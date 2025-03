https://anlatilaninotesi.com.tr/20250319/imamoglu-gozaltina-alindi-on-secim-yapilacak-mi-1094646504.html

İmamoğlu gözaltına alındı: Ön seçim yapılacak mı?

İmamoğlu gözaltına alındı: Ön seçim yapılacak mı?

CHP 23 Mart’ta ön seçim yapılacağını açıklamıştı. Ön seçimin tek adayı olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun göz altına alınmasından sonra ön seçim yapılıp... 19.03.2025, Sputnik Türkiye

CHP'de, düzenlenecek bir sonraki genel seçim için Cumhurbaşkanı adayı olacak ismin, parti denetiminde "ön seçim" yöntemiyle belirlenmesi kararı alınmıştı. Bu seçimde tek aday İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu olmuştu. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için, yaklaşık 1,5 milyon parti üyesinin 23 Mart’ta sandık başına gitmesi bekleniyordu.CHP: Ön seçim yapılacakÖnce Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesi, ardında yürütülen bir soruşturma kapsamında göz altına alınması sonrasında ön seçimin yapılıp yapılmayacağı konusu gündeme geldi. CHP kaynakları bu iddiaları yalanlarken, Sputnik’in konuştuğu isimler her şart altında CHP’nin Cumhurbaşkanı adayını belirleyecek olan önseçimin yapılacağını belirttiler.Parti kurmayları yaşanan olayların ön seçime etkisine ilişkin ise “Daha önce tek adaylı bir ön seçim yapılıyordu. Bu nedenle katılım oranı konusunda bir endişe vardı. Şimdi bu yaşananlar ile birlikte daha fazla partilimiz adayına sahip çıktığını göstermek için sandık başına gidecektir. Her türlü hazırlık yapıldı. Hafta sonu sandıklar kurulacak. Katılımın yüzde 80’nin üzerine çıkmasını bekliyoruz” değerlendirmesini yaptılar.4 bin sandıkta oy verilecek23 Mart Pazar günü Türkiye genelinde yaklaşık 4 bin sandıkta CHP üyeleri oy verecek ve adaylarını belirleyecek. Her bir seçim çevresi için milletvekilleri görevlendirildi. Oylar, resmi kimlik belgeleri ile gizli kullanılacak, sayım ve döküm açık olarak yapılacak, sandık sonuç tutanakları ağzı plastik kelepçeyle kilitlenen oy torbaları ilçe başkanlıklarına gönderilecek. İlçe kurulları, birleştirme tutanağını düzenleyerek il kurullarına, il kurulları ise söz konusu birleştirme tutanaklarını genel merkeze gönderecek ve sonuçlar açıklanacaktır.

