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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250319/asli-baykaldan-ekrem-imamoglunun-gozaltina-alindigi-operasyonla-ilgili-carpici-yorum-1094644918.html
Aslı Baykal'dan Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alındığı operasyonla ilgili çarpıcı açıklama
Aslı Baykal'dan Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alındığı operasyonla ilgili çarpıcı açıklama
Sputnik Türkiye
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında “suç örgütü kurmak, rüşvet, irtikap, dolandırıcılık, ihaleye... 19.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-19T10:28+0300
2025-03-19T10:28+0300
türki̇ye
i̇bb
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
ekrem i̇mamoğlu
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasına neden olan soruşturmalarla ilgili detayları kamuoyuyla paylaştı.Başsavcılık açıklamasında, İBB iştiraki olan MEDYA A.Ş., KÜLTÜR A.Ş., KİPTAŞ ve İSFALT firmalarından ihale alan şüphelilerin, belediyeden aldıkları avans ödemelerini Ekrem İmamoğlu’nun inşaat projelerine aktardıkları ya da şahsına ait şirketlere mal devri yaptıkları ifade edildi.Savcılık, İmamoğlu ve diğer şüpheliler hakkında “suç örgütü kurmak, irtikap, rüşvet, nitelikli dolandırıcılık, ihaleye fesat karıştırma ve PKK/KCK terör örgütüne yardım” suçlamalarıyla gözaltı kararı verildiğini belirtti.Gözaltılar siyasi gündemi sarstıİmamoğlu’nun gözaltına alınması siyasetin en önemli gündem maddesi haline gelirken, Deniz Baykal’ın kızı Aslı Baykal’dan dikkat çeken bir yorum geldi.Baykal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, CHP’de yapılan önseçime ve soruşturmaların zamanlamasına vurgu yaptı.Aslı Baykal: Bu soruşturmalar temiz siyaset için büyük bir adımDeniz Baykal’ın kızı Aslı Baykal, CHP’deki sürecin gelişimini sorgularken, gözaltı kararlarının ülke için önemli bir dönüm noktası olduğunu savundu.Baykal, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:“Bugünkü gözaltılar üst üste darbeler gibi görünüyor ama muhtemelen bekletildi bile diploma soruşturmasını etkilememek için. İmamoğlu’nun CHP üzerindeki etkinliği düşünülünce bu etki nereden kaynaklanıyor, ne ile besleniyor diye düşünmemek mümkün değil. Çok gereksiz, tek kişilik, apar topar bir önseçim yapılma sebebi bu gözaltıların olacağını bilmek ve vatandaşı adalet ile karşı karşıya getirmek idi.”Baykal ayrıca, bu soruşturmaların ülke siyaseti için olumlu olduğunu belirterek, “Bu soruşturmalar ülkenin zararına değil, çok yararına ve temiz siyaset için büyük adımlar. Bize düşen Türk adaletine güvenmek ve soruşturmaların sonucunu beklemek. CHP’ye düşen ise tertemiz bir kurultay yaparak, Atatürk’e gerçekten bağlı bir kadro ile yoluna devam etmek” dedi.Aslı Baykal kimdir?Deniz Baykal’ın kızı Aslı Baykal, 1965 yılında dünyaya geldi. Babası Deniz Baykal, dedesi Hüseyin Hilmi Baykal, büyükannesi ise Feride Baykal’dır. Baba tarafından Kafkas ve Mısır göçmeni kökenlere sahiptir.Tıp Fakültesi mezunu olan Baykal, Ankara Numune Hastanesi'nde çalıştıktan sonra biyokimya alanında yüksek lisans yaptı. Akademik kariyerinde erken yaşta doçent olan Baykal, günümüzde Akdeniz Üniversitesi’nde biyokimya profesörü olarak görev yapmaktadır.İleri seviyede İngilizce ve Almanca bilen Baykal, bilimsel çalışmalarıyla birçok akademik dergide makaleler yayımlamıştır.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250319/dilek-imamoglu-ekrem-imamoglunun-gozaltina-alindigi-anlari-anlatti-sahurdan-sonra-kapimiz-calindi-1094643101.html
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Aslı Baykal'dan Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alındığı operasyonla ilgili çarpıcı açıklama

10:28 19.03.2025
© DHADeniz Baykal - Aslı Baykal
Deniz Baykal - Aslı Baykal - Sputnik Türkiye, 1920, 19.03.2025
© DHA
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında “suç örgütü kurmak, rüşvet, irtikap, dolandırıcılık, ihaleye fesat karıştırma ve terör örgütüne yardım” suçlamalarıyla gözaltı kararı verildiğini açıkladı. Aslı Baykal'dan İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından çarpıcı yorum geldi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasına neden olan soruşturmalarla ilgili detayları kamuoyuyla paylaştı.
Başsavcılık açıklamasında, İBB iştiraki olan MEDYA A.Ş., KÜLTÜR A.Ş., KİPTAŞ ve İSFALT firmalarından ihale alan şüphelilerin, belediyeden aldıkları avans ödemelerini Ekrem İmamoğlu’nun inşaat projelerine aktardıkları ya da şahsına ait şirketlere mal devri yaptıkları ifade edildi.
Savcılık, İmamoğlu ve diğer şüpheliler hakkında “suç örgütü kurmak, irtikap, rüşvet, nitelikli dolandırıcılık, ihaleye fesat karıştırma ve PKK/KCK terör örgütüne yardım” suçlamalarıyla gözaltı kararı verildiğini belirtti.

Gözaltılar siyasi gündemi sarstı

İmamoğlu’nun gözaltına alınması siyasetin en önemli gündem maddesi haline gelirken, Deniz Baykal’ın kızı Aslı Baykal’dan dikkat çeken bir yorum geldi.
Baykal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, CHP’de yapılan önseçime ve soruşturmaların zamanlamasına vurgu yaptı.

Aslı Baykal: Bu soruşturmalar temiz siyaset için büyük bir adım

Deniz Baykal’ın kızı Aslı Baykal, CHP’deki sürecin gelişimini sorgularken, gözaltı kararlarının ülke için önemli bir dönüm noktası olduğunu savundu.
Baykal, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
“Bugünkü gözaltılar üst üste darbeler gibi görünüyor ama muhtemelen bekletildi bile diploma soruşturmasını etkilememek için. İmamoğlu’nun CHP üzerindeki etkinliği düşünülünce bu etki nereden kaynaklanıyor, ne ile besleniyor diye düşünmemek mümkün değil. Çok gereksiz, tek kişilik, apar topar bir önseçim yapılma sebebi bu gözaltıların olacağını bilmek ve vatandaşı adalet ile karşı karşıya getirmek idi.”
Baykal ayrıca, bu soruşturmaların ülke siyaseti için olumlu olduğunu belirterek, “Bu soruşturmalar ülkenin zararına değil, çok yararına ve temiz siyaset için büyük adımlar. Bize düşen Türk adaletine güvenmek ve soruşturmaların sonucunu beklemek. CHP’ye düşen ise tertemiz bir kurultay yaparak, Atatürk’e gerçekten bağlı bir kadro ile yoluna devam etmek” dedi.

Aslı Baykal kimdir?

Deniz Baykal’ın kızı Aslı Baykal, 1965 yılında dünyaya geldi. Babası Deniz Baykal, dedesi Hüseyin Hilmi Baykal, büyükannesi ise Feride Baykal’dır. Baba tarafından Kafkas ve Mısır göçmeni kökenlere sahiptir.
Tıp Fakültesi mezunu olan Baykal, Ankara Numune Hastanesi'nde çalıştıktan sonra biyokimya alanında yüksek lisans yaptı. Akademik kariyerinde erken yaşta doçent olan Baykal, günümüzde Akdeniz Üniversitesi’nde biyokimya profesörü olarak görev yapmaktadır.
İleri seviyede İngilizce ve Almanca bilen Baykal, bilimsel çalışmalarıyla birçok akademik dergide makaleler yayımlamıştır.
Dilek İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 19.03.2025
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