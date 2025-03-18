https://anlatilaninotesi.com.tr/20250318/hava-durumu-alarm-verdi--kar-yagmur-ve-firtina-geliyor-ramazan-bayraminda-hava-nasil-olacak-1094603459.html

Hava durumu alarm verdi | Kar, yağmur ve fırtına geliyor: Ramazan Bayramı'nda hava nasıl olacak?

Hava durumu alarm verdi | Kar, yağmur ve fırtına geliyor: Ramazan Bayramı'nda hava nasıl olacak?

Sputnik Türkiye

Mart ayı boyunca rekor kıran sıcaklıklar, bugünden itibaren yerini sert bir soğuk hava dalgasına bırakıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Balkanlar üzerinden... 18.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-18T10:06+0300

2025-03-18T10:06+0300

2025-03-18T10:08+0300

türki̇ye

balkanlar

anadolu

meteoroloji genel müdürlüğü

hava durumu

istanbul hava durumu

ramazan bayramı

kar yağışı

sağanak

sağanak yağış

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/0b/1093559796_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4cf1899306129fc35659633dc81de5a3.jpg

Mart ayında yaz sıcaklıklarını aratmayan hava durumu, bugünden itibaren yerini sert bir soğuk hava dalgasına bırakıyor. Geçtiğimiz hafta 25 dereceyi aşan sıcaklıklar, Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı sistemin etkisiyle aniden düşecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), hafta boyunca devam edecek bu soğuk hava dalgası konusunda vatandaşları uyardı.İç Anadolu ve doğu kesimlerde kar yağışı beklenirken, batı bölgelerde ise sağanak ve fırtına etkili olacak. Hava sıcaklıklarının birçok şehirde 15-20 derece birden azalması bekleniyor. Bazı illerde ise sıcaklık farkı 27-28 dereceyi bulacak. İstanbul’da hava sıcaklıklarının 21-22 derece birden düşeceği ve hafta boyunca kış değerlerine gerileyeceği tahmin ediliyor.Afrika Sıcaklıkları Yerini Kutup Havasına BırakıyorHürriyet'in haberine göre, geçtiğimiz hafta 25 dereceyi aşan sıcaklıklar, Kuzey Afrika’dan gelen sıcak hava dalgası ve yoğun toz taşınımı nedeniyle mevsim normallerinin çok üzerine çıkmıştı. "Mayıs sonu ve haziran başında görmemiz gereken sıcaklıkları yaşadık" diyen Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, bu sıcaklık artışının toz taşınımı ve hava akımlarıyla bağlantılı olduğunu belirtti.Ancak bu sıcak hava, dün öğleden sonra etkisini kaybetmeye başladı. Adil Tek, Avrupa’da etkili olan kutup havasının Türkiye’ye kaymaya başladığını ve sıcaklıkların aniden düşeceğini ifade etti.Bazı bölgelerde sıcaklık 27 derece düşecekBu hafta boyunca sıcaklık değerlerinde büyük düşüşler yaşanacak. Bazı illerde sıcaklık farkı 27-28 dereceyi bulacak. İstanbul’da ise hava sıcaklığı 21-22 derece kadar azalacak.AKOM da sıcaklıkların 20 derece birden düşeceğini duyurdu. “Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgasıyla birlikte sağanak yağmur geçişleri yaşanacak” açıklaması yapıldı.Soğuk hava hafta sonunda yurdu terk edecekHava durumu ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Adil Tek, “Cuma gününden itibaren soğuk hava etkisini kaybedecek ve güneşli günler geri dönecek” dedi.Özellikle 21 Mart’tan itibaren İstanbul’da yağış beklenmiyor. 24 Mart sonrası sıcaklıklar artışa geçse de geçtiğimiz haftaki Afrika sıcaklıklarının etkisinin görülmeyeceği belirtiliyor.Ramazan bayramı’nda hava nasıl olacak?Meteoroloji Uzmanı Dr. Güven Özdemir, Ramazan Bayramı’nda hava durumunun mevsim normallerinde seyredeceğini söyledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250317/kis-geri-donuyor-istanbula-kar-ne-zaman-yagacak-meteoroloji-uzmani-ve-akom-tarih-verdi-1094577613.html

türki̇ye

balkanlar

anadolu

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

balkanlar, anadolu, meteoroloji genel müdürlüğü, hava durumu, istanbul hava durumu, ramazan bayramı, kar yağışı, sağanak, sağanak yağış, sağanak yağış uyarısı, gök gürültülü sağanak