi taşıyordu. Kaybolmasından sonra yapılan araştırmalar, uçağın muhtemelen güneydeki Hint Okyanusu'na düşmüş olabileceğini gösterdi. Modern havacılığın en gizemli ve trajik olaylarından biri olarak tarihe geçen MH370'in kaybolması ardından yapılan ve birkaç yıl süren aramalarda, uçağın enkazının bazı parçaları Hint Okyanusu'nda bulundu. Ancak, uçağın kaybolan ana parçası hiçbir zaman bulunamadı. Uçağın kaybolma nedeni hala tam olarak çözülemedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240826/malezya-havayollarinin-kayip-ucagiyla-ilgili-yeni-bir-iddia-ortaya-atildi-1087283507.html
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malezya, hint okyanusu, malezya havayolları, boeing 777, malezya havayollarına ait mh370 sefer sayılı yolcu uçağı, mh370
malezya, hint okyanusu, malezya havayolları, boeing 777, malezya havayollarına ait mh370 sefer sayılı yolcu uçağı, mh370

Havacılığın gizemi çözülebilecek mi? 10 yıl önce kaybolan 'sır uçak' yeniden aranacak

16:15 20.12.2024
© REUTERS / Rob GriffithMalezya Hava Yolları'na ait MH370 sefer sayılı uçak
Malezya Hava Yolları'na ait MH370 sefer sayılı uçak - Sputnik Türkiye, 1920, 20.12.2024
© REUTERS / Rob Griffith
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Birçok sinema filmine konu olan MH370 sefer sayılı uçağın kaybolmasının üzerinden 10 yıl geçti. Malezya hükümeti, uçağın kaybolmasının ardından birkaç yıl süren arama çalışmalarını tekrardan başlatacaklarını açıkladı.
MH370 sefer sayılı uçağın esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolmasından 10 yıl sonra Malezya hükümeti, uçağın ikinci kez aranmasını kabul etti. Ulaştırma Bakanı Anthony Loke Malezya hükümetinin, 10 yıldan uzun bir süre önce Güney Hint Okyanusu'nda düştüğü düşünülen MH370 sefer sayılı uçağın tekrardan aranması için bir ABD şirketinin sunduğu 'bulunmazsa ücret alınmaz' teklifini prensipte kabul ettiğini duyurdu.
Bakan Loke, kabine bakanlarının geçen haftaki toplantısında, Teksas merkezli Ocean Infinity isimli bir firmanın gelecek yıl okyanusta 15 bin kilometrelik bir alanda deniz tabanı arama operasyonunu sürdürmesi için onay verildiğini duyurdu. Aranacak alanın, uzmanlar ve araştırmacılar tarafından yürütülen en son bilgi ve veri analizlerine dayandırıldığını söyleyen Loke, şirketin teklifinin güvenilir olduğunu öne sürdü.

Okyanustaki 6 bin metrelik bir çukurda

Kaybolmasından bu yana yüzlerce teorilerin üretildiği MH370 sefer sayılı uçağının nerede olabileceği hakkında birçok farklı koldan teoriler ve resmi olmayan araştırmalar yapılıyor.
Geçen Ağustos ayında, Tazmanya Üniversitesi’nden emekli bilim insanı Vincent Lyne, enkaz parçalarında yapılan analizleri incelediğini ve uçağın kontrollü iniş yapmaya çalıştığını iddia etti. Lyne, “MH370'in kesin yeri, Perth'in (Avustralya) yaklaşık 1500 kilometre batısında ve Penang boylamı boyunca 6 bin metrelik çok derin bir çukurda ifadelerini kullandı.

Dünyanın en gizemli olaylarından biri

Malezya Havayolları'na ait bir yolcu uçağı olan MH370, 8 Mart 2014'te Kuala Lumpur'dan Pekin'e doğru yola çıkmış, kalkıştan yaklaşık 40 dakika sonra radardan kaybolmuştu. Boeing 777 modeli uçak toplamda 239 kişiyi taşıyordu.
Kaybolmasından sonra yapılan araştırmalar, uçağın muhtemelen güneydeki Hint Okyanusu'na düşmüş olabileceğini gösterdi. Modern havacılığın en gizemli ve trajik olaylarından biri olarak tarihe geçen MH370'in kaybolması ardından yapılan ve birkaç yıl süren aramalarda, uçağın enkazının bazı parçaları Hint Okyanusu'nda bulundu. Ancak, uçağın kaybolan ana parçası hiçbir zaman bulunamadı. Uçağın kaybolma nedeni hala tam olarak çözülemedi.
Malezya Havayolları'nın kayıp uçağıyla ilgili yeni iddia - Sputnik Türkiye, 1920, 26.08.2024
DÜNYA
Malezya Havayolları'nın kayıp uçağıyla ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı
26 Ağustos, 17:05
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