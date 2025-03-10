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İstanbul Boğazı’nda yoğun sis: Deniz trafiği çift yönlü askıya alındı
İstanbul Boğazı’nda yoğun sis: Deniz trafiği çift yönlü askıya alındı
Sputnik Türkiye
İstanbul Boğazı’nda yoğun sis nedeniyle gemi trafiği çift yönlü olarak geçici süreyle durduruldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, sisin... 10.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-10T07:48+0300
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2025-03-10T08:24+0300
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İstanbul’da sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, deniz ulaşımını olumsuz etkiledi. Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul Boğazı’nda gemi trafiğini çift yönlü olarak geçici süreyle askıya aldı.Yetkililer, sisin etkisinin azalmasıyla birlikte boğaz trafiğinin yeniden açılacağını, ancak mevcut hava koşullarının takip edildiğini belirtti. Deniz ulaşımında aksaklık yaşanmaması için kaptan ve denizcilerin dikkatli olması gerektiği ifade edildi.
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İstanbul Boğazı’nda yoğun sis: Deniz trafiği çift yönlü askıya alındı
07:48 10.03.2025 (güncellendi: 08:24 10.03.2025)
İstanbul Boğazı’nda yoğun sis nedeniyle gemi trafiği çift yönlü olarak geçici süreyle durduruldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, sisin görüş mesafesini düşürdüğü ve güvenlik gerekçesiyle seyrüseferin askıya alındığı belirtildi. İşte detaylar.
İstanbul’da sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, deniz ulaşımını olumsuz etkiledi. Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul Boğazı’nda gemi trafiğini çift yönlü olarak geçici süreyle askıya aldı.
Yetkililer, sisin etkisinin azalmasıyla birlikte boğaz trafiğinin yeniden açılacağını, ancak mevcut hava koşullarının takip edildiğini belirtti. Deniz ulaşımında aksaklık yaşanmaması için kaptan ve denizcilerin dikkatli olması gerektiği ifade edildi.