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CHP duyurdu: İmamoğlu, Maltepe Cumhuriyet Meydanı’nda miting düzenleyecek
CHP duyurdu: İmamoğlu, Maltepe Cumhuriyet Meydanı’nda miting düzenleyecek
Sputnik Türkiye
Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesine tepki göstererek halkı yarın saat 14.00’te Maltepe... 18.03.2025, Sputnik Türkiye
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CHP, Ekrem İmamoğlu'nun yarın Maltepe Cumhuriyet Meydanı’ndaki toplu açılış törenine katılacağını açıkladı.CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının İstanbul Üniversitesi tarafından iptal edilmesine tepki göstererek, halkı 19 Mart Salı günü Maltepe Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenecek toplu açılış törenine çağırdı.CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Demokrasiye sahip çıkmak ve Ekrem Başkanımızı savunmak için Maltepe’de buluşalım! TBB ve İBB Başkanımız, Cumhurbaşkanı ön seçim adayımız Ekrem İmamoğlu ile yarın saat 14.00’te Maltepe Cumhuriyet Meydanı’nda toplu açılış töreninde buluşuyoruz. Ya hep beraber, ya hiçbirimiz!” dedi.
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CHP duyurdu: İmamoğlu, Maltepe Cumhuriyet Meydanı’nda miting düzenleyecek

22:54 18.03.2025
© AA / Bekir Ömer Fansaİstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 18.03.2025
© AA / Bekir Ömer Fansa
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Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesine tepki göstererek halkı yarın saat 14.00’te Maltepe Cumhuriyet Meydanı’na davet etti. Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye Belediyeler Birliği ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun katılım göstereceğini duyurdu.
CHP, Ekrem İmamoğlu'nun yarın Maltepe Cumhuriyet Meydanı’ndaki toplu açılış törenine katılacağını açıkladı.
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının İstanbul Üniversitesi tarafından iptal edilmesine tepki göstererek, halkı 19 Mart Salı günü Maltepe Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenecek toplu açılış törenine çağırdı.
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Demokrasiye sahip çıkmak ve Ekrem Başkanımızı savunmak için Maltepe’de buluşalım! TBB ve İBB Başkanımız, Cumhurbaşkanı ön seçim adayımız Ekrem İmamoğlu ile yarın saat 14.00’te Maltepe Cumhuriyet Meydanı’nda toplu açılış töreninde buluşuyoruz. Ya hep beraber, ya hiçbirimiz!” dedi.
Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 18.03.2025
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