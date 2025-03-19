İletişim Başkanı Altun: Cumhurbaşkanımızın hukukunu koruyacağız

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
‘Norveç, anlaşmaya göre Svalbard Adaları’nı silahlandıramaz’
07:07
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
Kuraklık tehdidi üreticiyi korkutuyor
09:08
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
AB Gümrük Birliği Anlaşması ekonomide Türkiye’ye ‘eksi’ yazıyor
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
'Çanakkale'de muharebelerin kaderini tayin ederek tüm ordu tarafından saygı duyulan kişi Mustafa Kemal'dir'
12:06
81 dk
90 SANİYE
Türkiye ve Dünya Gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Bugün kahramanlık destanının yazıldığı Çanakkale Zaferi'nin 110. yılı..
13:30
34 dk
FUTBOL SAATİ
Süper Lig’in futbolcu değerleri
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
ABD İran'a saldırır mı?
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Netanyahu bir anda ateşkesi bozup bebek öldürmeye kaldığı yerden devam etmeye başladı’
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Beyazıt Karataş: ABD'nin çıkarına ters düşerseniz F-35'ler 'uçan bir çöp' olarak kalabilir
17:41
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
9 dk
18 MART ZAFERİ
Kanla yazılan kahramanlık destanı: Çanakkale
18:14
30 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
11 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Emekli Tümgeneral Yavuz: 'Mustafa Kemal, Çanakkale'de muharebelerin kaderini tayin etti'
19:15
28 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Gazeteci Demir: Trump huzur istiyorsa İsrail'i durdurmalı
19:50
6 dk
YEŞİLÇAM'IN UNUTULMAZ İSMİ
'Bu da mı gol değil?' repliği hafızalara kazınmıştı
20:38
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Yapay zeka, bilim insanlarının 10 yıldır araştırdığı konuyu iki günde çözdü
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
9 dk
YERİ VE ZAMANI
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na gözaltı
09:09
107 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
8 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:31
19 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:51
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Prof. Dr. Özgöker: 'Rekabet korunmadan tüketici korunamaz'
12:06
81 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Ekrem İmamoğlu hakkında gözaltı kararı
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Bant daraltma nedir?
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250319/iletisim-baskani-altun-cumhurbaskanimizin-hukukunu-koruyacagiz--1094662124.html
İletişim Başkanı Altun: Cumhurbaşkanımızın hukukunu koruyacağız
İletişim Başkanı Altun: Cumhurbaşkanımızın hukukunu koruyacağız
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, yargı bağımsızlığına yönelik eleştirilere sert tepki gösterdi. Altun, yaptığı açıklamada, yargının Türk... 19.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-19T17:14+0300
2025-03-19T17:14+0300
türki̇ye
fahrettin altun
cumhurbaşkanı
cumhurbaşkanı kararı
i̇letişim bakanı
beştepe
beştepe külliyesi
beştepe millet camisi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/01/13/1065947441_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_ef88d6d0b4d2be04541b2a09897e2378.jpg
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından adli merciler hakkındaki eleştirilere yanıt verdi.'Yargı organlarımızın bağımsızlığını yıpratma amacı'CHP ön seçim Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından yargı bağımsızlığına yönelik eleştirilere İletişim Başkanı Fahrettin Altun cevap verdi. Altun, yaptığı açıklamada, yargının Türk milleti adına yetki kullandığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250319/ozgur-ozelden-ekrem-imamoglunun-gozaltina-alinmasina-iliskin-aciklama-yapilan-is-bir-darbe-1094660038.html
türki̇ye
beştepe külliyesi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/01/13/1065947441_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_ab7e9de417cddbab24a7c61e5012eafd.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
fahrettin altun, cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanı kararı, i̇letişim bakanı, beştepe, beştepe külliyesi, beştepe millet camisi
fahrettin altun, cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanı kararı, i̇letişim bakanı, beştepe, beştepe külliyesi, beştepe millet camisi

İletişim Başkanı Altun: Cumhurbaşkanımızın hukukunu koruyacağız

17:14 19.03.2025
© AACumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun - Sputnik Türkiye, 1920, 19.03.2025
© AA
Abone ol
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, yargı bağımsızlığına yönelik eleştirilere sert tepki gösterdi. Altun, yaptığı açıklamada, yargının Türk milleti adına yetki kullandığını vurgulayarak, bu kuruma yönelik yıpratma çabalarının aynı zamanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef aldığını belirtti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından adli merciler hakkındaki eleştirilere yanıt verdi.

'Yargı organlarımızın bağımsızlığını yıpratma amacı'

CHP ön seçim Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından yargı bağımsızlığına yönelik eleştirilere İletişim Başkanı Fahrettin Altun cevap verdi. Altun, yaptığı açıklamada, yargının Türk milleti adına yetki kullandığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir dizi soruşturma kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkililerinin ve diğer şüphelilerin gözaltına alınması kararı sonrası, başta anamuhalefet partisi yöneticileri olmak üzere birtakım mahfillerin siyasi ve ideolojik saiklerle soruşturmaların selametine halel getirme çabası içerisinde olduğunu görmekteyiz. Başlatılan soruşturmanın içeriğine ve detaylarına hakim olmaksızın yapılan siyasi ve ideolojik değerlendirmeler arasında Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik akla ziyan iftiralar atıldığına da şahit olmaktayız. Yetkisini Türk Milleti adına kullanan yargı organlarımızın bağımsızlığına yönelik yıpratma amacı taşıdığı gibi Sayın Cumhurbaşkanımızı da töhmet altında bırakmayı amaçlayan bu tip çabaların karşısında dimdik durmayı ve bu ideolojik iftira kampanyalarına karşı Cumhurbaşkanımızın hukukunu korumayı sürdüreceğiz. Bağımsız yargının vereceği her türlü kararın tüm kesimlerce saygıyla karşılanması gerektiği düşüncemizi yineliyor, bu süreçte İletişim Başkanlığı olarak dezenformasyonla mücadelemizi sürdüreceğimizi hatırlatmak istiyoruz. Vatandaşlarımızın da teyit edilmemiş ve şüpheli içeriklere dikkatle yaklaşarak bu mücadeleye destek olmalarını, her zaman olduğu gibi resmi kurum ve yetkililerin açıklamalarına itibar etmelerini önemle rica ediyoruz.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, - Sputnik Türkiye, 1920, 19.03.2025
TÜRKİYE
Özgür Özel'den Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına ilişkin açıklama: 'Yapılan iş bir darbe girişimidir'
15:36
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала