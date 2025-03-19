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İzmir'de vapur seferleri iptal edildi
İzmir'de vapur seferleri iptal edildi
Sputnik Türkiye
İzmir'de etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi. İZDENİZ'den yapılan açıklamada, Üçkuyular İskelesi'ni etkileyen rüzgar... 19.03.2025, Sputnik Türkiye
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İzmir'de şiddetli rüzgar nedeniyle bazı vapur ve feribot seferleri iptal edildi.İzmir’de etkili olan şiddetli rüzgar, deniz ulaşımını olumsuz etkiledi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı vapur ve feribot seferlerinin iptal edildiği açıklandı. İZDENİZ’den yapılan duyuruda, Üçkuyular İskelesi'ni etkileyen şiddetli rüzgar sebebiyle saat 16.50 itibarıyla Karşıyaka-Üçkuyular ve Göztepe-Karantina-Karşıyaka hattındaki yolcu gemisi seferlerinin iptal edildiği belirtildi. Yetkililer, hava koşullarının düzelmesine bağlı olarak seferlerin yeniden düzenleneceğini ifade etti.Öte yandan, gün içinde saat 13.00 itibarıyla Üçkuyular-Bostanlı hattındaki feribot seferleri de iptal edilmişti. İzmir’de deniz ulaşımını kullanan vatandaşlar, seferlerle ilgili güncel bilgilere İZDENİZ’in resmi duyurularından ulaşabilecek. Meteoroloji yetkilileri, rüzgarın etkisini sürdürmesi beklendiğinden vatandaşların dikkatli olması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.
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i̇zmir, göztepe, karşıyaka, feribot, feribot seferleri, gemi, gemi tersanesi, fırtına, rüzgar, şiddetli rüzgar

İzmir'de vapur seferleri iptal edildi

17:24 19.03.2025
© AADeniz, dalga, vapur
Deniz, dalga, vapur - Sputnik Türkiye, 1920, 19.03.2025
© AA
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İzmir'de etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi. İZDENİZ'den yapılan açıklamada, Üçkuyular İskelesi'ni etkileyen rüzgar sebebiyle Karşıyaka-Üçkuyular ve Göztepe-Karantina-Karşıyaka hattındaki seferlerin durdurulduğu belirtildi. Daha önce saat 13.00 itibarıyla Üçkuyular-Bostanlı feribot seferleri de iptal edilmişti.
İzmir'de şiddetli rüzgar nedeniyle bazı vapur ve feribot seferleri iptal edildi.
İzmir’de etkili olan şiddetli rüzgar, deniz ulaşımını olumsuz etkiledi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı vapur ve feribot seferlerinin iptal edildiği açıklandı. İZDENİZ’den yapılan duyuruda, Üçkuyular İskelesi'ni etkileyen şiddetli rüzgar sebebiyle saat 16.50 itibarıyla Karşıyaka-Üçkuyular ve Göztepe-Karantina-Karşıyaka hattındaki yolcu gemisi seferlerinin iptal edildiği belirtildi. Yetkililer, hava koşullarının düzelmesine bağlı olarak seferlerin yeniden düzenleneceğini ifade etti.
Öte yandan, gün içinde saat 13.00 itibarıyla Üçkuyular-Bostanlı hattındaki feribot seferleri de iptal edilmişti. İzmir’de deniz ulaşımını kullanan vatandaşlar, seferlerle ilgili güncel bilgilere İZDENİZ’in resmi duyurularından ulaşabilecek. Meteoroloji yetkilileri, rüzgarın etkisini sürdürmesi beklendiğinden vatandaşların dikkatli olması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.
İstanbul Boğazı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.03.2025
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