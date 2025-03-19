https://anlatilaninotesi.com.tr/20250319/iyi-partiden-imamoglunun-gozaltina-alinmasina-tepki-akilla-hukukla-aciklanabilecek-bir-is-degildir-1094648375.html

İYİ Parti'den, İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına tepki: 'Akılla hukukla açıklanabilecek bir iş değildir'

İYİ Parti'den, İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına tepki: 'Akılla hukukla açıklanabilecek bir iş değildir'

Sputnik Türkiye

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve çok sayıda kişinin gözaltına alınmasına İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu tepki gösterdi. 19.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-19T11:18+0300

2025-03-19T11:18+0300

2025-03-19T11:18+0300

türki̇ye

i̇yi̇ parti

müsavat dervişoğlu

ekrem i̇mamoğlu

i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)

gözaltı

gözaltı kararı

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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere İBB yönetiminden bir çok ismin gözaltına alınmasına ilişkin ''İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması akılla hukukla vicdanla açıklanabilecek bir iş değildir'' dedi.İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere aralarında İBB yönetiminden bir çok kişinin gözaltına alınmasına İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, grup toplantısında tepki gösterdi. Dervişoğlu'nun konuşmasından öne çıkan satır başları şöyle: 'Demokrasi tarihimizin kara günü'"19 Mart 2025 tarihini, 150 yılı aşan demokrasi tarihimizin kara bir gününe çevirdi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması, akılla, hukukla, vicdanla açıklanabilecek bir iş değildir. Türkiye’nin huzuru hedef alınmaktadır. Türk Milleti’nin iradesi ayaklar altına alınmaktadır. Günlerdir uyarıyoruz; Milletimize, ülkemize bu kötülüğü yapmayın diyoruz. Ülkemizi kaosa sürükleyecek adımlar atmaktan uzak durun diyoruz. Hiçbir demokratik ülkede yaşanmayacak. Hiçbir demokrasinin kaldıramayacağı ne varsa, hemen hepsini, Recep Tayyip Erdoğan iktidarı ülkemize yaşatıyor. Türkiye Cumhuriyeti devleti bir hukuk devletidir. Egemenlik de kayıtsız şartsız milletindir.Türkiye’de demokrasi ve hukuk askıya alınmış. Seçim ve siyaset yapılamaz hale gelmiştir. Siyasi rakiplerin tasfiyesi için her türlü güç kullanımı meşrulaştırılmıştır. Cumhurbaşkanlığı seçiminde kendisine rakip olma iddiasını ortaya koyan bir siyasetçiye zincirleme davalar açmak, diplomasını iptal etmek ve sabahın ilk ışıklarıyla evine polis gönderip gözaltına almak zulümdür, zorbalıktır ve ancak diktatörlüklerde yaşanabilecek bir saçmalıktır. Türkiye’de bugün itibarıyla; Seçme ve seçilme hakkı, hürriyet, demokrasi, hukuk ve anayasal haklar askıya alınmıştır. Tarih, aynılarını yapan darbecileri nasıl yazdıysa bugün, bu işe imza atanları da o şekilde yazacaktır."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250319/ekrem-imamoglu-gozaltinda-bahceliden-ilk-aciklama-kimse-dokunulamaz-degildir-1094647108.html

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i̇yi̇ parti, müsavat dervişoğlu, ekrem i̇mamoğlu, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), gözaltı, gözaltı kararı