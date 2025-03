https://anlatilaninotesi.com.tr/20250319/iranda-carsamba-suri-kutlamalari-14-kisi-oldu-1844-kisi-yaralandi-1094638676.html

İran'da 'Çarşamba Suri' kutlamaları: 14 kişi öldü 1844 kişi yaralandı

İran'da 'Çarşamba Suri' kutlamaları: 14 kişi öldü 1844 kişi yaralandı

Sputnik Türkiye

İran'da Çarşamba Suri kutlamaları sırasında patlayıcı madde kullanımı ve ateşlerle yapılan gösterilerde 14 kişi hayatını kaybetti, 1844 kişi ise yaralandı... 19.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-19T03:54+0300

2025-03-19T03:54+0300

2025-03-19T03:54+0300

dünya

ortadoğu

i̇ran

nevruz

kutlama

yeni yıl kutlama

ateş

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/13/1094638520_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ba3cfe46f79aacd27acda23181bdf4b8.jpg

İran'da, Hicri Şemsi takvimine göre yılın son çarşamba gecesinde düzenlenen 'Çarşamba Suri' kutlamaları sırasında ve öncesindeki hazırlıklar sırasında şu ana kadar 14 kişi hayatını kaybetti, bin 844 kişi ise yaralandı.İran Acil Durum Merkezinin verdiği bilgilere göre, ölenlerden 6'sının patlayıcı madde hazırlığı sırasında meydana gelen kazalarda hayatını kaybettiği belirtildi. Yaralılar arasında 100'ünün uzuv kaybı yaşadığı, 500'den fazlasının ise göz yaralanması geçirdiği kaydedildi.Havai fişek, maytap ve el yapımı patlayıcılarBaşkent Tahran'da iftar sonrası başlayan kutlamalarda bazı vatandaşlar ateş yakıp üzerinden atlamayı tercih ederken, diğerleri havai fişekler, maytaplar ve zaman zaman da el yapımı patlayıcılar kullandı. Kentin birçok noktasında atılan havai fişekler ve patlayıcı maddeler, gökyüzünü dumanla kapladı ve şehirde barut kokusu hâkim oldu.5 ambulans alev aldıTahran'ın Yusufabad semtinde, havai fişeklerin etkisiyle bir ağaç alev aldı. Alevler, yakınlardaki evlerin sakinlerinde panik yaratırken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü ancak ağaç tamamen yandı. İslamşehr ilçesinde de bir ambulansa patlayıcı madde atıldı, patlama sonrasında ambulans hizmet dışı kalırken olayda can kaybı yaşanmadı.Ülke genelinde 5 ambulansın da patlayıcı maddelerle hedef alındığı ve yandığı bildirildi. Şehirdeki patlama sesleri ise saatlerce durmaksızın duyuldu.Tahran Emniyeti, kutlamalar sırasında patlayıcı madde kullananları tespit etmek için insansız hava araçlarıyla izleme yapılacağını açıkladı.'Çarşamba Suri' nedir?Çarşamba Suri, İran'da, Hicri Şemsi takvimine göre yılın son çarşamba gecesi kutlanan geleneksel bir etkinliktir. Bu kutlama, Nevruz (Yeni yıl) hazırlıklarının bir parçası olarak, genellikle gençler ve çocuklar tarafından düzenlenir. Çarşamba Suri gecesi, ateş yakılarak üzerine atlanır, havai fişekler patlatılır, maytaplar ve bazen el yapımı patlayıcılar kullanılır. Bu gelenek, İran'da uzun yıllardır süregelmektedir ve halk, eski yılı uğurlayıp yeni yılı karşılamak için çeşitli eğlenceler yapar.Kutlamalar sırasında ateşin üzerinden atlamak, kötü ruhlardan arınmak ve yeni yılın şans getirmesi için yapılan bir ritüel olarak kabul edilir. Bunun yanı sıra, bu etkinlikte sıkça patlayıcı maddeler kullanılır, ancak bu da her yıl bazı kazalara yol açmakta ve birçok kişinin yaralanmasına veya hayatını kaybetmesine sebep olmaktadır.Çarşamba Suri, halkın büyük bir coşkuyla katıldığı, geleneksel bir kutlama olmasına rağmen, güvenlik açısından riskler taşır ve her yıl bazı olumsuz olaylara yol açabilir.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250319/uzayda-9-ay-mahsur-kalan-2-astronot-dunyaya-dondu--1094637229.html

i̇ran

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ortadoğu, i̇ran, nevruz, kutlama, yeni yıl kutlama, ateş