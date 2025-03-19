https://anlatilaninotesi.com.tr/20250319/havalimaninda-unutulan-cantayi-calan-adam-guvenlik-kamerasi-sayesinde-yakalandi-sinirdisi-islemleri-1094636665.html
Havalimanında unutulan çantayı çalan adam güvenlik kamerası sayesinde yakalandı: Sınırdışı işlemleri başlatıldı
Havalimanında unutulan çantayı çalan adam güvenlik kamerası sayesinde yakalandı: Sınırdışı işlemleri başlatıldı
Sputnik Türkiye
İstanbul Havalimanı'nda yabancı uyruklu bir kadının unuttuğu çanta yabancı uyruklu bir adam tarafından çalındığı anlar kameraya yansıyınca polis şüpheliyi... 19.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-19T00:04+0300
2025-03-19T00:04+0300
2025-03-19T00:12+0300
türki̇ye
i̇stanbul havalimanı
çanta
yabancı uyruklu
güvenlik kamerası
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İstanbul Havalimanı'nda S kontuarı bilet kontrol noktasında unuttuğu çantayı geri döndüğünde yerinde bulamayan yabancı uyruklu kadın durumu İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.Güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen polisler çantayı bir adamın aldığını ve şahsın yabancı uyruklu olduğunu tespit etti.Polisin havalimanı aracıyla şüphelinin yanına gelerek havalimanındaki polis merkezine götürdüğü anlar da güvenlik kamerasına yansıdı. Çanta kadına teslim edildiği, yabancı uyruklu adamın sınırdışı işlemlerinin başlatıldığı öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250318/tbmm-genel-kurulunda-diploma-karari-gerginligi-birlesime-pes-pese-3-kez-ara-verildi-ozlem-zengin-1094632961.html
türki̇ye
i̇stanbul havalimanı
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i̇stanbul havalimanı, çanta, yabancı uyruklu, güvenlik kamerası
i̇stanbul havalimanı, çanta, yabancı uyruklu, güvenlik kamerası
Havalimanında unutulan çantayı çalan adam güvenlik kamerası sayesinde yakalandı: Sınırdışı işlemleri başlatıldı
00:04 19.03.2025 (güncellendi: 00:12 19.03.2025)
İstanbul Havalimanı'nda yabancı uyruklu bir kadının unuttuğu çanta yabancı uyruklu bir adam tarafından çalındığı anlar kameraya yansıyınca polis şüpheliyi havalimanı içinde yakaladı. Şüpheli hakkında sınırdışı işlemleri başlatıldı.
İstanbul Havalimanı'nda S kontuarı bilet kontrol noktasında unuttuğu çantayı geri döndüğünde yerinde bulamayan yabancı uyruklu kadın durumu İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.
Güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen polisler çantayı bir adamın aldığını ve şahsın yabancı uyruklu olduğunu tespit etti.
Polisin havalimanı aracıyla şüphelinin yanına gelerek havalimanındaki polis merkezine götürdüğü anlar da güvenlik kamerasına yansıdı.
Çanta kadına teslim edildiği, yabancı uyruklu adamın sınırdışı işlemlerinin başlatıldığı öğrenildi.