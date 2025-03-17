https://anlatilaninotesi.com.tr/20250317/msu-sonuclari-aciklandi-mi-msu-sinavi-sonuclari-ne-zaman-aciklanacak-1094596348.html

MSÜ sonuçları açıklandı mı? MSÜ Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

MSÜ sonuçları açıklandı mı? MSÜ Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sputnik Türkiye

2025 Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınav sonuçları öğrenciler ve veliler tarafından merak konusu oldu. ÖSYM'nin takvimine göre 18 Mart 2025 tarihinde... 17.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-17T23:20+0300

2025-03-17T23:20+0300

2025-03-17T23:31+0300

türki̇ye

sınav

sınav soruları

sınav yerleri

sınav sistemi

yeni sınav sistemi

milli savunma üniversitesi askeri öğrenci aday belirleme sınavı (msü)

sonuç

sonuç bildirgesi

ösym

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/03/03/1054387070_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_de7b292f7e15e8cedd78feb4f20009b7.jpg

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavına katılan adaylar sınav sonuçlarının açıklanmasını heyecanla bekliyor.Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 23 Şubat 2025 tarihinde gerçekleştirilen MSÜ sınavı 165 dakika sürmüş, adaylar sınavın önceki seneden zorluk bakımından aynı olduğunu belirterek heyecanlarını paylaşmıştı.MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak?ÖSYM'nin resmi takvimine göre 2025 MSÜ sınav sonuçlarının 18 Mart 2025 tarihinde erişime açılacağı belirtildi. Sınava katılan adayların sonuçlarını ÖSYM’nin resmi internet sitesi olan https://sonuc.osym.gov.tr adresinden ve ÖSYM mobil uygulamalarından görebileceği açıklandı. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından adayların Milli Savunma Üniversitesi’nin belirlediği taban puanlara göre ikinci aşama değerlendirme süreçlerine katılacağı duyuruldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250223/msu-askeri-ogrenci-aday-belirleme-sinavi-temel-soru-kitapcigi-erisime-acildi-1093905953.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

sınav, sınav soruları, sınav yerleri, sınav sistemi, yeni sınav sistemi, milli savunma üniversitesi askeri öğrenci aday belirleme sınavı (msü), sonuç, sonuç bildirgesi, ösym