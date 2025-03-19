https://anlatilaninotesi.com.tr/20250319/ibb-sorusturmasinin-kilit-ismi-emrah-bagdatli-firari-cikti-kameramanliktan-sirket-patronluguna-1094669701.html

İBB soruşturmasının kilit ismi Emrah Bağdatlı firari çıktı: Kameramanlıktan şirket patronluğuna yükselmişti

İBB soruşturmasının kilit ismi Emrah Bağdatlı firari çıktı: Kameramanlıktan şirket patronluğuna yükselmişti

Sputnik Türkiye

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla birlikte gözaltına alınan Murat Ongun’un yardımcısı Emrah Bağdatlı’nın, operasyonun ertesi günü İpsala... 19.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-19T23:33+0300

2025-03-19T23:33+0300

2025-03-19T23:33+0300

türki̇ye

murat ongun

i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)

ekrem i̇mamoğlu

ekrem i̇mamoğlu gözaltı

kameraman

şirket

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özel şirket

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İBB'ye yönelik düzenlenen operasyonda, yolsuzluk soruşturmasının kilit isimlerinden Emrah Bağdatlı’nın ABD'ye kaçtığı belirlendi.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İBB’ye yönelik 'yolsuzluk' ve 'terör' operasyonu düzenlendi. Operasyonda, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, basın danışmanı ve İBB Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun dahil çok sayıda isim gözaltına alındı. Ancak, yolsuzluk soruşturmasının en önemli isimlerinden Emrah Bağdatlı’nın yurt dışında olduğu gerekçesiyle gözaltına alınamadığı öğrenildi.Bağdatlı’nın, Murat Ongun adına yolsuzluk ve dolandırıcılık eylemlerini gerçekleştirdiği iddia edildi. A Haber'e göre; Soruşturmada, kameramanlık yapan Bağdatlı’nın 2020’den itibaren 'Şimdi Yapım' ve 'Değişik Hikayeler' isimli iki şirket kurarak İBB’den on milyonlarca liralık ihale aldığı tespit edildi. Bağdatlı’nın, bir süre önce Ongun ile birlikte yurt dışında tatil yaptığı ve Beykoz’daki lüks konutların bulunduğu Acarkent’te ortak villalarının olduğu belirtildi.Operasyon kapsamında, Murat Ongun’un Acarkent’teki lüks villasından gözaltına alındığı bildirildi. Ongun’un, İBB seçimlerinin ardından mazbatayı Ekrem İmamoğlu ile birlikte aldığı ve belediyenin medya işlerini yürüttüğü biliniyordu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250319/ekrem-imamoglunun-insaat-sirketine-el-konuldu-1094667419.html

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