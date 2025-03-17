https://anlatilaninotesi.com.tr/20250317/msu-sonuclari-aciklandi-mi-msu-sinavi-sonuclari-ne-zaman-aciklanacak-1094596348.html
MSÜ sonuçları açıklandı mı? MSÜ Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?
MSÜ sonuçları açıklandı mı? MSÜ Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?
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2025 Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınav sonuçları öğrenciler ve veliler tarafından merak konusu oldu. ÖSYM'nin takvimine göre 18 Mart 2025 tarihinde... 17.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-17T23:20+0300
2025-03-17T23:20+0300
2025-03-17T23:31+0300
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milli savunma üniversitesi askeri öğrenci aday belirleme sınavı (msü)
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Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavına katılan adaylar sınav sonuçlarının açıklanmasını heyecanla bekliyor.Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 23 Şubat 2025 tarihinde gerçekleştirilen MSÜ sınavı 165 dakika sürmüş, adaylar sınavın önceki seneden zorluk bakımından aynı olduğunu belirterek heyecanlarını paylaşmıştı.MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak?ÖSYM'nin resmi takvimine göre 2025 MSÜ sınav sonuçlarının 18 Mart 2025 tarihinde erişime açılacağı belirtildi. Sınava katılan adayların sonuçlarını ÖSYM’nin resmi internet sitesi olan https://sonuc.osym.gov.tr adresinden ve ÖSYM mobil uygulamalarından görebileceği açıklandı. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından adayların Milli Savunma Üniversitesi’nin belirlediği taban puanlara göre ikinci aşama değerlendirme süreçlerine katılacağı duyuruldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250223/msu-askeri-ogrenci-aday-belirleme-sinavi-temel-soru-kitapcigi-erisime-acildi-1093905953.html
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sınav, sınav soruları, sınav yerleri, sınav sistemi, yeni sınav sistemi, milli savunma üniversitesi askeri öğrenci aday belirleme sınavı (msü), sonuç, sonuç bildirgesi, ösym
sınav, sınav soruları, sınav yerleri, sınav sistemi, yeni sınav sistemi, milli savunma üniversitesi askeri öğrenci aday belirleme sınavı (msü), sonuç, sonuç bildirgesi, ösym
MSÜ sonuçları açıklandı mı? MSÜ Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?
23:20 17.03.2025 (güncellendi: 23:31 17.03.2025)
2025 Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınav sonuçları öğrenciler ve veliler tarafından merak konusu oldu. ÖSYM'nin takvimine göre 18 Mart 2025 tarihinde açıklanacak sınavda adaylar, T.C. Kimlik Numarası ve şifreleriyle ÖSYM adresinden sonuçlarına ulaşabilecek.
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavına katılan adaylar sınav sonuçlarının açıklanmasını heyecanla bekliyor.
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 23 Şubat 2025 tarihinde gerçekleştirilen MSÜ sınavı 165 dakika sürmüş, adaylar sınavın önceki seneden zorluk bakımından aynı olduğunu belirterek heyecanlarını paylaşmıştı.
MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak?
ÖSYM'nin resmi takvimine göre 2025 MSÜ sınav sonuçlarının 18 Mart 2025 tarihinde
erişime açılacağı belirtildi. Sınava katılan adayların sonuçlarını ÖSYM’nin resmi internet sitesi olan https://sonuc.osym.gov.tr
adresinden ve ÖSYM mobil uygulamalarından görebileceği açıklandı. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından adayların Milli Savunma Üniversitesi’nin belirlediği taban puanlara göre ikinci aşama değerlendirme süreçlerine
katılacağı duyuruldu.