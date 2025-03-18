https://anlatilaninotesi.com.tr/20250318/chp-duyurdu-imamoglu-maltepe-cumhuriyet-meydaninda-miting-duzenleyecek-1094634029.html

CHP duyurdu: İmamoğlu, Maltepe Cumhuriyet Meydanı’nda miting düzenleyecek

CHP duyurdu: İmamoğlu, Maltepe Cumhuriyet Meydanı’nda miting düzenleyecek

Sputnik Türkiye

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesine tepki göstererek halkı yarın saat 14.00’te Maltepe... 18.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-18T22:54+0300

2025-03-18T22:54+0300

2025-03-18T22:54+0300

poli̇ti̇ka

ekrem i̇mamoğlu

çelik

chp

türkiye belediyeler birliği

i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)

diploma

sahte diploma

i̇stanbul üniversitesi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/09/1094335522_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ed5f86fbdcdf2d533376bfd40f3bb94e.jpg

CHP, Ekrem İmamoğlu'nun yarın Maltepe Cumhuriyet Meydanı’ndaki toplu açılış törenine katılacağını açıkladı.CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının İstanbul Üniversitesi tarafından iptal edilmesine tepki göstererek, halkı 19 Mart Salı günü Maltepe Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenecek toplu açılış törenine çağırdı.CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Demokrasiye sahip çıkmak ve Ekrem Başkanımızı savunmak için Maltepe’de buluşalım! TBB ve İBB Başkanımız, Cumhurbaşkanı ön seçim adayımız Ekrem İmamoğlu ile yarın saat 14.00’te Maltepe Cumhuriyet Meydanı’nda toplu açılış töreninde buluşuyoruz. Ya hep beraber, ya hiçbirimiz!” dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250318/ibb-baskani-imamoglu-diploma-iptali-umurumda-degil-1094630649.html

çelik

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ekrem i̇mamoğlu, çelik, chp, türkiye belediyeler birliği, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), diploma, sahte diploma, i̇stanbul üniversitesi