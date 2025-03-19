https://anlatilaninotesi.com.tr/20250319/valilik-acikladi-istanbulda-4-gunluk-boyunca-gosteri-ve-toplantilar-yasaklandi-bazi-yollar-trafige-1094641447.html

Valilik açıkladı: İstanbul'da 4 gün boyunca her türlü gösteri ve toplantı yasaklandı, bazı yollar trafiğe kapatıldı

Valilik açıkladı: İstanbul'da 4 gün boyunca her türlü gösteri ve toplantı yasaklandı, bazı yollar trafiğe kapatıldı

Sputnik Türkiye

İstanbul Valiliği, kamu düzenini sağlamak ve provokatif eylemleri önlemek amacıyla 19-23 Mart tarihleri arasında 4 gün süreyle her türlü toplantı, gösteri ve... 19.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-19T08:29+0300

2025-03-19T08:29+0300

2025-03-19T08:34+0300

türki̇ye

valilik

i̇stanbul

ekrem i̇mamoğlu

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İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/C ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu’nun 15/H maddeleri çerçevesinde 19-23 Mart tarihleri arasında toplantı, gösteri ve basın açıklamalarının yasaklandığı bildirildi. Valilik, kararın kamu düzenini korumak ve muhtemel provokasyonları önlemek amacıyla alındığını belirtti.Metro hatlarında duraklar kapatıldıKarar doğrultusunda Metro İstanbul tarafından bazı istasyonların geçici olarak hizmet dışı bırakıldığı duyuruldu. Bugünden itibaren ikinci bir duyuruya kadar:Metro araçlarının, kapatılan istasyonlarda durmayarak seferine devam edeceği belirtildi.Taksim ve çevresinde yollar trafiğe kapatıldıİstanbul Valiliği ayrıca, 19 Mart saat 06.00 itibarıyla Taksim ve çevresinde bazı cadde ve sokakların araç trafiğine kapatıldığını duyurdu. İşte trafiğe kapatılan ana yollar:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250319/gozaltina-alinan-ibb-baskani-ekrem-imamoglundan-aciklama-kendimi-milletime-emanet-ediyorum-1094641125.html

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valilik, i̇stanbul, ekrem i̇mamoğlu