https://anlatilaninotesi.com.tr/20250319/havalimaninda-unutulan-cantayi-calan-adam-guvenlik-kamerasi-sayesinde-yakalandi-sinirdisi-islemleri-1094636665.html

Havalimanında unutulan çantayı çalan adam güvenlik kamerası sayesinde yakalandı: Sınırdışı işlemleri başlatıldı

Havalimanında unutulan çantayı çalan adam güvenlik kamerası sayesinde yakalandı: Sınırdışı işlemleri başlatıldı

Sputnik Türkiye

İstanbul Havalimanı'nda yabancı uyruklu bir kadının unuttuğu çanta yabancı uyruklu bir adam tarafından çalındığı anlar kameraya yansıyınca polis şüpheliyi... 19.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-19T00:04+0300

2025-03-19T00:04+0300

2025-03-19T00:12+0300

türki̇ye

i̇stanbul havalimanı

çanta

yabancı uyruklu

güvenlik kamerası

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İstanbul Havalimanı'nda S kontuarı bilet kontrol noktasında unuttuğu çantayı geri döndüğünde yerinde bulamayan yabancı uyruklu kadın durumu İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.Güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen polisler çantayı bir adamın aldığını ve şahsın yabancı uyruklu olduğunu tespit etti.Polisin havalimanı aracıyla şüphelinin yanına gelerek havalimanındaki polis merkezine götürdüğü anlar da güvenlik kamerasına yansıdı. Çanta kadına teslim edildiği, yabancı uyruklu adamın sınırdışı işlemlerinin başlatıldığı öğrenildi.

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türki̇ye

i̇stanbul havalimanı

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i̇stanbul havalimanı, çanta, yabancı uyruklu, güvenlik kamerası