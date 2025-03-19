https://anlatilaninotesi.com.tr/20250319/akit-tv-yayininda-arbede-1094660331.html
Akit TV yayınında arbede
Akit TV yayınında arbede
Sputnik Türkiye
İstanbul'da İBB Başkanı İmamoğlu'na destek için yürüyen kalabalık ile Akit TV muhabiri Serkan Okur'un televizyondaki canlı yayını esnasında sözlü ve ardından... 19.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-19T16:14+0300
2025-03-19T16:14+0300
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Akit TV muhabiri Serkan Okur'un televizyondaki canlı yayını esnasında arbede yaşandı.İstanbul'da İBB Başkanı İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını protesto etmek isteyenlerin bulunduğu bölgede yayın yapan Akit TV muhabiri Serkan Okur ile çevresindekiler arasına önce laf dalaşı başladı.Muhabir Okur'a 'Hadi, yürü, hadi git' diyerek tepki gösterilmesinin ardından muhabir 'canlı yayındayız, bu bizi yıldıramayacak' dedi.Sonrasında ise tansiyon biraz daha yükseldi. Kalabalıkta bulunan birkaç kişi, muhabirin yanına, kamera önüne geldi ve tepki olarak 'yuh' diye bağırdı.Karmaşa esnasında muhabir 'polislerin yanına geçeceğiz' diyerek kalabalıktan uzaklaştı. 'Çıkar Amaçlı Suç Örgütü'nün yandaşları Akit TV'ye saldırdı'Akit TV görüntüleri "Çıkar Amaçlı Suç Örgütü'nün yandaşları Akit TV'ye saldırdı" diyerek paylaştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250319/ozgur-ozelden-ekrem-imamoglunun-gozaltina-alinmasina-iliskin-aciklama-yapilan-is-bir-darbe-1094660038.html
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Akit TV yayınında arbede
İstanbul'da İBB Başkanı İmamoğlu'na destek için yürüyen kalabalık ile Akit TV muhabiri Serkan Okur'un televizyondaki canlı yayını esnasında sözlü ve ardından fiziksel arbede yaşandı.
Akit TV muhabiri Serkan Okur'un televizyondaki canlı yayını esnasında arbede yaşandı.
İstanbul'da İBB Başkanı İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını protesto etmek isteyenlerin bulunduğu bölgede yayın yapan Akit TV muhabiri Serkan Okur ile çevresindekiler arasına önce laf dalaşı başladı.
Muhabir Okur'a 'Hadi, yürü, hadi git' diyerek tepki gösterilmesinin ardından muhabir 'canlı yayındayız, bu bizi yıldıramayacak' dedi.
Sonrasında ise tansiyon biraz daha yükseldi. Kalabalıkta bulunan birkaç kişi, muhabirin yanına, kamera önüne geldi ve tepki olarak 'yuh' diye bağırdı.
Karmaşa esnasında muhabir 'polislerin yanına geçeceğiz' diyerek kalabalıktan uzaklaştı.
'Çıkar Amaçlı Suç Örgütü'nün yandaşları Akit TV'ye saldırdı'
Akit TV görüntüleri "Çıkar Amaçlı Suç Örgütü'nün yandaşları Akit TV'ye saldırdı" diyerek paylaştı.