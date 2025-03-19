https://anlatilaninotesi.com.tr/20250319/yeniden-refah-partisi-genel-baskani-erbakandan-imamoglu-aciklamasi-savcilar-ve-yargiclar-devletine-1094661453.html
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan'dan İmamoğlu açıklaması: 'Savcılar ve yargıçlar devletine geçişin özeti'
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan'dan İmamoğlu açıklaması: 'Savcılar ve yargıçlar devletine geçişin özeti'
Sputnik Türkiye
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı... 19.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-19T16:40+0300
2025-03-19T16:40+0300
2025-03-19T16:40+0300
poli̇ti̇ka
yeniden refah partisi
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
fatih erbakan
ekrem i̇mamoğlu
gözaltı
ekrem i̇mamoğlu gözaltı
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan sosyal medya hesabından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına ilişkin açıklama yaptı. Erbakan açıklamasında, "İstanbul Adliyesi’ne çağırdığınızda gelecek bir belediye başkanının, kaçak ya da kaçacak muamelesi yapılarak sabaha karşı evinden gözaltına alınması adeta hukukun kapısını kırmaktır" cümlesini kaydetti.Geçmişte yaşanılan hukuksuzlukların daha da üst perdeden başkalarına da yaşatmanın hak olmadığının altını çizen Erbakan söz konusu durumu, "Siyaseti de, adaleti de ezip geçen bu tutum, hukuk devletini tasfiye edip savcılar ve yargıçlar devletine geçişin özetidir" cümlesiyle dile getirdi.Erbakan açıklamasını şu cümleler ile sonlandırdı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250319/ozgur-ozelden-ekrem-imamoglunun-gozaltina-alinmasina-iliskin-aciklama-yapilan-is-bir-darbe-1094660038.html
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yeniden refah partisi, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), fatih erbakan, ekrem i̇mamoğlu, gözaltı, ekrem i̇mamoğlu gözaltı
yeniden refah partisi, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), fatih erbakan, ekrem i̇mamoğlu, gözaltı, ekrem i̇mamoğlu gözaltı
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan'dan İmamoğlu açıklaması: 'Savcılar ve yargıçlar devletine geçişin özeti'
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, terör örgütü elebaşıyla diyalog kurulan bir dönemde İBB Başkanı'nı aynı terör örgütü ile ilişkilendirmenin tezat oluşturan bir durum olduğunu vurguladı.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan sosyal medya hesabından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına ilişkin açıklama yaptı.
Erbakan açıklamasında, "İstanbul Adliyesi’ne çağırdığınızda gelecek bir belediye başkanının, kaçak ya da kaçacak muamelesi yapılarak sabaha karşı evinden gözaltına alınması adeta hukukun kapısını kırmaktır" cümlesini kaydetti.
Geçmişte yaşanılan hukuksuzlukların daha da üst perdeden başkalarına da yaşatmanın hak olmadığının altını çizen Erbakan söz konusu durumu, "Siyaseti de, adaleti de ezip geçen bu tutum, hukuk devletini tasfiye edip savcılar ve yargıçlar devletine geçişin özetidir" cümlesiyle dile getirdi.
Erbakan açıklamasını şu cümleler ile sonlandırdı:
Terör örgütü elebaşıyla diyalog kurulan bir dönemde, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nı aynı terör örgütü ile ilişkilendirmek de ayrıca tezat oluşturan bir durumdur.
Yeniden Refah Partisi olarak, her zaman olduğu gibi bugün de hukuktan ve adaletten yana tavır alıyoruz. Demokratik yollardan tecelli eden millet iradesine sahip çıkıyoruz. Aksi ispat edilinceye kadar masumiyetin esas olduğu temel hukuk karinesini hatırlatıyoruz.
Türkiye’nin ayarlarıyla oynamanın, Devlet’in temeli olan adaleti sarsmanın, ekonominin ihtiyacı olan güven ve istikrar arayışına darbe vurmanın kimseye bir faydası yoktur.