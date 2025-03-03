https://anlatilaninotesi.com.tr/20250303/umit-ozdag-cezaevinden-fotografini-paylasti-1094142103.html

Ümit Özdağ cezaevinden fotoğrafını paylaştı

Ümit Özdağ cezaevinden fotoğrafını paylaştı

Sputnik Türkiye

Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi'nden fotoğraf paylaştı. Özdağ sosyal medyadan annesi ve kız kardeşiyle... 03.03.2025, Sputnik Türkiye

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poli̇ti̇ka

türkiye

ümit özdağ

zafer partisi

silivri cezaevi

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında sarf ettiği sözlere ilişkin "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası istemiyle Ümit Özdağ hakkında soruşturma başlatmıştı. Ümit Özdağ bugün tutuklu bulunduğu cezaevinde 7 Şubat’ta çekilmiş fotoğrafını paylaştı.Özdağ mesajında şunları kaydetti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250217/umit-ozdag-hakkinda-4-yil-8-aya-kadar-hapis-istemi-1093733495.html

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türkiye, ümit özdağ, zafer partisi, silivri cezaevi