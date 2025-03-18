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Ünlü yazar Adam Fawer'dan 12 şehri kapsayan Türkiye turu
Ünlü yazar Adam Fawer'dan 12 şehri kapsayan Türkiye turu
Sputnik Türkiye
'Olasılıksız' ve ardından gelen 'Empati' kitaplarıyla dünya çapında çok sayıda okuyucu edinen yazar Adam Fawer, yeni romanını ve eski eserlerini anlatmak için... 18.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-18T00:03+0300
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Adam Fawer edebiyat turu için Türkiye'ye geliyor. Yazarın kitaplarını yayımlayan April Yayıncılık'tan yapılan açıklamaya göre yeni romanı Mobius ve diğer eserlerinini okuyucularına anlatacak olan Adam Fawer, 12 şehirde kitaplarını imzalayacak.Söz konusu 12 şehirse İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Nevşehir, Kayseri, Gaziantep, Adana, Denizli, Antalya, Konya ve Mersin olarak duyuruldu. Yazar fuarlarda, kitabevlerinde, kitap kulüplerinde ve üniversitelerde kitap etkinliklerinde yer alacak. Ünlü yazarın Türkiye turnesinin ayrıntıları yayınevinin sosyal medya hesabından paylaşılmaya devam edilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250315/hollywoodun-efsane-ismi-gene-hackmanin-vasiyeti-ortaya-cikti-kim-hak-sahibi-olacak-1094542360.html
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adam fawer kitapları, adam fawer mobius, olasılıksız, adam fawer gözleri
adam fawer kitapları, adam fawer mobius, olasılıksız, adam fawer gözleri

Ünlü yazar Adam Fawer'dan 12 şehri kapsayan Türkiye turu

00:03 18.03.2025 (güncellendi: 00:04 18.03.2025)
© AAKitap, kütüphane
Kitap, kütüphane - Sputnik Türkiye, 1920, 18.03.2025
© AA
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'Olasılıksız' ve ardından gelen 'Empati' kitaplarıyla dünya çapında çok sayıda okuyucu edinen yazar Adam Fawer, yeni romanını ve eski eserlerini anlatmak için Türkiye turnesine çıkıyor. 12 şehri kapsayacak olan turnede yazar, fuarlarda, kitabevlerinde, kitap kulüplerinde ve üniversitelerde okuyucularıyla buluşacak.
Adam Fawer edebiyat turu için Türkiye'ye geliyor. Yazarın kitaplarını yayımlayan April Yayıncılık'tan yapılan açıklamaya göre yeni romanı Mobius ve diğer eserlerinini okuyucularına anlatacak olan Adam Fawer, 12 şehirde kitaplarını imzalayacak.
Söz konusu 12 şehirse İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Nevşehir, Kayseri, Gaziantep, Adana, Denizli, Antalya, Konya ve Mersin olarak duyuruldu. Yazar fuarlarda, kitabevlerinde, kitap kulüplerinde ve üniversitelerde kitap etkinliklerinde yer alacak.
Ünlü yazarın Türkiye turnesinin ayrıntıları yayınevinin sosyal medya hesabından paylaşılmaya devam edilecek.
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