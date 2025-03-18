https://anlatilaninotesi.com.tr/20250318/cumhurbaskani-erdogan-terorsuz-turkiye-hedefine-emin-adimlarla-ilerliyoruz-1094629732.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye hedefine emin adımlarla ilerliyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye hedefine emin adımlarla ilerliyoruz

Sputnik Türkiye

Kara Harp Okulu öğrencileriyle iftar programında bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan burada bir konuşma gerçekleştirdi. Konuşmasında "Terör belasından... 18.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-18T19:50+0300

2025-03-18T19:50+0300

2025-03-18T20:34+0300

poli̇ti̇ka

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i̇ftar

son dakika

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'MSÜ Kara Harp Okulu'nda Mehmetçik ile iftar' programında açıklamalarda bulundu. Terör gündemiyle ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir asır evvel olduğu gibi istilacı heveslerle coğrafyamız üzerinde ameliyat yapmaya yeltenenler, karşılarında Türkiye'yi bulacaklardır" dedi.Erdoğan "85 milyon vatandaşımızın müreffeh geleceğini güvence altına alacak, iç cephemizi güçlendirecek terörsüz Türkiye hedefimize doğru emin adımlarla ilerliyoruz. Şunu çok açık ve net söylemek isterim. Arzımevut hezeyanıyla coğrafyamızı kana, gözyaşına ve zulme boğmak isteyenlerin sonuna kadar karşısında duracağız" şeklinde konuştu."Siyonist rejim dün gece Gazze'ye düzenlediği vahşi saldırılarla masumların kanından ve gözyaşından beslenen terör devleti olduğunu bir kez daha göstermiştir. Katliamların durması, sükunetin tesisi ve ateşkesin tekrar sağlanması için diplomatik çabalarımızı artırarak sürdüreceğiz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan şu açıklamayı da yaptı:

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