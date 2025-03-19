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Ekrem İmamoğlu'na şafak operasyonu: Oğlundan 'Babamı terörist gibi aldılar' açıklaması
Ekrem İmamoğlu'na şafak operasyonu: Oğlundan 'Babamı terörist gibi aldılar' açıklaması
Sputnik Türkiye
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 102 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Savcılık tarafından yürütülen iki ayrı soruşturmada, PKK ile ortak hareket etme, PKK... 19.03.2025, Sputnik Türkiye
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB’de yürütülen iki farklı soruşturma kapsamında düğmeye bastı. İlk soruşturma kapsamında İmamoğlu ve 7 kişi, terör örgütü PKK ile ortak hareket etmek ve örgüt üyelerini belediyede işe yerleştirmekle suçlanıyor.İkinci soruşturma ise yolsuzluk ve rüşvet iddialarına dayanıyor. Bu kapsamda İmamoğlu ile birlikte 95 kişi hakkında soruşturma yürütülüyor.Vatan Caddesi’ne götürüldüOperasyon sabah saatlerinde başladı. Ekrem İmamoğlu’nun evine yüzlerce polis geldi. Yapılan aramaların ardından İmamoğlu, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne (Vatan Caddesi) götürüldü.Gözaltı süreciyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken, avukatları süreci yakından takip ediyor.Mehmet Selim İmamoğlu: Babamı terörist gibi aldılarGözaltı sürecine tepki gösteren Ekrem İmamoğlu’nun oğlu Mehmet Selim İmamoğlu, yaşananlara sert tepki gösterdi. “Bu ülkeye hizmet eden bir insanı, sanki bir terörist alır gibi şafak baskınıyla evinden alıyorlar. Bu kabul edilebilir bir şey değil.” ifadelerini kullanan İmamoğlu, adaletsizliğe dikkat çekerek "Ekrem İmamoğlu’ndan değil, adaletsizlikten korkulması gereken bir dönemdeyiz” dedi.
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Ekrem İmamoğlu'na şafak operasyonu: Oğlundan 'Babamı terörist gibi aldılar' açıklaması

09:41 19.03.2025 (güncellendi: 09:42 19.03.2025)
© Fotoğraf : CHPEkrem İmamoğlu
Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 19.03.2025
© Fotoğraf : CHP
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 102 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Savcılık tarafından yürütülen iki ayrı soruşturmada, PKK ile ortak hareket etme, PKK üyelerini işe yerleştirme, yolsuzluk ve rüşvet suçlamaları yöneltiliyor. İmamoğlu'nun gözaltına alınması sonrası oğlu "Sanki bir terörist alır gibi şafak baskınıyla evinden alıyorlar" dedi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB’de yürütülen iki farklı soruşturma kapsamında düğmeye bastı. İlk soruşturma kapsamında İmamoğlu ve 7 kişi, terör örgütü PKK ile ortak hareket etmek ve örgüt üyelerini belediyede işe yerleştirmekle suçlanıyor.
İkinci soruşturma ise yolsuzluk ve rüşvet iddialarına dayanıyor. Bu kapsamda İmamoğlu ile birlikte 95 kişi hakkında soruşturma yürütülüyor.

Vatan Caddesi’ne götürüldü

Operasyon sabah saatlerinde başladı. Ekrem İmamoğlu’nun evine yüzlerce polis geldi. Yapılan aramaların ardından İmamoğlu, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne (Vatan Caddesi) götürüldü.
Gözaltı süreciyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken, avukatları süreci yakından takip ediyor.

Mehmet Selim İmamoğlu: Babamı terörist gibi aldılar

Gözaltı sürecine tepki gösteren Ekrem İmamoğlu’nun oğlu Mehmet Selim İmamoğlu, yaşananlara sert tepki gösterdi. “Bu ülkeye hizmet eden bir insanı, sanki bir terörist alır gibi şafak baskınıyla evinden alıyorlar. Bu kabul edilebilir bir şey değil.” ifadelerini kullanan İmamoğlu, adaletsizliğe dikkat çekerek "Ekrem İmamoğlu’ndan değil, adaletsizlikten korkulması gereken bir dönemdeyiz” dedi.
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