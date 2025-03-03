https://anlatilaninotesi.com.tr/20250303/umit-ozdag-cezaevinden-fotografini-paylasti-1094142103.html
Ümit Özdağ cezaevinden fotoğrafını paylaştı
Ümit Özdağ cezaevinden fotoğrafını paylaştı
Sputnik Türkiye
Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi'nden fotoğraf paylaştı. Özdağ sosyal medyadan annesi ve kız kardeşiyle... 03.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-03T12:12+0300
2025-03-03T12:12+0300
2025-03-03T12:12+0300
poli̇ti̇ka
türkiye
ümit özdağ
zafer partisi
silivri cezaevi
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında sarf ettiği sözlere ilişkin "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası istemiyle Ümit Özdağ hakkında soruşturma başlatmıştı. Ümit Özdağ bugün tutuklu bulunduğu cezaevinde 7 Şubat’ta çekilmiş fotoğrafını paylaştı.Özdağ mesajında şunları kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250217/umit-ozdag-hakkinda-4-yil-8-aya-kadar-hapis-istemi-1093733495.html
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türkiye, ümit özdağ, zafer partisi, silivri cezaevi
türkiye, ümit özdağ, zafer partisi, silivri cezaevi
Ümit Özdağ cezaevinden fotoğrafını paylaştı
Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi'nden fotoğraf paylaştı. Özdağ sosyal medyadan annesi ve kız kardeşiyle çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında sarf ettiği sözlere ilişkin "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası istemiyle Ümit Özdağ hakkında soruşturma başlatmıştı. Ümit Özdağ bugün tutuklu bulunduğu cezaevinde 7 Şubat’ta çekilmiş fotoğrafını paylaştı.
Özdağ mesajında şunları kaydetti:
“Sevgili annem Gönül Özdağ ve kız kardeşim Hilal Özdağ Sevgili, 7 Şubat’ta Silivri cezaevine geldikleri zaman çekilen fotoğrafların bana teslim edilmesi biraz vakit aldı. Kaç yaşında olursan ol, annen için anne kuzusu oluyorsun.”