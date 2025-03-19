https://anlatilaninotesi.com.tr/20250319/iletisim-baskani-altun-cumhurbaskanimizin-hukukunu-koruyacagiz--1094662124.html
İletişim Başkanı Altun: Cumhurbaşkanımızın hukukunu koruyacağız
İletişim Başkanı Altun: Cumhurbaşkanımızın hukukunu koruyacağız
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, yargı bağımsızlığına yönelik eleştirilere sert tepki gösterdi. Altun, yaptığı açıklamada, yargının Türk... 19.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-19T17:14+0300
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından adli merciler hakkındaki eleştirilere yanıt verdi.'Yargı organlarımızın bağımsızlığını yıpratma amacı'CHP ön seçim Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından yargı bağımsızlığına yönelik eleştirilere İletişim Başkanı Fahrettin Altun cevap verdi. Altun, yaptığı açıklamada, yargının Türk milleti adına yetki kullandığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250319/ozgur-ozelden-ekrem-imamoglunun-gozaltina-alinmasina-iliskin-aciklama-yapilan-is-bir-darbe-1094660038.html
türki̇ye
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fahrettin altun, cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanı kararı, i̇letişim bakanı, beştepe, beştepe külliyesi, beştepe millet camisi
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İletişim Başkanı Altun: Cumhurbaşkanımızın hukukunu koruyacağız
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, yargı bağımsızlığına yönelik eleştirilere sert tepki gösterdi. Altun, yaptığı açıklamada, yargının Türk milleti adına yetki kullandığını vurgulayarak, bu kuruma yönelik yıpratma çabalarının aynı zamanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef aldığını belirtti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından adli merciler hakkındaki eleştirilere yanıt verdi.
'Yargı organlarımızın bağımsızlığını yıpratma amacı'
CHP ön seçim Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından yargı bağımsızlığına yönelik eleştirilere İletişim Başkanı Fahrettin Altun cevap verdi. Altun, yaptığı açıklamada, yargının Türk milleti adına yetki kullandığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir dizi soruşturma kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkililerinin ve diğer şüphelilerin gözaltına alınması kararı sonrası, başta anamuhalefet partisi yöneticileri olmak üzere birtakım mahfillerin siyasi ve ideolojik saiklerle soruşturmaların selametine halel getirme çabası içerisinde olduğunu görmekteyiz. Başlatılan soruşturmanın içeriğine ve detaylarına hakim olmaksızın yapılan siyasi ve ideolojik değerlendirmeler arasında Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik akla ziyan iftiralar atıldığına da şahit olmaktayız. Yetkisini Türk Milleti adına kullanan yargı organlarımızın bağımsızlığına yönelik yıpratma amacı taşıdığı gibi Sayın Cumhurbaşkanımızı da töhmet altında bırakmayı amaçlayan bu tip çabaların karşısında dimdik durmayı ve bu ideolojik iftira kampanyalarına karşı Cumhurbaşkanımızın hukukunu korumayı sürdüreceğiz. Bağımsız yargının vereceği her türlü kararın tüm kesimlerce saygıyla karşılanması gerektiği düşüncemizi yineliyor, bu süreçte İletişim Başkanlığı olarak dezenformasyonla mücadelemizi sürdüreceğimizi hatırlatmak istiyoruz. Vatandaşlarımızın da teyit edilmemiş ve şüpheli içeriklere dikkatle yaklaşarak bu mücadeleye destek olmalarını, her zaman olduğu gibi resmi kurum ve yetkililerin açıklamalarına itibar etmelerini önemle rica ediyoruz.