https://anlatilaninotesi.com.tr/20250319/borsa-dususle-gunu-kapatti-bist-altin-dolar-ve-euro-ne-kadar-1094665632.html

Borsa düşüşle günü kapattı: BİST, altın, dolar ve euro ne kadar?

Borsa düşüşle günü kapattı: BİST, altın, dolar ve euro ne kadar?

Sputnik Türkiye

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre yüzde 8.72 değer kaybederek 9 bin 860.29 puandan kapandı. Endekste yer alan tüm hisseler değer... 19.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-19T19:08+0300

2025-03-19T19:08+0300

2025-03-19T19:08+0300

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Borsa İstanbul günü yüzde 8,72'lik değer kaybıyla tamamlarken 2 kez devre kesici uygulandı.Borsa İstanbul'da haftaya sert bir düşüşle başlayan BIST 100 endeksi günü 9 bin 860.29 puandan tamamladı. Endeks, güne 741.75 puanlık (yüzde 6.87) bir düşüşle 10 bin 060.48 puandan başlarken, gün içinde 9 bin 806.52 puan ile en düşük, 10 bin 378.14 puan ile en yüksek seviyeleri gördü.Endeks, son bir yılın en sert kayıplarından birini yaşadı.Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı, saat 18.35 itibarıyla 3 bin 31 dolardan işlem gördü. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda ise standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 4.1 artışla 3 milyon 728 bin liraya yükseldi.Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların efektif kurunu alışta 37.9573 lira, satışta 38.1094 lira olarak açıkladı. Önceki kapanışa göre dolar/TL kuru alışta yüzde 3.80, satışta yüzde 3,80 artış gösterdi. Uluslararası piyasalarda ise avro/dolar paritesi 1.0880, sterlin/dolar paritesi 1.2970 ve dolar/yen paritesi 149.90 seviyelerinde işlem gördü.

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