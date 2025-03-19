Valilik açıkladı: İstanbul'da 4 gün boyunca her türlü gösteri ve toplantı yasaklandı, bazı yollar trafiğe kapatıldı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
‘Norveç, anlaşmaya göre Svalbard Adaları’nı silahlandıramaz’
07:07
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
Kuraklık tehdidi üreticiyi korkutuyor
09:08
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
AB Gümrük Birliği Anlaşması ekonomide Türkiye’ye ‘eksi’ yazıyor
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
'Çanakkale'de muharebelerin kaderini tayin ederek tüm ordu tarafından saygı duyulan kişi Mustafa Kemal'dir'
12:06
81 dk
90 SANİYE
Türkiye ve Dünya Gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Bugün kahramanlık destanının yazıldığı Çanakkale Zaferi'nin 110. yılı..
13:30
34 dk
FUTBOL SAATİ
Süper Lig’in futbolcu değerleri
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
ABD İran'a saldırır mı?
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Beyazıt Karataş: ABD'nin çıkarına ters düşerseniz F-35'ler 'uçan bir çöp' olarak kalabilir
17:41
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
9 dk
18 MART ZAFERİ
Kanla yazılan kahramanlık destanı: Çanakkale
18:14
30 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
11 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Emekli Tümgeneral Yavuz: 'Mustafa Kemal, Çanakkale'de muharebelerin kaderini tayin etti'
19:15
28 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Gazeteci Demir: Trump huzur istiyorsa İsrail'i durdurmalı
19:50
6 dk
YEŞİLÇAM'IN UNUTULMAZ İSMİ
'Bu da mı gol değil?' repliği hafızalara kazınmıştı
20:38
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
9 dk
YERİ VE ZAMANI
İBB’ye Medya AŞ operasyonu, İmamoğlu gözaltında
09:09
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
20 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:31
23 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:51
14 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250319/valilik-acikladi-istanbulda-4-gunluk-boyunca-gosteri-ve-toplantilar-yasaklandi-bazi-yollar-trafige-1094641447.html
Valilik açıkladı: İstanbul'da 4 gün boyunca her türlü gösteri ve toplantı yasaklandı, bazı yollar trafiğe kapatıldı
Valilik açıkladı: İstanbul'da 4 gün boyunca her türlü gösteri ve toplantı yasaklandı, bazı yollar trafiğe kapatıldı
Sputnik Türkiye
İstanbul Valiliği, kamu düzenini sağlamak ve provokatif eylemleri önlemek amacıyla 19-23 Mart tarihleri arasında 4 gün süreyle her türlü toplantı, gösteri ve... 19.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-19T08:29+0300
2025-03-19T08:34+0300
türki̇ye
valilik
i̇stanbul
ekrem i̇mamoğlu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/0d/1094465121_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_06455dfd6e4ebff09815a2cc12795667.jpg
İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/C ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu’nun 15/H maddeleri çerçevesinde 19-23 Mart tarihleri arasında toplantı, gösteri ve basın açıklamalarının yasaklandığı bildirildi. Valilik, kararın kamu düzenini korumak ve muhtemel provokasyonları önlemek amacıyla alındığını belirtti.Metro hatlarında duraklar kapatıldıKarar doğrultusunda Metro İstanbul tarafından bazı istasyonların geçici olarak hizmet dışı bırakıldığı duyuruldu. Bugünden itibaren ikinci bir duyuruya kadar:Metro araçlarının, kapatılan istasyonlarda durmayarak seferine devam edeceği belirtildi.Taksim ve çevresinde yollar trafiğe kapatıldıİstanbul Valiliği ayrıca, 19 Mart saat 06.00 itibarıyla Taksim ve çevresinde bazı cadde ve sokakların araç trafiğine kapatıldığını duyurdu. İşte trafiğe kapatılan ana yollar:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250319/gozaltina-alinan-ibb-baskani-ekrem-imamoglundan-aciklama-kendimi-milletime-emanet-ediyorum-1094641125.html
türki̇ye
i̇stanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/0d/1094465121_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_7f7139d770c89afa1ef5b2f25cc53df2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
valilik, i̇stanbul, ekrem i̇mamoğlu
valilik, i̇stanbul, ekrem i̇mamoğlu

Valilik açıkladı: İstanbul'da 4 gün boyunca her türlü gösteri ve toplantı yasaklandı, bazı yollar trafiğe kapatıldı

08:29 19.03.2025 (güncellendi: 08:34 19.03.2025)
© AATrafik polisi
Trafik polisi - Sputnik Türkiye, 1920, 19.03.2025
© AA
Abone ol
İstanbul Valiliği, kamu düzenini sağlamak ve provokatif eylemleri önlemek amacıyla 19-23 Mart tarihleri arasında 4 gün süreyle her türlü toplantı, gösteri ve basın açıklamasının yasaklandığını duyurdu.
İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/C ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu’nun 15/H maddeleri çerçevesinde 19-23 Mart tarihleri arasında toplantı, gösteri ve basın açıklamalarının yasaklandığı bildirildi. Valilik, kararın kamu düzenini korumak ve muhtemel provokasyonları önlemek amacıyla alındığını belirtti.

Metro hatlarında duraklar kapatıldı

Karar doğrultusunda Metro İstanbul tarafından bazı istasyonların geçici olarak hizmet dışı bırakıldığı duyuruldu. Bugünden itibaren ikinci bir duyuruya kadar:
M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı ve M1B Yenikapı-Kirazlı Metro Hatlarının Emniyet-Fatih istasyonu kapatıldı.
M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim istasyonu kapatıldı.
F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı durduruldu.
Metro araçlarının, kapatılan istasyonlarda durmayarak seferine devam edeceği belirtildi.

Taksim ve çevresinde yollar trafiğe kapatıldı

İstanbul Valiliği ayrıca, 19 Mart saat 06.00 itibarıyla Taksim ve çevresinde bazı cadde ve sokakların araç trafiğine kapatıldığını duyurdu. İşte trafiğe kapatılan ana yollar:
Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) ve bu caddeye çıkan tüm yollar
Akşemsettin Caddesi ve bağlantılı yollar
Kocasinan Caddesi ve bağlantılı yollar
Mütercim Asım Caddesi, Oğuzhan Caddesi, Akdeniz Caddesi ve çevresi
Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 19.03.2025
POLİTİKA
Gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan açıklama: Kendimi milletime emanet ediyorum
08:23
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала