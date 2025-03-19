https://anlatilaninotesi.com.tr/20250319/umit-ozdagdan-imamoglunun-gozaltina-alinmasina-tepki-ayni-hukuksuzluk-1094652858.html

Ümit Özdağ'dan, İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına tepki: 'Aynı hukuksuzluk'

Ümit Özdağ'dan, İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına tepki: 'Aynı hukuksuzluk'

Sputnik Türkiye

Silivri Cezaevinde tutuklu bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına tepki gösterdi. 19.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-19T13:04+0300

2025-03-19T13:04+0300

2025-03-19T13:04+0300

türki̇ye

ekrem i̇mamoğlu

zafer partisi

i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)

silivri cezaevi

ümit özdağ

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ tepki gösterdi. Özdağ, "Beni hukuksuz şekilde tutuklayıp, 58 gündür iddianamemi hazırlamayanlar, bugün yine aynı hukuksuzlukla İBB Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'nu göz altına almıştır" ifadelerini kullandı. Özdağ sosyal medyasından yaptığı paylaşımla İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına tepki göstererek, "İsterseniz bütün muhalefeti tutuklayıp, siz kendi başınıza demokrasicilik oynayın! Biz Zafer Partisi olarak bu hukuksuzluğa karşı çıkıyor ve Türk Devletini Türk Milleti'ne geri vereceğimiz sözünü tekrarlıyoruz. Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet! Kahrolsun millet düşmanları, yaşasın Büyük Türk Milleti! Kahrolsun adaleti katledenler, yaşasın adalet!" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250319/chpden-ekrem-imamoglu-cagrisi-saat-verildi-1094651685.html

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ekrem i̇mamoğlu, zafer partisi, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), silivri cezaevi, ümit özdağ