https://anlatilaninotesi.com.tr/20250319/imamoglunun-gozaltina-alinmasi-sonrasi-borsa-istanbul-ikinci-kez-devre-kesti-1094658071.html
İmamoğlu'nun gözaltına alınması sonrası Borsa İstanbul ikinci kez devre kesti
İmamoğlu'nun gözaltına alınması sonrası Borsa İstanbul ikinci kez devre kesti
Sputnik Türkiye
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 106 kişi hakkında verilen gözaltı kararının ardından Borsa İstanbul güne sert düşüşle başladı. İlk devre... 19.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-19T14:35+0300
2025-03-19T14:35+0300
2025-03-19T14:38+0300
ekonomi̇
borsa
borsa i̇stanbul
devre kesici
ekrem i̇mamoğlu
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
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Borsa İstanbul, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 106 kişi hakkında gözaltı kararı verilmesinin ardından güne sert düşüşle başladı. İlk devre kesici uygulaması, piyasaları sakinleştirmeye yetmedi ve saat 14.10 itibarıyla ikinci kez devre kesici devreye girdi.BIST 100 endeksi yüzde 7’nin üzerinde kayıpla 10.044,43 puana gerilerken, bankacılık endeksindeki düşüş yüzde 9,77’yi aşarak 14.906 puan seviyesine indi.Borsa İstanbul’dan açıklamaBorsa İstanbul, ilk devre kesici uygulamasının ardından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:“Borsamız Pay Piyasasındaki tüm sıralarda, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında işlem gören pay ve pay endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasası Pay Repo Pazarı’nda işlemler geçici olarak durdurulmuştur.”Saat 14.10’da ikinci devre kesicinin devreye alınmasının ardından yapılan açıklamada ise şu bilgilere yer verildi:"Pay Piyasasında tek fiyat işlem yöntemi uygulanan paylarda saat 14:28:10'da tek fiyat emir toplama yapılacak ve 14:38:10'dan itibaren seans normal akışı ile devam edecektir."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250319/gozaltindaki-ekrem-imamoglundan-aciklama-el-yazisiyla-notu-paylasti-1094655078.html
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borsa, borsa i̇stanbul, devre kesici, ekrem i̇mamoğlu, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
borsa, borsa i̇stanbul, devre kesici, ekrem i̇mamoğlu, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
İmamoğlu'nun gözaltına alınması sonrası Borsa İstanbul ikinci kez devre kesti
14:35 19.03.2025 (güncellendi: 14:38 19.03.2025)
Ayrıntılar geliyor
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 106 kişi hakkında verilen gözaltı kararının ardından Borsa İstanbul güne sert düşüşle başladı. İlk devre kesici uygulanmasına rağmen kayıpların artmasıyla saat 14.10 itibarıyla borsa ikinci kez devre kesti.
Borsa İstanbul, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 106 kişi hakkında gözaltı kararı verilmesinin ardından güne sert düşüşle başladı. İlk devre kesici uygulaması, piyasaları sakinleştirmeye yetmedi ve saat 14.10 itibarıyla ikinci kez devre kesici devreye girdi.
BIST 100 endeksi yüzde 7’nin üzerinde kayıpla 10.044,43 puana gerilerken, bankacılık endeksindeki düşüş yüzde 9,77’yi aşarak 14.906 puan seviyesine indi.
Borsa İstanbul’dan açıklama
Borsa İstanbul, ilk devre kesici uygulamasının ardından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
“Borsamız Pay Piyasasındaki tüm sıralarda, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında işlem gören pay ve pay endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasası Pay Repo Pazarı’nda işlemler geçici olarak durdurulmuştur.”
Saat 14.10’da ikinci devre kesicinin devreye alınmasının ardından yapılan açıklamada ise şu bilgilere yer verildi:
"Pay Piyasasında tek fiyat işlem yöntemi uygulanan paylarda saat 14:28:10'da tek fiyat emir toplama yapılacak ve 14:38:10'dan itibaren seans normal akışı ile devam edecektir."