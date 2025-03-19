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Özgür Özel'den Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına ilişkin açıklama: 'Yapılan iş bir darbe girişimidir'
Özgür Özel'den Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına ilişkin açıklama: 'Yapılan iş bir darbe girişimidir'
Sputnik Türkiye
Ekrem İmamoğlu 2 ayrı soruşturma kapsamında sabahın erken saatlerinde gözaltına alındı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB'de kameraların karşısına geçerek... 19.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-19T15:36+0300
2025-03-19T15:52+0300
türki̇ye
ekrem i̇mamoğlu
gözaltı
gözaltı kararı
özgür özel
kenan evren
i̇stanbul
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
ak parti
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik sabah saatlerinde operasyon başlatıldı. Operasyon kapsamında, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu dahil 106 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Ankara'dan gelerek önce Dilek İmamoğlu'yla görüştü daha sonra Saraçhane'deki İBB binasına gelerek kameraların karşısına geçti. Özel, İmamoğlu'nun gözaltına alındığı operasyonlar hakkında açıklamalarda bulundu. Özel'in açıklamalarından öne çıkan şöyle:"Bu ülkenin umudunu, geleceğini çalmak isteyenler yargı eliyle uzun zaman önce başlattıkları tacizleri en hadsiz evresine getirdiler. 16 milyon İstanbulluya hizmet etmek için 3 kez seçilen Ekrem İmamoğlu ve 105 arkadaşımız, belediyemizin bürokratları, çağrıldıklarında gidebilecekleri bir yere çağrılmadan, ayıplı bir muameleyle İstanbul'un iradesine saldırdılar. Yapılan iş bir darbe girişimidir.Haftalar önce bir darbe mekanizmasının işlediğini anlatmıştım. Bunun İstanbul'a gönderilen bir aparat ile yapıldığını anlatmıştım. Kendisi 20 davayla seyyar bir adalet giyotini olarak görevlendirilmişti. Bir partinin genel başkanının görev verdiği kişi, İstanbul'da Cumhuriyet Başsavcısı oldu. 9 Ekim'den bu yana adaleti katletmeye, bunları haber yapanı suçlu görmeye hapse atmaya, bizleri yıldırmaya çalışıyor.'İstanbul'u kazanan Ekrem İmamoğlu Türkiye'yi kazanacaktı'Bunun nedeni 31 Mart Seçimleri'nin Erdoğan tarafından hazmedilememiş olmasıdır. Güya meşruiyetini sandıktan alıyordu. İlk kez kaybetti ve 2. parti oldu. İstanbul'u kaybeden Türkiye'yi kaybeder dediği şehri 3. kez kaybetti. Beylikdüzü dahil Ekrem İmamoğlu onu 4 kez yendi. O yüzden her gece kendi sesiyle uyanıyor. İstanbul'u kazanan Ekrem İmamoğlu Türkiye'yi kazanacaktı.İşte bu ruh hali, bu hazımsızlık, demokrasi treninden indi darbecilerin safına inip o istasyona katıldı. Tayyip beyin indiği istasyonda 15 Temmuz'u yapanlar, Kenan Evren vardır. Artık onların yol arkadaşıdır. Bu yüzden tercihi milletin karşısına devleti dikmek olmuştur. Bu halk devletini sever, askere gider, vergi verir. Ama devlet, milletin karşısına dikilirse, millet kazanır. Kenan Evren daha önce 'Şu adayı seç' dediğinde sivil adayı seçen bu milletin feraseti hasıl 31 Mart'ta TRT, AK Parti'nin TV'si olduğunda milletin adayı kazandıysa; bu sefer de milletin karşısına Erdoğan'ı dikseler de millet kazanacaktır.İftira kumpas davalarının hepsini birden bu sabah devreye soktular. Bu millet bir demokrasi devrimine sandıklarından o kadar büyük önem verdi ki, üye sayısı birden çıkınca, bu engel tanımaz gençler baba ocağına koşturunca herkes bu mücadeleyi bir demokrasi teminatı olarak görünce Ekrem başkan da çıkıp bütün Türkiye’yi ayağa kaldırınca hesabı şöyle yaptılar, ön seçimden 4 gün geriye gelip bu pisliği bugün başlattılar. Güya bizi durduracaklar’ siz ne bizi ne Ekrem başkanın mücadelesini durduramayacaksınız. Biraz önce avukat arkadaşlarımız yanındaydı. Bana elleriyle yazdığı metin onur nişanımdır. Sağlığı yerindedir morali yerindedir kararlılığı, umudu yerindedir. 23 Mart günkü sandıkları 1 milyon 750 bin üyemize emanet etmektedir."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250319/gozaltindaki-ekrem-imamoglundan-aciklama-el-yazisiyla-notu-paylasti-1094655078.html
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ekrem i̇mamoğlu, gözaltı, gözaltı kararı, özgür özel, kenan evren, i̇stanbul, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), ak parti
ekrem i̇mamoğlu, gözaltı, gözaltı kararı, özgür özel, kenan evren, i̇stanbul, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), ak parti

Özgür Özel'den Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına ilişkin açıklama: 'Yapılan iş bir darbe girişimidir'

15:36 19.03.2025 (güncellendi: 15:52 19.03.2025)
© AA / Metin AktaşCHP Genel Başkanı Özgür Özel,
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, - Sputnik Türkiye, 1920, 19.03.2025
© AA / Metin Aktaş
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Ayrıntılar geliyor
Ekrem İmamoğlu 2 ayrı soruşturma kapsamında sabahın erken saatlerinde gözaltına alındı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB'de kameraların karşısına geçerek açıklamalarda bulundu. Özel, “İstanbul’un iradesine saldırdılar” dedi. Özel sözlerine "Elleriyle yazdığı metin onur nişanımdır" ifadelerini ekledi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik sabah saatlerinde operasyon başlatıldı. Operasyon kapsamında, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu dahil 106 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Ankara'dan gelerek önce Dilek İmamoğlu'yla görüştü daha sonra Saraçhane'deki İBB binasına gelerek kameraların karşısına geçti. Özel, İmamoğlu'nun gözaltına alındığı operasyonlar hakkında açıklamalarda bulundu.
Özel'in açıklamalarından öne çıkan şöyle:
"Bu ülkenin umudunu, geleceğini çalmak isteyenler yargı eliyle uzun zaman önce başlattıkları tacizleri en hadsiz evresine getirdiler. 16 milyon İstanbulluya hizmet etmek için 3 kez seçilen Ekrem İmamoğlu ve 105 arkadaşımız, belediyemizin bürokratları, çağrıldıklarında gidebilecekleri bir yere çağrılmadan, ayıplı bir muameleyle İstanbul'un iradesine saldırdılar. Yapılan iş bir darbe girişimidir.
Haftalar önce bir darbe mekanizmasının işlediğini anlatmıştım. Bunun İstanbul'a gönderilen bir aparat ile yapıldığını anlatmıştım. Kendisi 20 davayla seyyar bir adalet giyotini olarak görevlendirilmişti. Bir partinin genel başkanının görev verdiği kişi, İstanbul'da Cumhuriyet Başsavcısı oldu. 9 Ekim'den bu yana adaleti katletmeye, bunları haber yapanı suçlu görmeye hapse atmaya, bizleri yıldırmaya çalışıyor.

'İstanbul'u kazanan Ekrem İmamoğlu Türkiye'yi kazanacaktı'

Bunun nedeni 31 Mart Seçimleri'nin Erdoğan tarafından hazmedilememiş olmasıdır. Güya meşruiyetini sandıktan alıyordu. İlk kez kaybetti ve 2. parti oldu. İstanbul'u kaybeden Türkiye'yi kaybeder dediği şehri 3. kez kaybetti. Beylikdüzü dahil Ekrem İmamoğlu onu 4 kez yendi. O yüzden her gece kendi sesiyle uyanıyor. İstanbul'u kazanan Ekrem İmamoğlu Türkiye'yi kazanacaktı.
İşte bu ruh hali, bu hazımsızlık, demokrasi treninden indi darbecilerin safına inip o istasyona katıldı. Tayyip beyin indiği istasyonda 15 Temmuz'u yapanlar, Kenan Evren vardır. Artık onların yol arkadaşıdır. Bu yüzden tercihi milletin karşısına devleti dikmek olmuştur. Bu halk devletini sever, askere gider, vergi verir. Ama devlet, milletin karşısına dikilirse, millet kazanır. Kenan Evren daha önce 'Şu adayı seç' dediğinde sivil adayı seçen bu milletin feraseti hasıl 31 Mart'ta TRT, AK Parti'nin TV'si olduğunda milletin adayı kazandıysa; bu sefer de milletin karşısına Erdoğan'ı dikseler de millet kazanacaktır.
İftira kumpas davalarının hepsini birden bu sabah devreye soktular. Bu millet bir demokrasi devrimine sandıklarından o kadar büyük önem verdi ki, üye sayısı birden çıkınca, bu engel tanımaz gençler baba ocağına koşturunca herkes bu mücadeleyi bir demokrasi teminatı olarak görünce Ekrem başkan da çıkıp bütün Türkiye’yi ayağa kaldırınca hesabı şöyle yaptılar, ön seçimden 4 gün geriye gelip bu pisliği bugün başlattılar. Güya bizi durduracaklar’ siz ne bizi ne Ekrem başkanın mücadelesini durduramayacaksınız. Biraz önce avukat arkadaşlarımız yanındaydı. Bana elleriyle yazdığı metin onur nişanımdır. Sağlığı yerindedir morali yerindedir kararlılığı, umudu yerindedir. 23 Mart günkü sandıkları 1 milyon 750 bin üyemize emanet etmektedir."
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 19.03.2025
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Gözaltındaki Ekrem İmamoğlu'ndan açıklama: El yazısıyla notu paylaştı
13:49
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