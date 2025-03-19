https://anlatilaninotesi.com.tr/20250319/mehmet-simsekten-mesaj-piyasalarin-saglikli-isleyisi-icin-gereken-her-sey-yapiliyor-1094649542.html

Mehmet Şimşek'ten mesaj: 'Piyasaların sağlıklı işleyişi için gereken her şey yapılıyor'

Mehmet Şimşek'ten mesaj: 'Piyasaların sağlıklı işleyişi için gereken her şey yapılıyor'

Sputnik Türkiye

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek sosyal medya hesabından "Piyasaların sağlıklı işleyişi için gereken her şey yapılıyor." dedi. 19.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-19T11:45+0300

2025-03-19T11:45+0300

2025-03-19T12:56+0300

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, piyasalarda yaşanan hareketliliğe ilişkin açıklama yaptı.Mehmet Şimşek'ten piyasalardaki hareketlilik sonrası açıklamaBakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250319/dolar-ve-euro-gune-rekorla-basladi-gram-altin-zirveyi-tazeledi--1094643749.html

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