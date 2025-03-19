https://anlatilaninotesi.com.tr/20250319/taksim-metro-istasyonu-istanbul-valiliginin-karari-ile-tum-metro-seferlerine-kapatildi-1094639834.html
Taksim Metro İstasyonu İstanbul Valiliği'nin kararı ile tüm metro seferlerine kapatıldı
Taksim Metro İstasyonu İstanbul Valiliği'nin kararı ile tüm metro seferlerine kapatıldı
Sputnik Türkiye
İstanbul Valiliği, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’nın Taksim istasyonunu ikinci bir duyuruya kadar kapatma kararı aldı. Valilik tarafından yapılan... 19.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-19T07:45+0300
2025-03-19T07:45+0300
2025-03-19T07:45+0300
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İstanbul’un en yoğun ulaşım hatlarından biri olan M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’nda, Taksim istasyonu bugünden itibaren ikinci bir duyuruya kadar hizmet vermeyecek. Seferler, Taksim durağını pas geçerek devam edecek.İstanbul Valiliği, yaptığı açıklamada Taksim metro istasyonunun kapatılmasının güvenlik önlemleri kapsamında alındığını belirtti. Konuyla ilgili detay verilmezken, yasağın ne kadar süreceği konusunda herhangi bir bilgi paylaşılmadı.Metro İstanbul’dan yolculara bilgilendirmeMetro İstanbul, sosyal medya hesapları ve resmi internet sitesi üzerinden yaptığı duyuruda, Taksim istasyonunun geçici olarak hizmet dışı olduğunu belirtti. Yolcuların alternatif güzergahları kullanmaları tavsiye edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250319/ekrem-imamogluna-yonelik-operasyon-gozalti-karari-verildi-evi-araniyor-1094639644.html
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i̇stanbul valiliği, metro i̇stanbul, taksim, i̇stanbul
i̇stanbul valiliği, metro i̇stanbul, taksim, i̇stanbul
Taksim Metro İstasyonu İstanbul Valiliği'nin kararı ile tüm metro seferlerine kapatıldı
İstanbul Valiliği, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’nın Taksim istasyonunu ikinci bir duyuruya kadar kapatma kararı aldı. Valilik tarafından yapılan açıklamada, kararın güvenlik gerekçesiyle alındığı belirtildi. Metro İstanbul da resmi duyuru yaparak yolcuları bilgilendirdi.
İstanbul’un en yoğun ulaşım hatlarından biri olan M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’nda, Taksim istasyonu bugünden itibaren ikinci bir duyuruya kadar hizmet vermeyecek. Seferler, Taksim durağını pas geçerek devam edecek.
İstanbul Valiliği, yaptığı açıklamada Taksim metro istasyonunun kapatılmasının güvenlik önlemleri kapsamında alındığını belirtti. Konuyla ilgili detay verilmezken, yasağın ne kadar süreceği konusunda herhangi bir bilgi paylaşılmadı.
Metro İstanbul’dan yolculara bilgilendirme
Metro İstanbul, sosyal medya hesapları ve resmi internet sitesi üzerinden yaptığı duyuruda, Taksim istasyonunun geçici olarak hizmet dışı olduğunu belirtti. Yolcuların alternatif güzergahları kullanmaları tavsiye edildi.