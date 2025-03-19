https://anlatilaninotesi.com.tr/20250319/ekrem-imamogluna-safak-operasyonu-oglundan-babami-terorist-gibi-aldilar-aciklamasi-1094644269.html
Ekrem İmamoğlu'na şafak operasyonu: Oğlundan 'Babamı terörist gibi aldılar' açıklaması
Ekrem İmamoğlu'na şafak operasyonu: Oğlundan 'Babamı terörist gibi aldılar' açıklaması
Sputnik Türkiye
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 102 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Savcılık tarafından yürütülen iki ayrı soruşturmada, PKK ile ortak hareket etme, PKK... 19.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-19T09:41+0300
2025-03-19T09:41+0300
2025-03-19T09:42+0300
türki̇ye
ekrem i̇mamoğlu
gözaltı
gözaltı kararı
i̇bb
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
son dakika
ekrem i̇mamoğlu gözaltı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/0d/1094487411_0:22:3072:1750_1920x0_80_0_0_66951155d424a4a5d725331a9491c8f5.jpg
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB’de yürütülen iki farklı soruşturma kapsamında düğmeye bastı. İlk soruşturma kapsamında İmamoğlu ve 7 kişi, terör örgütü PKK ile ortak hareket etmek ve örgüt üyelerini belediyede işe yerleştirmekle suçlanıyor.İkinci soruşturma ise yolsuzluk ve rüşvet iddialarına dayanıyor. Bu kapsamda İmamoğlu ile birlikte 95 kişi hakkında soruşturma yürütülüyor.Vatan Caddesi’ne götürüldüOperasyon sabah saatlerinde başladı. Ekrem İmamoğlu’nun evine yüzlerce polis geldi. Yapılan aramaların ardından İmamoğlu, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne (Vatan Caddesi) götürüldü.Gözaltı süreciyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken, avukatları süreci yakından takip ediyor.Mehmet Selim İmamoğlu: Babamı terörist gibi aldılarGözaltı sürecine tepki gösteren Ekrem İmamoğlu’nun oğlu Mehmet Selim İmamoğlu, yaşananlara sert tepki gösterdi. “Bu ülkeye hizmet eden bir insanı, sanki bir terörist alır gibi şafak baskınıyla evinden alıyorlar. Bu kabul edilebilir bir şey değil.” ifadelerini kullanan İmamoğlu, adaletsizliğe dikkat çekerek "Ekrem İmamoğlu’ndan değil, adaletsizlikten korkulması gereken bir dönemdeyiz” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250319/dilek-imamoglu-ekrem-imamoglunun-gozaltina-alindigi-anlari-anlatti-sahurdan-sonra-kapimiz-calindi-1094643101.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/0d/1094487411_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3084bc5e32d9810e5b675582c51c7b68.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ekrem imamoğlu gözaltı, ekrem imamoğlu son dakika, ekrem imamoğlu operasyon, ekrem imamoğlu emniyette, ekrem imamoğlu vatan caddesi, ekrem imamoğlu soruşturma, imamoğlu pkk soruşturması, imamoğlu rüşvet iddiası, imamoğlu yolsuzluk operasyonu, imamoğlu belediye soruşturması, imamoğlu gözaltı kararı, istanbul büyükşehir belediyesi operasyon, istanbul belediye soruşturması, ekrem imamoğlu tutuklandı mı, ekrem imamoğlu ifadeye çağrıldı mı, ekrem imamoğlu neyle suçlanıyor, ekrem imamoğlu oğlu açıklama, mehmet selim imamoğlu açıklaması, ekrem imamoğlu pkk iddiası, ekrem imamoğlu terör soruşturması, ekrem imamoğlu rüşvet davası, ekrem imamoğlu belediye operasyonu, ekrem imamoğlu evine polis baskını, ekrem imamoğlu şafak operasyonu, istanbul emniyet müdürlüğü gözaltı, imamoğlu’nun avukatları ne dedi, ekrem imamoğlu gözaltına alındı mı, ekrem imamoğlu belediyede terör iddiası, ekrem imamoğlu yolsuzluk suçlaması, ekrem imamoğlu son durum, imamoğlu operasyon detayları, ekrem imamoğlu soruşturma süreci, imamoğlu hakkında savcılık kararı, ekrem imamoğlu adalet, ekrem imamoğlu’nun geleceği, ekrem imamoğlu serbest bırakıldı mı
ekrem imamoğlu gözaltı, ekrem imamoğlu son dakika, ekrem imamoğlu operasyon, ekrem imamoğlu emniyette, ekrem imamoğlu vatan caddesi, ekrem imamoğlu soruşturma, imamoğlu pkk soruşturması, imamoğlu rüşvet iddiası, imamoğlu yolsuzluk operasyonu, imamoğlu belediye soruşturması, imamoğlu gözaltı kararı, istanbul büyükşehir belediyesi operasyon, istanbul belediye soruşturması, ekrem imamoğlu tutuklandı mı, ekrem imamoğlu ifadeye çağrıldı mı, ekrem imamoğlu neyle suçlanıyor, ekrem imamoğlu oğlu açıklama, mehmet selim imamoğlu açıklaması, ekrem imamoğlu pkk iddiası, ekrem imamoğlu terör soruşturması, ekrem imamoğlu rüşvet davası, ekrem imamoğlu belediye operasyonu, ekrem imamoğlu evine polis baskını, ekrem imamoğlu şafak operasyonu, istanbul emniyet müdürlüğü gözaltı, imamoğlu’nun avukatları ne dedi, ekrem imamoğlu gözaltına alındı mı, ekrem imamoğlu belediyede terör iddiası, ekrem imamoğlu yolsuzluk suçlaması, ekrem imamoğlu son durum, imamoğlu operasyon detayları, ekrem imamoğlu soruşturma süreci, imamoğlu hakkında savcılık kararı, ekrem imamoğlu adalet, ekrem imamoğlu’nun geleceği, ekrem imamoğlu serbest bırakıldı mı
Ekrem İmamoğlu'na şafak operasyonu: Oğlundan 'Babamı terörist gibi aldılar' açıklaması
09:41 19.03.2025 (güncellendi: 09:42 19.03.2025)
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 102 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Savcılık tarafından yürütülen iki ayrı soruşturmada, PKK ile ortak hareket etme, PKK üyelerini işe yerleştirme, yolsuzluk ve rüşvet suçlamaları yöneltiliyor. İmamoğlu'nun gözaltına alınması sonrası oğlu "Sanki bir terörist alır gibi şafak baskınıyla evinden alıyorlar" dedi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB’de yürütülen iki farklı soruşturma kapsamında düğmeye bastı. İlk soruşturma kapsamında İmamoğlu ve 7 kişi, terör örgütü PKK ile ortak hareket etmek ve örgüt üyelerini belediyede işe yerleştirmekle suçlanıyor.
İkinci soruşturma ise yolsuzluk ve rüşvet iddialarına dayanıyor. Bu kapsamda İmamoğlu ile birlikte 95 kişi hakkında soruşturma yürütülüyor.
Vatan Caddesi’ne götürüldü
Operasyon sabah saatlerinde başladı. Ekrem İmamoğlu’nun evine yüzlerce polis geldi. Yapılan aramaların ardından İmamoğlu, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne (Vatan Caddesi) götürüldü.
Gözaltı süreciyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken, avukatları süreci yakından takip ediyor.
Mehmet Selim İmamoğlu: Babamı terörist gibi aldılar
Gözaltı sürecine tepki gösteren Ekrem İmamoğlu’nun oğlu Mehmet Selim İmamoğlu, yaşananlara sert tepki gösterdi. “Bu ülkeye hizmet eden bir insanı, sanki bir terörist alır gibi şafak baskınıyla evinden alıyorlar. Bu kabul edilebilir bir şey değil.” ifadelerini kullanan İmamoğlu, adaletsizliğe dikkat çekerek "Ekrem İmamoğlu’ndan değil, adaletsizlikten korkulması gereken bir dönemdeyiz” dedi.