https://anlatilaninotesi.com.tr/20250319/ekrem-imamogluna-safak-operasyonu-oglundan-babami-terorist-gibi-aldilar-aciklamasi-1094644269.html

Ekrem İmamoğlu'na şafak operasyonu: Oğlundan 'Babamı terörist gibi aldılar' açıklaması

Ekrem İmamoğlu'na şafak operasyonu: Oğlundan 'Babamı terörist gibi aldılar' açıklaması

Sputnik Türkiye

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 102 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Savcılık tarafından yürütülen iki ayrı soruşturmada, PKK ile ortak hareket etme, PKK... 19.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-19T09:41+0300

2025-03-19T09:41+0300

2025-03-19T09:42+0300

türki̇ye

ekrem i̇mamoğlu

gözaltı

gözaltı kararı

i̇bb

i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)

son dakika

ekrem i̇mamoğlu gözaltı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB’de yürütülen iki farklı soruşturma kapsamında düğmeye bastı. İlk soruşturma kapsamında İmamoğlu ve 7 kişi, terör örgütü PKK ile ortak hareket etmek ve örgüt üyelerini belediyede işe yerleştirmekle suçlanıyor.İkinci soruşturma ise yolsuzluk ve rüşvet iddialarına dayanıyor. Bu kapsamda İmamoğlu ile birlikte 95 kişi hakkında soruşturma yürütülüyor.Vatan Caddesi’ne götürüldüOperasyon sabah saatlerinde başladı. Ekrem İmamoğlu’nun evine yüzlerce polis geldi. Yapılan aramaların ardından İmamoğlu, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne (Vatan Caddesi) götürüldü.Gözaltı süreciyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken, avukatları süreci yakından takip ediyor.Mehmet Selim İmamoğlu: Babamı terörist gibi aldılarGözaltı sürecine tepki gösteren Ekrem İmamoğlu’nun oğlu Mehmet Selim İmamoğlu, yaşananlara sert tepki gösterdi. “Bu ülkeye hizmet eden bir insanı, sanki bir terörist alır gibi şafak baskınıyla evinden alıyorlar. Bu kabul edilebilir bir şey değil.” ifadelerini kullanan İmamoğlu, adaletsizliğe dikkat çekerek "Ekrem İmamoğlu’ndan değil, adaletsizlikten korkulması gereken bir dönemdeyiz” dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250319/dilek-imamoglu-ekrem-imamoglunun-gozaltina-alindigi-anlari-anlatti-sahurdan-sonra-kapimiz-calindi-1094643101.html

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