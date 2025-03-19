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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250319/iranda-carsamba-suri-kutlamalari-14-kisi-oldu-1844-kisi-yaralandi-1094638676.html
İran'da 'Çarşamba Suri' kutlamaları: 14 kişi öldü 1844 kişi yaralandı
İran'da 'Çarşamba Suri' kutlamaları: 14 kişi öldü 1844 kişi yaralandı
Sputnik Türkiye
İran'da Çarşamba Suri kutlamaları sırasında patlayıcı madde kullanımı ve ateşlerle yapılan gösterilerde 14 kişi hayatını kaybetti, 1844 kişi ise yaralandı... 19.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-19T03:54+0300
2025-03-19T03:54+0300
dünya
ortadoğu
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nevruz
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yeni yıl kutlama
ateş
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İran'da, Hicri Şemsi takvimine göre yılın son çarşamba gecesinde düzenlenen 'Çarşamba Suri' kutlamaları sırasında ve öncesindeki hazırlıklar sırasında şu ana kadar 14 kişi hayatını kaybetti, bin 844 kişi ise yaralandı.İran Acil Durum Merkezinin verdiği bilgilere göre, ölenlerden 6'sının patlayıcı madde hazırlığı sırasında meydana gelen kazalarda hayatını kaybettiği belirtildi. Yaralılar arasında 100'ünün uzuv kaybı yaşadığı, 500'den fazlasının ise göz yaralanması geçirdiği kaydedildi.Havai fişek, maytap ve el yapımı patlayıcılarBaşkent Tahran'da iftar sonrası başlayan kutlamalarda bazı vatandaşlar ateş yakıp üzerinden atlamayı tercih ederken, diğerleri havai fişekler, maytaplar ve zaman zaman da el yapımı patlayıcılar kullandı. Kentin birçok noktasında atılan havai fişekler ve patlayıcı maddeler, gökyüzünü dumanla kapladı ve şehirde barut kokusu hâkim oldu.5 ambulans alev aldıTahran'ın Yusufabad semtinde, havai fişeklerin etkisiyle bir ağaç alev aldı. Alevler, yakınlardaki evlerin sakinlerinde panik yaratırken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü ancak ağaç tamamen yandı. İslamşehr ilçesinde de bir ambulansa patlayıcı madde atıldı, patlama sonrasında ambulans hizmet dışı kalırken olayda can kaybı yaşanmadı.Ülke genelinde 5 ambulansın da patlayıcı maddelerle hedef alındığı ve yandığı bildirildi. Şehirdeki patlama sesleri ise saatlerce durmaksızın duyuldu.Tahran Emniyeti, kutlamalar sırasında patlayıcı madde kullananları tespit etmek için insansız hava araçlarıyla izleme yapılacağını açıkladı.'Çarşamba Suri' nedir?Çarşamba Suri, İran'da, Hicri Şemsi takvimine göre yılın son çarşamba gecesi kutlanan geleneksel bir etkinliktir. Bu kutlama, Nevruz (Yeni yıl) hazırlıklarının bir parçası olarak, genellikle gençler ve çocuklar tarafından düzenlenir. Çarşamba Suri gecesi, ateş yakılarak üzerine atlanır, havai fişekler patlatılır, maytaplar ve bazen el yapımı patlayıcılar kullanılır. Bu gelenek, İran'da uzun yıllardır süregelmektedir ve halk, eski yılı uğurlayıp yeni yılı karşılamak için çeşitli eğlenceler yapar.Kutlamalar sırasında ateşin üzerinden atlamak, kötü ruhlardan arınmak ve yeni yılın şans getirmesi için yapılan bir ritüel olarak kabul edilir. Bunun yanı sıra, bu etkinlikte sıkça patlayıcı maddeler kullanılır, ancak bu da her yıl bazı kazalara yol açmakta ve birçok kişinin yaralanmasına veya hayatını kaybetmesine sebep olmaktadır.Çarşamba Suri, halkın büyük bir coşkuyla katıldığı, geleneksel bir kutlama olmasına rağmen, güvenlik açısından riskler taşır ve her yıl bazı olumsuz olaylara yol açabilir.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250319/uzayda-9-ay-mahsur-kalan-2-astronot-dunyaya-dondu--1094637229.html
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ortadoğu, i̇ran, nevruz, kutlama, yeni yıl kutlama, ateş
ortadoğu, i̇ran, nevruz, kutlama, yeni yıl kutlama, ateş

İran'da 'Çarşamba Suri' kutlamaları: 14 kişi öldü 1844 kişi yaralandı

03:54 19.03.2025
© Fatemeh Bahrami İran'da Hicri Şemsi takvime göre yılın son çarşamba gecesi yapılan ve "Çarşamba Suri" adı verilen kutlamalar ile öncesindeki hazırlıklarda şu ana kadar 14 kişi öldü, 1844 kişi yaralandı. Başkent Tahran’da iftardan sonra başlayan kutlamalarda kimi vatandaşlar ateş yakarak üzerinden atlamayı tercih ederken kimileri de havai fişekler, maytaplar, zaman zaman da el yapımı patlayıcılar kullandı.
 İran'da Hicri Şemsi takvime göre yılın son çarşamba gecesi yapılan ve Çarşamba Suri adı verilen kutlamalar ile öncesindeki hazırlıklarda şu ana kadar 14 kişi öldü, 1844 kişi yaralandı. Başkent Tahran’da iftardan sonra başlayan kutlamalarda kimi vatandaşlar ateş yakarak üzerinden atlamayı tercih ederken kimileri de havai fişekler, maytaplar, zaman zaman da el yapımı patlayıcılar kullandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 19.03.2025
© Fatemeh Bahrami
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İran'da Çarşamba Suri kutlamaları sırasında patlayıcı madde kullanımı ve ateşlerle yapılan gösterilerde 14 kişi hayatını kaybetti, 1844 kişi ise yaralandı. Yaralılar arasında 100'ünün uzuv kaybı yaşadığı, 500'den fazlasının ise göz yaralanması geçirdiği kaydedildi.
İran'da, Hicri Şemsi takvimine göre yılın son çarşamba gecesinde düzenlenen 'Çarşamba Suri' kutlamaları sırasında ve öncesindeki hazırlıklar sırasında şu ana kadar 14 kişi hayatını kaybetti, bin 844 kişi ise yaralandı.
İran Acil Durum Merkezinin verdiği bilgilere göre, ölenlerden 6'sının patlayıcı madde hazırlığı sırasında meydana gelen kazalarda hayatını kaybettiği belirtildi. Yaralılar arasında 100'ünün uzuv kaybı yaşadığı, 500'den fazlasının ise göz yaralanması geçirdiği kaydedildi.

Havai fişek, maytap ve el yapımı patlayıcılar

Başkent Tahran'da iftar sonrası başlayan kutlamalarda bazı vatandaşlar ateş yakıp üzerinden atlamayı tercih ederken, diğerleri havai fişekler, maytaplar ve zaman zaman da el yapımı patlayıcılar kullandı. Kentin birçok noktasında atılan havai fişekler ve patlayıcı maddeler, gökyüzünü dumanla kapladı ve şehirde barut kokusu hâkim oldu.

5 ambulans alev aldı

Tahran'ın Yusufabad semtinde, havai fişeklerin etkisiyle bir ağaç alev aldı. Alevler, yakınlardaki evlerin sakinlerinde panik yaratırken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü ancak ağaç tamamen yandı. İslamşehr ilçesinde de bir ambulansa patlayıcı madde atıldı, patlama sonrasında ambulans hizmet dışı kalırken olayda can kaybı yaşanmadı.
Ülke genelinde 5 ambulansın da patlayıcı maddelerle hedef alındığı ve yandığı bildirildi. Şehirdeki patlama sesleri ise saatlerce durmaksızın duyuldu.
Tahran Emniyeti, kutlamalar sırasında patlayıcı madde kullananları tespit etmek için insansız hava araçlarıyla izleme yapılacağını açıkladı.

'Çarşamba Suri' nedir?

Çarşamba Suri, İran'da, Hicri Şemsi takvimine göre yılın son çarşamba gecesi kutlanan geleneksel bir etkinliktir. Bu kutlama, Nevruz (Yeni yıl) hazırlıklarının bir parçası olarak, genellikle gençler ve çocuklar tarafından düzenlenir.
Çarşamba Suri gecesi, ateş yakılarak üzerine atlanır, havai fişekler patlatılır, maytaplar ve bazen el yapımı patlayıcılar kullanılır. Bu gelenek, İran'da uzun yıllardır süregelmektedir ve halk, eski yılı uğurlayıp yeni yılı karşılamak için çeşitli eğlenceler yapar.
Kutlamalar sırasında ateşin üzerinden atlamak, kötü ruhlardan arınmak ve yeni yılın şans getirmesi için yapılan bir ritüel olarak kabul edilir. Bunun yanı sıra, bu etkinlikte sıkça patlayıcı maddeler kullanılır, ancak bu da her yıl bazı kazalara yol açmakta ve birçok kişinin yaralanmasına veya hayatını kaybetmesine sebep olmaktadır.
Çarşamba Suri, halkın büyük bir coşkuyla katıldığı, geleneksel bir kutlama olmasına rağmen, güvenlik açısından riskler taşır ve her yıl bazı olumsuz olaylara yol açabilir.
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