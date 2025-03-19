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SON DAKİKA | Mehmet Şimşek'ten mesaj: 'Piyasaların sağlıklı işleyişi için gereken her şey yapılıyor'
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Mehmet Şimşek'ten mesaj: 'Piyasaların sağlıklı işleyişi için gereken her şey yapılıyor'
Mehmet Şimşek'ten mesaj: 'Piyasaların sağlıklı işleyişi için gereken her şey yapılıyor'
Sputnik Türkiye
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek sosyal medya hesabından "Piyasaların sağlıklı işleyişi için gereken her şey yapılıyor." dedi. 19.03.2025, Sputnik Türkiye
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, piyasalarda yaşanan hareketliliğe ilişkin açıklama yaptı.Mehmet Şimşek'ten piyasalardaki hareketlilik sonrası açıklamaBakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
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Mehmet Şimşek'ten mesaj: 'Piyasaların sağlıklı işleyişi için gereken her şey yapılıyor'

11:45 19.03.2025 (güncellendi: 12:56 19.03.2025)
© AA / Waleed ZeinHazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek - Sputnik Türkiye, 1920, 19.03.2025
© AA / Waleed Zein
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Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek sosyal medya hesabından "Piyasaların sağlıklı işleyişi için gereken her şey yapılıyor." dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, piyasalarda yaşanan hareketliliğe ilişkin açıklama yaptı.

Mehmet Şimşek'ten piyasalardaki hareketlilik sonrası açıklama

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Piyasaların sağlıklı işleyişi için gereken her şey yapılıyor. Uygulamakta olduğumuz ekonomi programı kararlılıkla devam ediyor."

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