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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye hedefine emin adımlarla ilerliyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye hedefine emin adımlarla ilerliyoruz
Sputnik Türkiye
Kara Harp Okulu öğrencileriyle iftar programında bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan burada bir konuşma gerçekleştirdi. Konuşmasında "Terör belasından... 18.03.2025, Sputnik Türkiye
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'MSÜ Kara Harp Okulu'nda Mehmetçik ile iftar' programında açıklamalarda bulundu. Terör gündemiyle ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir asır evvel olduğu gibi istilacı heveslerle coğrafyamız üzerinde ameliyat yapmaya yeltenenler, karşılarında Türkiye'yi bulacaklardır" dedi.Erdoğan "85 milyon vatandaşımızın müreffeh geleceğini güvence altına alacak, iç cephemizi güçlendirecek terörsüz Türkiye hedefimize doğru emin adımlarla ilerliyoruz. Şunu çok açık ve net söylemek isterim. Arzımevut hezeyanıyla coğrafyamızı kana, gözyaşına ve zulme boğmak isteyenlerin sonuna kadar karşısında duracağız" şeklinde konuştu."Siyonist rejim dün gece Gazze'ye düzenlediği vahşi saldırılarla masumların kanından ve gözyaşından beslenen terör devleti olduğunu bir kez daha göstermiştir. Katliamların durması, sükunetin tesisi ve ateşkesin tekrar sağlanması için diplomatik çabalarımızı artırarak sürdüreceğiz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan şu açıklamayı da yaptı:
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recep tayyip erdoğan, ekrem i̇mamoğlu, i̇ftar, son dakika
recep tayyip erdoğan, ekrem i̇mamoğlu, i̇ftar, son dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye hedefine emin adımlarla ilerliyoruz

19:50 18.03.2025 (güncellendi: 20:34 18.03.2025)
© AA / TCCB / Murat KulaCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 18.03.2025
© AA / TCCB / Murat Kula
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Kara Harp Okulu öğrencileriyle iftar programında bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan burada bir konuşma gerçekleştirdi. Konuşmasında "Terör belasından kurtulacağız" diyen Erdoğan terörsüz Türkiye hedefine emin adımlarla ilerlediklerini söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'MSÜ Kara Harp Okulu'nda Mehmetçik ile iftar' programında açıklamalarda bulundu.
Terör gündemiyle ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir asır evvel olduğu gibi istilacı heveslerle coğrafyamız üzerinde ameliyat yapmaya yeltenenler, karşılarında Türkiye'yi bulacaklardır" dedi.
Erdoğan "85 milyon vatandaşımızın müreffeh geleceğini güvence altına alacak, iç cephemizi güçlendirecek terörsüz Türkiye hedefimize doğru emin adımlarla ilerliyoruz. Şunu çok açık ve net söylemek isterim. Arzımevut hezeyanıyla coğrafyamızı kana, gözyaşına ve zulme boğmak isteyenlerin sonuna kadar karşısında duracağız" şeklinde konuştu.
"Siyonist rejim dün gece Gazze'ye düzenlediği vahşi saldırılarla masumların kanından ve gözyaşından beslenen terör devleti olduğunu bir kez daha göstermiştir. Katliamların durması, sükunetin tesisi ve ateşkesin tekrar sağlanması için diplomatik çabalarımızı artırarak sürdüreceğiz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan şu açıklamayı da yaptı:

"400'ün üzerinde kardeşimizin şehit edildiği vahşetin sorumluları, döktükleri her damla kanın hesabını vereceklerdir. Masum çocukları, bebekleri, kadınları yakan ateş, şımarıklık, cinnet hali, küstahlıkla devam edilirse elbet bir gün çırayı tutanları da saracaktır."

Özgür Özel - Sputnik Türkiye, 1920, 18.03.2025
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