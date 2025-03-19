https://anlatilaninotesi.com.tr/20250319/valilik-acikladi-istanbulda-4-gunluk-boyunca-gosteri-ve-toplantilar-yasaklandi-bazi-yollar-trafige-1094641447.html
Valilik açıkladı: İstanbul'da 4 gün boyunca her türlü gösteri ve toplantı yasaklandı, bazı yollar trafiğe kapatıldı
Valilik açıkladı: İstanbul'da 4 gün boyunca her türlü gösteri ve toplantı yasaklandı, bazı yollar trafiğe kapatıldı
Sputnik Türkiye
İstanbul Valiliği, kamu düzenini sağlamak ve provokatif eylemleri önlemek amacıyla 19-23 Mart tarihleri arasında 4 gün süreyle her türlü toplantı, gösteri ve... 19.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-19T08:29+0300
2025-03-19T08:29+0300
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valilik
i̇stanbul
ekrem i̇mamoğlu
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İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/C ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu’nun 15/H maddeleri çerçevesinde 19-23 Mart tarihleri arasında toplantı, gösteri ve basın açıklamalarının yasaklandığı bildirildi. Valilik, kararın kamu düzenini korumak ve muhtemel provokasyonları önlemek amacıyla alındığını belirtti.Metro hatlarında duraklar kapatıldıKarar doğrultusunda Metro İstanbul tarafından bazı istasyonların geçici olarak hizmet dışı bırakıldığı duyuruldu. Bugünden itibaren ikinci bir duyuruya kadar:Metro araçlarının, kapatılan istasyonlarda durmayarak seferine devam edeceği belirtildi.Taksim ve çevresinde yollar trafiğe kapatıldıİstanbul Valiliği ayrıca, 19 Mart saat 06.00 itibarıyla Taksim ve çevresinde bazı cadde ve sokakların araç trafiğine kapatıldığını duyurdu. İşte trafiğe kapatılan ana yollar:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250319/gozaltina-alinan-ibb-baskani-ekrem-imamoglundan-aciklama-kendimi-milletime-emanet-ediyorum-1094641125.html
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valilik, i̇stanbul, ekrem i̇mamoğlu
valilik, i̇stanbul, ekrem i̇mamoğlu
Valilik açıkladı: İstanbul'da 4 gün boyunca her türlü gösteri ve toplantı yasaklandı, bazı yollar trafiğe kapatıldı
08:29 19.03.2025 (güncellendi: 08:34 19.03.2025)
İstanbul Valiliği, kamu düzenini sağlamak ve provokatif eylemleri önlemek amacıyla 19-23 Mart tarihleri arasında 4 gün süreyle her türlü toplantı, gösteri ve basın açıklamasının yasaklandığını duyurdu.
İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/C ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu’nun 15/H maddeleri çerçevesinde 19-23 Mart tarihleri arasında toplantı, gösteri ve basın açıklamalarının yasaklandığı bildirildi. Valilik, kararın kamu düzenini korumak ve muhtemel provokasyonları önlemek amacıyla alındığını belirtti.
Metro hatlarında duraklar kapatıldı
Karar doğrultusunda Metro İstanbul tarafından bazı istasyonların geçici olarak hizmet dışı bırakıldığı duyuruldu. Bugünden itibaren ikinci bir duyuruya kadar:
M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı
ve M1B Yenikapı-Kirazlı Metro Hatlarının Emniyet-Fatih istasyonu
kapatıldı.
M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim istasyonu
kapatıldı.
F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı
durduruldu.
Metro araçlarının, kapatılan istasyonlarda durmayarak seferine devam edeceği belirtildi.
Taksim ve çevresinde yollar trafiğe kapatıldı
İstanbul Valiliği ayrıca, 19 Mart saat 06.00 itibarıyla Taksim ve çevresinde bazı cadde ve sokakların araç trafiğine kapatıldığını duyurdu. İşte trafiğe kapatılan ana yollar:
Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi)
ve bu caddeye çıkan tüm yollar
Akşemsettin Caddesi
ve bağlantılı yollar
Kocasinan Caddesi
ve bağlantılı yollar
Mütercim Asım Caddesi, Oğuzhan Caddesi, Akdeniz Caddesi
ve çevresi