https://anlatilaninotesi.com.tr/20250319/istanbul-bogazinda-gemi-trafigi-askiya-alindi-1094661336.html
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı
Sputnik Türkiye
İstanbul Boğazı'nda bir kuru yük gemisinin arıza yapması nedeniyle gemi trafiği çift yönlü askıya alındı. 19.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-19T16:36+0300
2025-03-19T16:36+0300
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i̇stanbul boğazı
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul Boğazı gemi trafiğinin Bers isimli kuru yük gemisinin makine arızası yaşaması nedeniyle çift yönde geçici olarak askıya alındığını duyurdu. Bakanlıktan, İstanbul Boğazı'nda yaşanan gemi arızasına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.Açıklamaya göre, İstanbul Boğazı Gemi Trafiği, Bers isimli 95 metre boyundaki kuru yük gemisinin İskenderun'dan Romanya'ya seyir halindeyken 15 Temmuz Şehitler Köprüsü önlerinde makine arızası yaşaması nedeniyle çift yönde geçici olarak askıya alındı.Bakanlık, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı kılavuz kaptan ve KURTARMA-11 römorkörünü ivedilikle olay yerine yönlendirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250310/istanbul-bogazinda-yogun-sis-deniz-trafigi-cift-yonlu-askiya-alindi-1094340873.html
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türkiye, i̇stanbul boğazı, gemi arızası
türkiye, i̇stanbul boğazı, gemi arızası
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı
İstanbul Boğazı'nda bir kuru yük gemisinin arıza yapması nedeniyle gemi trafiği çift yönlü askıya alındı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul Boğazı gemi trafiğinin Bers isimli kuru yük gemisinin makine arızası yaşaması nedeniyle çift yönde geçici olarak askıya alındığını duyurdu.
Bakanlıktan, İstanbul Boğazı'nda yaşanan gemi arızasına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.
Açıklamaya göre, İstanbul Boğazı Gemi Trafiği, Bers isimli 95 metre boyundaki kuru yük gemisinin İskenderun'dan Romanya'ya seyir halindeyken 15 Temmuz Şehitler Köprüsü önlerinde makine arızası yaşaması nedeniyle çift yönde geçici olarak askıya alındı.
Bakanlık, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı kılavuz kaptan ve KURTARMA-11 römorkörünü ivedilikle olay yerine yönlendirdi.