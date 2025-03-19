https://anlatilaninotesi.com.tr/20250319/gozaltindaki-imamogluna-kilicdaroglundan-destek-aciklamasi-1094645374.html
Gözaltındaki İmamoğlu'na Kılıçdaroğlu'ndan destek açıklaması
Gözaltındaki İmamoğlu'na Kılıçdaroğlu'ndan destek açıklaması
Sputnik Türkiye
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Murat Ongun, Tuncay Yılmaz, Fatih Keleş, Ertan Yıldız, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve İBB Genel Sekreter Yardımcısı... 19.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-19T10:19+0300
2025-03-19T10:19+0300
2025-03-19T11:08+0300
türki̇ye
ekrem i̇mamoğlu
murat ongun
tuncay yılmaz
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
cumhuriyet halk partisi (chp)
kemal kılıçdaroğlu
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP’deki para sayma görüntüleri ve "Kent Uzlaşısı" soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Murat Ongun, Tuncay Yılmaz, Fatih Keleş, Ertan Yıldız, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Reform Enstitüsü Başkanı Mehmet Ali Çalışkan gibi isimlerin de bulunduğu 106 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.Soruşturma kapsamında, İmamoğlu’nun Sarıyer’deki konutunda polis arama yaptı. Konutunun çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.İmamoğlu: Büyük bir zorbalıkla karşı karşıyayızİmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada gözaltı sürecine tepki gösterdi. “Üzülerek söylüyorum, milletimizin iradesini gaspetmeye çalışanlar, polislerimizi bu kötülüğe alet ederek konutumun kapısına yüzlerce polis yığmıştır” ifadelerini kullandı.İmamoğlu, bu sürecin kendisini yıldırmayacağını vurgulayarak şu mesajı paylaştı: "Büyük bir zorbalıkla karşı karşıyayız. Ama yılmayacağımı bilmenizi istiyorum. Hepinizi çok seviyorum, ben kendimi millete emanet ediyorum. Dimdik ayakta olacağımı bütün milletim bilsin. O kişiye ve onun bütün bu süreci aparat gibi kullanan aklıyla mücadeleye devam edeceğim."Kemal Kılıçdaroğlu’ndan İmamoğlu’na destek mesajıEski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu’na destek mesajı verdi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yaşananları "milli iradeye ve demokrasiye müdahale" olarak değerlendirdi.Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı: "Milli iradeye, hukuka ve demokrasiye yönelik bu müdahale kabul edilemez. Cumhuriyet Halk Partisi’nden intikam almaya çalışanlar, milletin gözünden ve gönlünden düşmüştür. Hak, hukuk, adalet arayışımız devam edecek. Ekrem Bey’e destek ve dayanışma duygularımı iletiyorum."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250319/dilek-imamoglu-ekrem-imamoglunun-gozaltina-alindigi-anlari-anlatti-sahurdan-sonra-kapimiz-calindi-1094643101.html
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ekrem i̇mamoğlu, murat ongun, tuncay yılmaz, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu
ekrem i̇mamoğlu, murat ongun, tuncay yılmaz, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu
Gözaltındaki İmamoğlu'na Kılıçdaroğlu'ndan destek açıklaması
10:19 19.03.2025 (güncellendi: 11:08 19.03.2025)
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Murat Ongun, Tuncay Yılmaz, Fatih Keleş, Ertan Yıldız, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat dahil 106 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Kemal Kılıçdaroğlu’ndan İmamoğlu'na destek mesajı geldi.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP’deki para sayma görüntüleri ve "Kent Uzlaşısı" soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Murat Ongun, Tuncay Yılmaz, Fatih Keleş, Ertan Yıldız, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Reform Enstitüsü Başkanı Mehmet Ali Çalışkan gibi isimlerin de bulunduğu 106 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Soruşturma kapsamında, İmamoğlu’nun Sarıyer’deki konutunda polis arama yaptı. Konutunun çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.
İmamoğlu: Büyük bir zorbalıkla karşı karşıyayız
İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada gözaltı sürecine tepki gösterdi. “Üzülerek söylüyorum, milletimizin iradesini gaspetmeye çalışanlar, polislerimizi bu kötülüğe alet ederek konutumun kapısına yüzlerce polis yığmıştır” ifadelerini kullandı.
İmamoğlu, bu sürecin kendisini yıldırmayacağını vurgulayarak şu mesajı paylaştı: "Büyük bir zorbalıkla karşı karşıyayız. Ama yılmayacağımı bilmenizi istiyorum. Hepinizi çok seviyorum, ben kendimi millete emanet ediyorum. Dimdik ayakta olacağımı bütün milletim bilsin. O kişiye ve onun bütün bu süreci aparat gibi kullanan aklıyla mücadeleye devam edeceğim."
Kemal Kılıçdaroğlu’ndan İmamoğlu’na destek mesajı
Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu’na destek mesajı verdi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yaşananları "milli iradeye ve demokrasiye müdahale" olarak değerlendirdi.
Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı: "Milli iradeye, hukuka ve demokrasiye yönelik bu müdahale kabul edilemez. Cumhuriyet Halk Partisi’nden intikam almaya çalışanlar, milletin gözünden ve gönlünden düşmüştür. Hak, hukuk, adalet arayışımız devam edecek. Ekrem Bey’e destek ve dayanışma duygularımı iletiyorum."