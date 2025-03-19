https://anlatilaninotesi.com.tr/20250319/borsa-dususle-gunu-kapatti-bist-altin-dolar-ve-euro-ne-kadar-1094665632.html
Borsa düşüşle günü kapattı: BİST, altın, dolar ve euro ne kadar?
Borsa düşüşle günü kapattı: BİST, altın, dolar ve euro ne kadar?
Sputnik Türkiye
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre yüzde 8.72 değer kaybederek 9 bin 860.29 puandan kapandı. Endekste yer alan tüm hisseler değer... 19.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-19T19:08+0300
2025-03-19T19:08+0300
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Borsa İstanbul günü yüzde 8,72'lik değer kaybıyla tamamlarken 2 kez devre kesici uygulandı.Borsa İstanbul'da haftaya sert bir düşüşle başlayan BIST 100 endeksi günü 9 bin 860.29 puandan tamamladı. Endeks, güne 741.75 puanlık (yüzde 6.87) bir düşüşle 10 bin 060.48 puandan başlarken, gün içinde 9 bin 806.52 puan ile en düşük, 10 bin 378.14 puan ile en yüksek seviyeleri gördü.Endeks, son bir yılın en sert kayıplarından birini yaşadı.Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı, saat 18.35 itibarıyla 3 bin 31 dolardan işlem gördü. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda ise standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 4.1 artışla 3 milyon 728 bin liraya yükseldi.Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların efektif kurunu alışta 37.9573 lira, satışta 38.1094 lira olarak açıkladı. Önceki kapanışa göre dolar/TL kuru alışta yüzde 3.80, satışta yüzde 3,80 artış gösterdi. Uluslararası piyasalarda ise avro/dolar paritesi 1.0880, sterlin/dolar paritesi 1.2970 ve dolar/yen paritesi 149.90 seviyelerinde işlem gördü.
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Borsa düşüşle günü kapattı: BİST, altın, dolar ve euro ne kadar?
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre yüzde 8.72 değer kaybederek 9 bin 860.29 puandan kapandı. Endekste yer alan tüm hisseler değer kaybederken, altının ons fiyatı 3 bin 31 dolara yükseldi. Dolar/TL kuru ise TCMB tarafından alışta 37.9573 lira, satışta 38.1094 lira olarak açıklandı.
Borsa İstanbul günü yüzde 8,72'lik değer kaybıyla tamamlarken 2 kez devre kesici uygulandı.
Borsa İstanbul'da haftaya sert bir düşüşle başlayan BIST 100 endeksi günü 9 bin 860.29 puandan tamamladı. Endeks, güne 741.75 puanlık (yüzde 6.87) bir düşüşle 10 bin 060.48 puandan başlarken, gün içinde 9 bin 806.52 puan ile en düşük, 10 bin 378.14 puan ile en yüksek seviyeleri gördü.Endeks, son bir yılın en sert kayıplarından birini yaşadı.
Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı, saat 18.35 itibarıyla 3 bin 31 dolardan işlem gördü. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda ise standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 4.1 artışla 3 milyon 728 bin liraya yükseldi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların efektif kurunu alışta 37.9573 lira, satışta 38.1094 lira olarak açıkladı. Önceki kapanışa göre dolar/TL kuru alışta yüzde 3.80, satışta yüzde 3,80 artış gösterdi. Uluslararası piyasalarda ise avro/dolar paritesi 1.0880, sterlin/dolar paritesi 1.2970 ve dolar/yen paritesi 149.90 seviyelerinde işlem gördü.