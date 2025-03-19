https://anlatilaninotesi.com.tr/20250319/istanbul-bassavciligindan-gozaltina-alinan-imamoglu-icin-aciklama-istiraklere-usulsuz-ihale-ve-1094641010.html
İstanbul Başsavcılığı’ndan gözaltına alınan İmamoğlu için açıklama: İştiraklere usulsüz ihale ve rüşvet tespit edildi
İstanbul Başsavcılığı’ndan gözaltına alınan İmamoğlu için açıklama: İştiraklere usulsüz ihale ve rüşvet tespit edildi
Sputnik Türkiye
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İmamoğlu hakkında gözaltı kararı verildiğine dair iddialara açıklık getirdi. Başsavcılık, İmamoğlu'nun anayasal düzeni... 19.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-19T08:18+0300
2025-03-19T08:18+0300
2025-03-19T08:18+0300
ekrem i̇mamoğlu
i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
cumhuriyet başsavcılığı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/101473/65/1014736515_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_a63af44e8f942762e3a3faa72cd19146.jpg
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yürütülen soruşturma kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve çeşitli belediye yetkililerinin de aralarında bulunduğu 100 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini duyurdu. Açıklamada, soruşturmanın kapsamına ilişkin detay verilmezken, Kent Uzlaşısı ve yolsuzluk iddiaları çerçevesinde sürdüğü belirtildi.“Anayasal düzeni ortadan kaldırma” iddiası yalanlandıBaşsavcılık, kamuoyunda tartışmalara neden olan İmamoğlu'nun anayasal düzeni ortadan kaldırmak suçlamasıyla gözaltına alındığına dair haberlerin doğru olmadığını belirtti. Açıklamada, "Bu tür iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Soruşturma, belirli suçlamalar üzerinden yürütülmektedir” ifadeleri kullanıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250319/ekrem-imamogluna-yonelik-operasyon-gozalti-karari-verildi-evi-araniyor-1094639644.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/101473/65/1014736515_105:0:1172:800_1920x0_80_0_0_2baa7d22bf2b92b75aa8220511673791.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ekrem i̇mamoğlu, i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), cumhuriyet başsavcılığı
ekrem i̇mamoğlu, i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), cumhuriyet başsavcılığı
İstanbul Başsavcılığı’ndan gözaltına alınan İmamoğlu için açıklama: İştiraklere usulsüz ihale ve rüşvet tespit edildi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İmamoğlu hakkında gözaltı kararı verildiğine dair iddialara açıklık getirdi. Başsavcılık, İmamoğlu'nun anayasal düzeni ortadan kaldırma suçlamasıyla gözaltına alındığına dair haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti. Açıklamada, soruşturmanın Kent Uzlaşısı ve yolsuzluk iddiaları kapsamında yürütüldüğü vurgulandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yürütülen soruşturma kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve çeşitli belediye yetkililerinin de aralarında bulunduğu 100 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini duyurdu. Açıklamada, soruşturmanın kapsamına ilişkin detay verilmezken, Kent Uzlaşısı ve yolsuzluk iddiaları çerçevesinde sürdüğü belirtildi.
“Anayasal düzeni ortadan kaldırma” iddiası yalanlandı
Başsavcılık, kamuoyunda tartışmalara neden olan İmamoğlu'nun anayasal düzeni ortadan kaldırmak suçlamasıyla gözaltına alındığına dair haberlerin doğru olmadığını belirtti. Açıklamada, "Bu tür iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Soruşturma, belirli suçlamalar üzerinden yürütülmektedir” ifadeleri kullanıldı.