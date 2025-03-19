https://anlatilaninotesi.com.tr/20250319/chp-yok-binasi-onunde-imamoglunun-diplomasinin-iptal-edilmesine-tepki-gosterdi-1094636825.html
CHP, YÖK binası önünde İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesine tepki gösterdi
CHP, YÖK binası önünde İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesine tepki gösterdi
Sputnik Türkiye
CHP Ankara İl Başkanlığı, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) önünde, İstanbul Üniversitesi'nin, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasını iptal etmesine tepki... 19.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-19T00:40+0300
2025-03-19T00:40+0300
2025-03-19T00:40+0300
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CHP Ankara İl Başkanlığı, YÖK binası önünde Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesini protesto etti.Partililerin katılımıyla gerçekleşen eyleme, CHP Genel Başkan Yardımcıları Suat Özçağdaş ve Gülşah Deniz Atalar, Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner ve çok sayıda parti üyesi destek verdi. Eylemde yapılan basın açıklamasında, CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, İstanbul Üniversitesi'nin diplomaların iptaline ilişkin kararı sert bir dille eleştirerek, bunun bir 'hukuk ve yargı darbesi' olduğunu ifade etti. Özçağdaş, Ekrem İmamoğlu'nun dönemin şartlarına göre üniversiteye başvuru koşullarını yerine getirerek mezun olduğunu ve bu durumun yasal bir problem teşkil etmediğini vurguladı.Eyleme katılan diğer CHP üyeleri de benzer şekilde diplomaların iptaline tepki göstererek, Türkiye'de hukukun üstünlüğü ve adaletin sağlanması için mücadele edeceklerini dile getirdi. Partililer, Ekrem İmamoğlu'nun adaylığını desteklemeye devam edeceklerini ifade etti. Eylem, YÖK önünde bir süre daha devam ederken, parti üyeleri sloganlar atarak tepkilerini gösterdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250318/chp-duyurdu-imamoglu-maltepe-cumhuriyet-meydaninda-miting-duzenleyecek-1094634029.html
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chp, yök, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), ekrem i̇mamoğlu, eylem, protesto, protesto gösterisi, ankara, ankara valiliği
CHP, YÖK binası önünde İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesine tepki gösterdi
CHP Ankara İl Başkanlığı, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) önünde, İstanbul Üniversitesi'nin, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasını iptal etmesine tepki gösterdi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, İmamoğlu'nun diplomasının iptalini 'hukuk ve yargı darbesi' olarak nitelendirerek, hukuksuzluğun hesabının sorulacağını belirtti.
CHP Ankara İl Başkanlığı, YÖK binası önünde Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesini protesto etti.
Partililerin katılımıyla gerçekleşen eyleme, CHP Genel Başkan Yardımcıları Suat Özçağdaş ve Gülşah Deniz Atalar, Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner ve çok sayıda parti üyesi destek verdi. Eylemde yapılan basın açıklamasında, CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, İstanbul Üniversitesi'nin diplomaların iptaline ilişkin kararı sert bir dille eleştirerek, bunun bir 'hukuk ve yargı darbesi' olduğunu ifade etti. Özçağdaş, Ekrem İmamoğlu'nun dönemin şartlarına göre üniversiteye başvuru koşullarını yerine getirerek mezun olduğunu ve bu durumun yasal bir problem teşkil etmediğini vurguladı.
Eyleme katılan diğer CHP üyeleri de benzer şekilde diplomaların iptaline tepki göstererek, Türkiye'de hukukun üstünlüğü ve adaletin sağlanması için mücadele edeceklerini dile getirdi. Partililer, Ekrem İmamoğlu'nun adaylığını desteklemeye devam edeceklerini ifade etti. Eylem, YÖK önünde bir süre daha devam ederken, parti üyeleri sloganlar atarak tepkilerini gösterdi.