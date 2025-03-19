https://anlatilaninotesi.com.tr/20250319/uc-siyasi-partiden-chpye-destek-ziyareti-1094670005.html

Üç siyasi partiden CHP'ye destek ziyareti

Üç siyasi partiden CHP'ye destek ziyareti

Sputnik Türkiye

DEM Parti, Yeni Yol Partisi ve Saadet Partisi heyetleri Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alındığı soruşturma sonrası CHP'ye destek ziyaretinde bulundu. 19.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-19T23:46+0300

2025-03-19T23:46+0300

2025-03-19T23:46+0300

poli̇ti̇ka

dem parti

chp

saadet partisi

ekrem i̇mamoğlu

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, İBB'ye yönelik terör ve örgütlü suçlarla ilgili yürütülen soruşturmalar kapsamında gözaltına alınmasının ardından siyasi partiler CHP'yi ziyaret etti.CHP'den ziyaretle ilgili yapılan yazılı açıklamada, "DEM Parti, Yeni Yol Partisi ve Saadet Partisi heyetleri, CHP Genel Merkezi'ni ziyaret ederek yaşanılan süreç ile ilgili desteklerini iletti" ifadeleri kullanıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250319/ekrem-imamoglunun-insaat-sirketine-el-konuldu-1094667419.html

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Sputnik Türkiye

dem parti, chp, saadet partisi, ekrem i̇mamoğlu