https://anlatilaninotesi.com.tr/20250319/ibb-baskani-ekrem-imamoglu-gozaltina-alindi-surec-nasil-isleyecek-kac-gun-gozaltinda-kalacak-1094653522.html

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu gözaltına alındı: Süreç nasıl işleyecek, kaç gün gözaltında kalabilir?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu gözaltına alındı: Süreç nasıl işleyecek, kaç gün gözaltında kalabilir?

Sputnik Türkiye

Ekrem İmamoğlu ve 105 kişi hakkında yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında gözaltı kararı verildi. “PKK ile ortak hareket etme, terör örgütü üyelerini işe... 19.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-19T13:23+0300

2025-03-19T13:23+0300

2025-03-19T13:25+0300

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalardan ilki, “PKK ile ortak hareket etme ve örgüt üyelerini işe yerleştirme”, ikinci soruşturma ise “yolsuzluk ve rüşvet” iddialarına dayanıyor.İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Murat Ongun, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve şarkıcı Ercan Saatçi’nin de aralarında bulunduğu 84 kişi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında 22 kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.Şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildiGözaltına alınan şüpheliler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Caddesi’ndeki yerleşkeye getirildi.Ekrem İmamoğlu’nun sağlık kontrolü emniyette gerçekleştirilirken, diğer şüphelilerin muayenesi, İstanbul Emniyet Müdürlüğü yakınındaki İstanbul Tıp Fakültesi ek binasında 2 Adli Tıp Uzmanı ve 1 Adli Tıp Teknisyeni eşliğinde yapıldı. Yetkililer, sağlık kontrollerinin hasta mahremiyetine uygun şekilde gerçekleştiğini belirtti.Şimdi ne olacak? 4 günlük gözaltı süreci başlıyorEkrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması, İBB’ye kayyum atanıp atanmayacağı yönündeki tartışmaları da beraberinde getirdi.CNN TÜRK İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ, sürecin nasıl işleyeceğine dair yaptığı açıklamada, şu bilgileri paylaştı: "Şimdi ne olacak? Süreç nasıl işleyecek? 4 günlük bir gözaltı süresi bekleniyor. 106 kişi hakkında gözaltı kararı var, şu anda 84 kişi gözaltında. Ekrem İmamoğlu ve diğer isimler dört gün boyunca emniyetteki nezarette tutulacak."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250319/ekrem-imamoglu-gozaltinda-ibb-baskanina-bu-zamana-kadar-kac-dava-ve-sorusturma-acildi-1094650141.html

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