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Gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan açıklama: Kendimi milletime emanet ediyorum
Gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan açıklama: Kendimi milletime emanet ediyorum
Sputnik Türkiye
Sabah saatlerinde polis baskınıyla karşı karşıya kalan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, evinde yapılan arama sırasında açıklama... 19.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-19T08:23+0300
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ekrem i̇mamoğlu
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
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Ekrem İmamoğlu, sabah saatlerinde polis ekiplerinin evine gelmesiyle birlikte bir açıklama yaptı. Seçilmiş bir belediye başkanı olarak hukuksuz bir operasyonla gözaltına alınmaya çalışıldığını belirten İmamoğlu, “Dimdik ayaktayım, kimse endişe duymasın” ifadelerini kullandı.'Kendimi milletime emanet ediyorum'İmamoğlu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:Sosyal medyada büyük yankı uyandırdıEkrem İmamoğlu'nun evine düzenlenen polis baskını, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. #Ekremİmamoğlu, #HukuksuzGözaltı ve #HerŞeyÇokGüzelOlacak etiketleri kısa sürede gündem olurken, birçok siyasetçi ve vatandaş İmamoğlu’na destek mesajları paylaştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250319/sisli-belediye-baskani-resul-emrah-sahan-icin-gozalti-karari-verildi-1094639967.html
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ekrem i̇mamoğlu, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
ekrem i̇mamoğlu, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)

Gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan açıklama: Kendimi milletime emanet ediyorum

08:23 19.03.2025
© AP Photo / Khalil HamraEkrem İmamoğlu
Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 19.03.2025
© AP Photo / Khalil Hamra
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Sabah saatlerinde polis baskınıyla karşı karşıya kalan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, evinde yapılan arama sırasında açıklama yaptı. “Kendimi 16 milyon değil, 86 milyon insanın direncine emanet ediyorum” diyen İmamoğlu, süreci yönetenlerin hukuk önünde hesap vereceğini söyledi.
Ekrem İmamoğlu, sabah saatlerinde polis ekiplerinin evine gelmesiyle birlikte bir açıklama yaptı. Seçilmiş bir belediye başkanı olarak hukuksuz bir operasyonla gözaltına alınmaya çalışıldığını belirten İmamoğlu, “Dimdik ayaktayım, kimse endişe duymasın” ifadelerini kullandı.

'Kendimi milletime emanet ediyorum'

İmamoğlu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Kapısına yüzlerce polis yığılan, bu sürecin başındaki ve bu dosyaların savcısı Cumhurbaşkanı ve buradaki temsilcisi bir avuç insan. Ve benim gariban polisimi, ahlaklı polisimi bu işe alet eden kim varsa, o bütün bir avuç insandan, bu millet, adalet önünde hesap soracaktır. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Yılmayacağımı, dik duracağımı ve mücadeleye devam edeceğimi herkes bilsin."

Sosyal medyada büyük yankı uyandırdı

Ekrem İmamoğlu'nun evine düzenlenen polis baskını, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. #Ekremİmamoğlu, #HukuksuzGözaltı ve #HerŞeyÇokGüzelOlacak etiketleri kısa sürede gündem olurken, birçok siyasetçi ve vatandaş İmamoğlu’na destek mesajları paylaştı.
Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan için gözaltı kararı verildi - Sputnik Türkiye, 1920, 19.03.2025
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