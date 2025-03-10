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İstanbul Boğazı’nda yoğun sis: Deniz trafiği çift yönlü askıya alındı

İstanbul Boğazı’nda yoğun sis: Deniz trafiği çift yönlü askıya alındı

Sputnik Türkiye

İstanbul Boğazı’nda yoğun sis nedeniyle gemi trafiği çift yönlü olarak geçici süreyle durduruldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, sisin... 10.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-10T07:48+0300

2025-03-10T07:48+0300

2025-03-10T08:24+0300

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i̇stanbul boğazı

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İstanbul’da sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, deniz ulaşımını olumsuz etkiledi. Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul Boğazı’nda gemi trafiğini çift yönlü olarak geçici süreyle askıya aldı.Yetkililer, sisin etkisinin azalmasıyla birlikte boğaz trafiğinin yeniden açılacağını, ancak mevcut hava koşullarının takip edildiğini belirtti. Deniz ulaşımında aksaklık yaşanmaması için kaptan ve denizcilerin dikkatli olması gerektiği ifade edildi.

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