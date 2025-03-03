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Ümit Özdağ cezaevinden fotoğrafını paylaştı
Ümit Özdağ cezaevinden fotoğrafını paylaştı
Sputnik Türkiye
Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi'nden fotoğraf paylaştı. Özdağ sosyal medyadan annesi ve kız kardeşiyle... 03.03.2025, Sputnik Türkiye
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2025-03-03T12:12+0300
poli̇ti̇ka
türkiye
ümit özdağ
zafer partisi
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında sarf ettiği sözlere ilişkin "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası istemiyle Ümit Özdağ hakkında soruşturma başlatmıştı. Ümit Özdağ bugün tutuklu bulunduğu cezaevinde 7 Şubat’ta çekilmiş fotoğrafını paylaştı.Özdağ mesajında şunları kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250217/umit-ozdag-hakkinda-4-yil-8-aya-kadar-hapis-istemi-1093733495.html
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türkiye, ümit özdağ, zafer partisi, silivri cezaevi
türkiye, ümit özdağ, zafer partisi, silivri cezaevi

Ümit Özdağ cezaevinden fotoğrafını paylaştı

12:12 03.03.2025
© FotoğrafÜmit Özdağ’dan gözaltı sonrası ilk fotoğrafını paylaştı
Ümit Özdağ’dan gözaltı sonrası ilk fotoğrafını paylaştı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.03.2025
© Fotoğraf
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Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi'nden fotoğraf paylaştı. Özdağ sosyal medyadan annesi ve kız kardeşiyle çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında sarf ettiği sözlere ilişkin "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası istemiyle Ümit Özdağ hakkında soruşturma başlatmıştı. Ümit Özdağ bugün tutuklu bulunduğu cezaevinde 7 Şubat’ta çekilmiş fotoğrafını paylaştı.
Özdağ mesajında şunları kaydetti:
“Sevgili annem Gönül Özdağ ve kız kardeşim Hilal Özdağ Sevgili, 7 Şubat’ta Silivri cezaevine geldikleri zaman çekilen fotoğrafların bana teslim edilmesi biraz vakit aldı. Kaç yaşında olursan ol, annen için anne kuzusu oluyorsun.”
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ - Sputnik Türkiye, 1920, 17.02.2025
POLİTİKA
Ümit Özdağ hakkında 4 yıl 8 aya kadar hapis istemi
17 Şubat, 14:06
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