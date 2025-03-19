https://anlatilaninotesi.com.tr/20250319/taksim-metro-istasyonu-istanbul-valiliginin-karari-ile-tum-metro-seferlerine-kapatildi-1094639834.html

Taksim Metro İstasyonu İstanbul Valiliği'nin kararı ile tüm metro seferlerine kapatıldı

Taksim Metro İstasyonu İstanbul Valiliği'nin kararı ile tüm metro seferlerine kapatıldı

Sputnik Türkiye

İstanbul Valiliği, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’nın Taksim istasyonunu ikinci bir duyuruya kadar kapatma kararı aldı. Valilik tarafından yapılan... 19.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-19T07:45+0300

2025-03-19T07:45+0300

2025-03-19T07:45+0300

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i̇stanbul valiliği

metro i̇stanbul

taksim

i̇stanbul

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İstanbul’un en yoğun ulaşım hatlarından biri olan M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’nda, Taksim istasyonu bugünden itibaren ikinci bir duyuruya kadar hizmet vermeyecek. Seferler, Taksim durağını pas geçerek devam edecek.İstanbul Valiliği, yaptığı açıklamada Taksim metro istasyonunun kapatılmasının güvenlik önlemleri kapsamında alındığını belirtti. Konuyla ilgili detay verilmezken, yasağın ne kadar süreceği konusunda herhangi bir bilgi paylaşılmadı.Metro İstanbul’dan yolculara bilgilendirmeMetro İstanbul, sosyal medya hesapları ve resmi internet sitesi üzerinden yaptığı duyuruda, Taksim istasyonunun geçici olarak hizmet dışı olduğunu belirtti. Yolcuların alternatif güzergahları kullanmaları tavsiye edildi.

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