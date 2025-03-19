Gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan açıklama: Kendimi milletime emanet ediyorum

"Kapısına yüzlerce polis yığılan, bu sürecin başındaki ve bu dosyaların savcısı Cumhurbaşkanı ve buradaki temsilcisi bir avuç insan. Ve benim gariban polisimi, ahlaklı polisimi bu işe alet eden kim varsa, o bütün bir avuç insandan, bu millet, adalet önünde hesap soracaktır. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Yılmayacağımı, dik duracağımı ve mücadeleye devam edeceğimi herkes bilsin."