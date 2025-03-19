https://anlatilaninotesi.com.tr/20250319/istanbul-bassavciligindan-gozaltina-alinan-imamoglu-icin-aciklama-istiraklere-usulsuz-ihale-ve-1094641010.html

İstanbul Başsavcılığı’ndan gözaltına alınan İmamoğlu için açıklama: İştiraklere usulsüz ihale ve rüşvet tespit edildi

İstanbul Başsavcılığı’ndan gözaltına alınan İmamoğlu için açıklama: İştiraklere usulsüz ihale ve rüşvet tespit edildi

Sputnik Türkiye

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İmamoğlu hakkında gözaltı kararı verildiğine dair iddialara açıklık getirdi. Başsavcılık, İmamoğlu'nun anayasal düzeni... 19.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-19T08:18+0300

2025-03-19T08:18+0300

2025-03-19T08:18+0300

ekrem i̇mamoğlu

i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı

i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)

cumhuriyet başsavcılığı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/101473/65/1014736515_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_a63af44e8f942762e3a3faa72cd19146.jpg

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yürütülen soruşturma kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve çeşitli belediye yetkililerinin de aralarında bulunduğu 100 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini duyurdu. Açıklamada, soruşturmanın kapsamına ilişkin detay verilmezken, Kent Uzlaşısı ve yolsuzluk iddiaları çerçevesinde sürdüğü belirtildi.“Anayasal düzeni ortadan kaldırma” iddiası yalanlandıBaşsavcılık, kamuoyunda tartışmalara neden olan İmamoğlu'nun anayasal düzeni ortadan kaldırmak suçlamasıyla gözaltına alındığına dair haberlerin doğru olmadığını belirtti. Açıklamada, "Bu tür iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Soruşturma, belirli suçlamalar üzerinden yürütülmektedir” ifadeleri kullanıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250319/ekrem-imamogluna-yonelik-operasyon-gozalti-karari-verildi-evi-araniyor-1094639644.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ekrem i̇mamoğlu, i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), cumhuriyet başsavcılığı