https://anlatilaninotesi.com.tr/20250318/hava-durumu-alarm-verdi--kar-yagmur-ve-firtina-geliyor-ramazan-bayraminda-hava-nasil-olacak-1094603459.html
Hava durumu alarm verdi | Kar, yağmur ve fırtına geliyor: Ramazan Bayramı'nda hava nasıl olacak?
Hava durumu alarm verdi | Kar, yağmur ve fırtına geliyor: Ramazan Bayramı'nda hava nasıl olacak?
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Mart ayı boyunca rekor kıran sıcaklıklar, bugünden itibaren yerini sert bir soğuk hava dalgasına bırakıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Balkanlar üzerinden... 18.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-18T10:06+0300
2025-03-18T10:06+0300
2025-03-18T10:08+0300
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Mart ayında yaz sıcaklıklarını aratmayan hava durumu, bugünden itibaren yerini sert bir soğuk hava dalgasına bırakıyor. Geçtiğimiz hafta 25 dereceyi aşan sıcaklıklar, Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı sistemin etkisiyle aniden düşecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), hafta boyunca devam edecek bu soğuk hava dalgası konusunda vatandaşları uyardı.İç Anadolu ve doğu kesimlerde kar yağışı beklenirken, batı bölgelerde ise sağanak ve fırtına etkili olacak. Hava sıcaklıklarının birçok şehirde 15-20 derece birden azalması bekleniyor. Bazı illerde ise sıcaklık farkı 27-28 dereceyi bulacak. İstanbul’da hava sıcaklıklarının 21-22 derece birden düşeceği ve hafta boyunca kış değerlerine gerileyeceği tahmin ediliyor.Afrika Sıcaklıkları Yerini Kutup Havasına BırakıyorHürriyet'in haberine göre, geçtiğimiz hafta 25 dereceyi aşan sıcaklıklar, Kuzey Afrika’dan gelen sıcak hava dalgası ve yoğun toz taşınımı nedeniyle mevsim normallerinin çok üzerine çıkmıştı. "Mayıs sonu ve haziran başında görmemiz gereken sıcaklıkları yaşadık" diyen Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, bu sıcaklık artışının toz taşınımı ve hava akımlarıyla bağlantılı olduğunu belirtti.Ancak bu sıcak hava, dün öğleden sonra etkisini kaybetmeye başladı. Adil Tek, Avrupa’da etkili olan kutup havasının Türkiye’ye kaymaya başladığını ve sıcaklıkların aniden düşeceğini ifade etti.Bazı bölgelerde sıcaklık 27 derece düşecekBu hafta boyunca sıcaklık değerlerinde büyük düşüşler yaşanacak. Bazı illerde sıcaklık farkı 27-28 dereceyi bulacak. İstanbul’da ise hava sıcaklığı 21-22 derece kadar azalacak.AKOM da sıcaklıkların 20 derece birden düşeceğini duyurdu. “Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgasıyla birlikte sağanak yağmur geçişleri yaşanacak” açıklaması yapıldı.Soğuk hava hafta sonunda yurdu terk edecekHava durumu ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Adil Tek, “Cuma gününden itibaren soğuk hava etkisini kaybedecek ve güneşli günler geri dönecek” dedi.Özellikle 21 Mart’tan itibaren İstanbul’da yağış beklenmiyor. 24 Mart sonrası sıcaklıklar artışa geçse de geçtiğimiz haftaki Afrika sıcaklıklarının etkisinin görülmeyeceği belirtiliyor.Ramazan bayramı’nda hava nasıl olacak?Meteoroloji Uzmanı Dr. Güven Özdemir, Ramazan Bayramı’nda hava durumunun mevsim normallerinde seyredeceğini söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250317/kis-geri-donuyor-istanbula-kar-ne-zaman-yagacak-meteoroloji-uzmani-ve-akom-tarih-verdi-1094577613.html
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balkanlar, anadolu, meteoroloji genel müdürlüğü, hava durumu, istanbul hava durumu, ramazan bayramı, kar yağışı, sağanak, sağanak yağış, sağanak yağış uyarısı, gök gürültülü sağanak
Hava durumu alarm verdi | Kar, yağmur ve fırtına geliyor: Ramazan Bayramı'nda hava nasıl olacak?
10:06 18.03.2025 (güncellendi: 10:08 18.03.2025)
Mart ayı boyunca rekor kıran sıcaklıklar, bugünden itibaren yerini sert bir soğuk hava dalgasına bırakıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgasının tüm yurtta etkili olacağını duyurdu. İç Anadolu ve doğu kesimlerde kar, batı bölgelerde ise sağanak yağış bekleniyor.
Mart ayında yaz sıcaklıklarını aratmayan hava durumu, bugünden itibaren yerini sert bir soğuk hava dalgasına bırakıyor. Geçtiğimiz hafta 25 dereceyi aşan sıcaklıklar, Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı sistemin etkisiyle aniden düşecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), hafta boyunca devam edecek bu soğuk hava dalgası konusunda vatandaşları uyardı.
İç Anadolu ve doğu kesimlerde kar yağışı beklenirken, batı bölgelerde ise sağanak ve fırtına etkili olacak. Hava sıcaklıklarının birçok şehirde 15-20 derece birden azalması bekleniyor. Bazı illerde ise sıcaklık farkı 27-28 dereceyi bulacak. İstanbul’da hava sıcaklıklarının 21-22 derece birden düşeceği ve hafta boyunca kış değerlerine gerileyeceği tahmin ediliyor.
Afrika Sıcaklıkları Yerini Kutup Havasına Bırakıyor
Hürriyet'in haberine göre, geçtiğimiz hafta 25 dereceyi aşan sıcaklıklar, Kuzey Afrika’dan gelen sıcak hava dalgası ve yoğun toz taşınımı nedeniyle mevsim normallerinin çok üzerine çıkmıştı. "Mayıs sonu ve haziran başında görmemiz gereken sıcaklıkları yaşadık" diyen Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, bu sıcaklık artışının toz taşınımı ve hava akımlarıyla bağlantılı olduğunu belirtti.
Ancak bu sıcak hava, dün öğleden sonra etkisini kaybetmeye başladı. Adil Tek, Avrupa’da etkili olan kutup havasının Türkiye’ye kaymaya başladığını ve sıcaklıkların aniden düşeceğini ifade etti.
Bazı bölgelerde sıcaklık 27 derece düşecek
Bu hafta boyunca sıcaklık değerlerinde büyük düşüşler yaşanacak. Bazı illerde sıcaklık farkı 27-28 dereceyi bulacak. İstanbul’da ise hava sıcaklığı 21-22 derece kadar azalacak.
AKOM da sıcaklıkların 20 derece birden düşeceğini duyurdu. “Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgasıyla birlikte sağanak yağmur geçişleri yaşanacak” açıklaması yapıldı.
Soğuk hava hafta sonunda yurdu terk edecek
Hava durumu ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Adil Tek, “Cuma gününden itibaren soğuk hava etkisini kaybedecek ve güneşli günler geri dönecek” dedi.
Özellikle 21 Mart’tan itibaren İstanbul’da yağış beklenmiyor. 24 Mart sonrası sıcaklıklar artışa geçse de geçtiğimiz haftaki Afrika sıcaklıklarının etkisinin görülmeyeceği belirtiliyor.
Ramazan bayramı’nda hava nasıl olacak?
Meteoroloji Uzmanı Dr. Güven Özdemir, Ramazan Bayramı’nda hava durumunun mevsim normallerinde seyredeceğini söyledi.
Marmara ve Batı Karadeniz parçalı bulutlu ve kısa süreli yağmurlu olacak. Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinde sıcaklık 0-12 derece arasında değişecek. Doğu Anadolu parçalı bulutlu ve ara ara yağışlı olacak. Güneydoğu ve Akdeniz bölgelerinde sıcaklıklar 10-25 derece arasında seyredecek. İç Anadolu’da da benzer sıcaklık değerleri görülebilir. Nisan ayında ise yer yer yağış ihtimali devam edecek.