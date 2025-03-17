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MSÜ sonuçları açıklandı mı? MSÜ Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?
MSÜ sonuçları açıklandı mı? MSÜ Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?
Sputnik Türkiye
2025 Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınav sonuçları öğrenciler ve veliler tarafından merak konusu oldu. ÖSYM'nin takvimine göre 18 Mart 2025 tarihinde... 17.03.2025, Sputnik Türkiye
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sınav soruları
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milli savunma üniversitesi askeri öğrenci aday belirleme sınavı (msü)
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Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavına katılan adaylar sınav sonuçlarının açıklanmasını heyecanla bekliyor.Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 23 Şubat 2025 tarihinde gerçekleştirilen MSÜ sınavı 165 dakika sürmüş, adaylar sınavın önceki seneden zorluk bakımından aynı olduğunu belirterek heyecanlarını paylaşmıştı.MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak?ÖSYM'nin resmi takvimine göre 2025 MSÜ sınav sonuçlarının 18 Mart 2025 tarihinde erişime açılacağı belirtildi. Sınava katılan adayların sonuçlarını ÖSYM’nin resmi internet sitesi olan https://sonuc.osym.gov.tr adresinden ve ÖSYM mobil uygulamalarından görebileceği açıklandı. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından adayların Milli Savunma Üniversitesi’nin belirlediği taban puanlara göre ikinci aşama değerlendirme süreçlerine katılacağı duyuruldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250223/msu-askeri-ogrenci-aday-belirleme-sinavi-temel-soru-kitapcigi-erisime-acildi-1093905953.html
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MSÜ sonuçları açıklandı mı? MSÜ Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

23:20 17.03.2025 (güncellendi: 23:31 17.03.2025)
© AAÖSYM - Sınav - Öğrenci - Üniversiteye Giriş Sınavı
ÖSYM - Sınav - Öğrenci - Üniversiteye Giriş Sınavı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.03.2025
© AA
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2025 Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınav sonuçları öğrenciler ve veliler tarafından merak konusu oldu. ÖSYM'nin takvimine göre 18 Mart 2025 tarihinde açıklanacak sınavda adaylar, T.C. Kimlik Numarası ve şifreleriyle ÖSYM adresinden sonuçlarına ulaşabilecek.
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavına katılan adaylar sınav sonuçlarının açıklanmasını heyecanla bekliyor.
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 23 Şubat 2025 tarihinde gerçekleştirilen MSÜ sınavı 165 dakika sürmüş, adaylar sınavın önceki seneden zorluk bakımından aynı olduğunu belirterek heyecanlarını paylaşmıştı.

MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM'nin resmi takvimine göre 2025 MSÜ sınav sonuçlarının 18 Mart 2025 tarihinde erişime açılacağı belirtildi. Sınava katılan adayların sonuçlarını ÖSYM’nin resmi internet sitesi olan https://sonuc.osym.gov.tr adresinden ve ÖSYM mobil uygulamalarından görebileceği açıklandı. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından adayların Milli Savunma Üniversitesi’nin belirlediği taban puanlara göre ikinci aşama değerlendirme süreçlerine katılacağı duyuruldu.
MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı temel soru kitapçığı erişime açıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.02.2025
TÜRKİYE
MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı temel soru kitapçığı erişime açıldı
23 Şubat, 15:09
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