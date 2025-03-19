https://anlatilaninotesi.com.tr/20250319/uc-siyasi-partiden-chpye-destek-ziyareti-1094670005.html
Üç siyasi partiden CHP'ye destek ziyareti
Üç siyasi partiden CHP'ye destek ziyareti
Sputnik Türkiye
DEM Parti, Yeni Yol Partisi ve Saadet Partisi heyetleri Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alındığı soruşturma sonrası CHP'ye destek ziyaretinde bulundu. 19.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-19T23:46+0300
2025-03-19T23:46+0300
2025-03-19T23:46+0300
poli̇ti̇ka
dem parti
chp
saadet partisi
ekrem i̇mamoğlu
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, İBB'ye yönelik terör ve örgütlü suçlarla ilgili yürütülen soruşturmalar kapsamında gözaltına alınmasının ardından siyasi partiler CHP'yi ziyaret etti.CHP'den ziyaretle ilgili yapılan yazılı açıklamada, "DEM Parti, Yeni Yol Partisi ve Saadet Partisi heyetleri, CHP Genel Merkezi'ni ziyaret ederek yaşanılan süreç ile ilgili desteklerini iletti" ifadeleri kullanıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250319/ekrem-imamoglunun-insaat-sirketine-el-konuldu-1094667419.html
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dem parti, chp, saadet partisi, ekrem i̇mamoğlu
dem parti, chp, saadet partisi, ekrem i̇mamoğlu
Üç siyasi partiden CHP'ye destek ziyareti
DEM Parti, Yeni Yol Partisi ve Saadet Partisi heyetleri Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alındığı soruşturma sonrası CHP'ye destek ziyaretinde bulundu.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, İBB'ye yönelik terör ve örgütlü suçlarla ilgili yürütülen soruşturmalar kapsamında gözaltına alınmasının ardından siyasi partiler CHP'yi ziyaret etti.
CHP'den ziyaretle ilgili yapılan yazılı açıklamada, "DEM Parti, Yeni Yol Partisi ve Saadet Partisi heyetleri, CHP Genel Merkezi'ni ziyaret ederek yaşanılan süreç ile ilgili desteklerini iletti" ifadeleri kullanıldı.