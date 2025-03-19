https://anlatilaninotesi.com.tr/20250319/morgan-stanley-borsa-istanbuldan-cekildi-iddiasina-yanit-1094668069.html

'Morgan Stanley Borsa İstanbul'dan çekildi' iddiasına yanıt: 'Manipülasyon'

'Morgan Stanley Borsa İstanbul'dan çekildi' iddiasına yanıt: 'Manipülasyon'

Sputnik Türkiye

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi 'Morgan Stanley Borsa İstanbul'dan çekildi' iddiasının gerçeği yansıtmadığını ve söz konusu içerikle ilgili haberlerin... 19.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-19T21:36+0300

2025-03-19T21:36+0300

2025-03-19T21:45+0300

türki̇ye

morgan stanley

borsa i̇stanbul

dezenformasyonla mücadele merkezi

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) 'Dünyaca ünlü banka Morgan Stanley Borsa İstanbul'dan çekildi' şeklindeki haberlerin manipülasyon içerdiğini duyurdu.DMM sosyal medya hesabından Morgan Stanley'nin daha önce mevcuttaki faaliyet izinlerinden feragat etme başvurusunda bulunduğunu açıkladı. Bu başvurunun Sermaye Piyasası Kurulu'nca olumlu karşılanarak kurumun sahip olduğu Dar Yetkili Aracı Kurum Belgesi'nin iptal edildiği ve Borsa İstanbul Yönetim Kurulu'nun 12 Mart 2025 tarihli kararı ile Borsa üyeliğinden çıkarıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

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morgan stanley, borsa i̇stanbul, dezenformasyonla mücadele merkezi