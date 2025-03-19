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'Morgan Stanley Borsa İstanbul'dan çekildi' iddiasına yanıt: 'Manipülasyon'
'Morgan Stanley Borsa İstanbul'dan çekildi' iddiasına yanıt: 'Manipülasyon'
Sputnik Türkiye
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi 'Morgan Stanley Borsa İstanbul'dan çekildi' iddiasının gerçeği yansıtmadığını ve söz konusu içerikle ilgili haberlerin... 19.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-19T21:36+0300
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) 'Dünyaca ünlü banka Morgan Stanley Borsa İstanbul'dan çekildi' şeklindeki haberlerin manipülasyon içerdiğini duyurdu.DMM sosyal medya hesabından Morgan Stanley'nin daha önce mevcuttaki faaliyet izinlerinden feragat etme başvurusunda bulunduğunu açıkladı. Bu başvurunun Sermaye Piyasası Kurulu'nca olumlu karşılanarak kurumun sahip olduğu Dar Yetkili Aracı Kurum Belgesi'nin iptal edildiği ve Borsa İstanbul Yönetim Kurulu'nun 12 Mart 2025 tarihli kararı ile Borsa üyeliğinden çıkarıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
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morgan stanley, borsa i̇stanbul, dezenformasyonla mücadele merkezi

'Morgan Stanley Borsa İstanbul'dan çekildi' iddiasına yanıt: 'Manipülasyon'

21:36 19.03.2025 (güncellendi: 21:45 19.03.2025)
© AABorsa İstanbul'
Borsa İstanbul' - Sputnik Türkiye, 1920, 19.03.2025
© AA
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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi 'Morgan Stanley Borsa İstanbul'dan çekildi' iddiasının gerçeği yansıtmadığını ve söz konusu içerikle ilgili haberlerin manipülasyon içerdiğini bildirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) 'Dünyaca ünlü banka Morgan Stanley Borsa İstanbul'dan çekildi' şeklindeki haberlerin manipülasyon içerdiğini duyurdu.
DMM sosyal medya hesabından Morgan Stanley'nin daha önce mevcuttaki faaliyet izinlerinden feragat etme başvurusunda bulunduğunu açıkladı.
Bu başvurunun Sermaye Piyasası Kurulu'nca olumlu karşılanarak kurumun sahip olduğu Dar Yetkili Aracı Kurum Belgesi'nin iptal edildiği ve Borsa İstanbul Yönetim Kurulu'nun 12 Mart 2025 tarihli kararı ile Borsa üyeliğinden çıkarıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Morgan Stanley AŞ uzun yıllardır Borsa İstanbul'da aktif olarak işlemlere aracılık etmemektedir. Morgan Stanley'nin 12 Mart'ta kabul edilen feragat başvurusunun, ülkemizde yaşanan güncel gelişmelerin bir sonucu olduğu iddiası gerçeği yansıtmamaktadır. Sermaye piyasasının işleyişini bozabilecek spekülatif açıklamalara itibar etmeyiniz."
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