https://anlatilaninotesi.com.tr/20250318/unlu-yazar-adam-fawerdan-12-sehri-kapsayan-turkiye-turu-1094596516.html

Ünlü yazar Adam Fawer'dan 12 şehri kapsayan Türkiye turu

Ünlü yazar Adam Fawer'dan 12 şehri kapsayan Türkiye turu

Sputnik Türkiye

'Olasılıksız' ve ardından gelen 'Empati' kitaplarıyla dünya çapında çok sayıda okuyucu edinen yazar Adam Fawer, yeni romanını ve eski eserlerini anlatmak için... 18.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-18T00:03+0300

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yaşam

i̇stanbul

adam fawer

yazar

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Adam Fawer edebiyat turu için Türkiye'ye geliyor. Yazarın kitaplarını yayımlayan April Yayıncılık'tan yapılan açıklamaya göre yeni romanı Mobius ve diğer eserlerinini okuyucularına anlatacak olan Adam Fawer, 12 şehirde kitaplarını imzalayacak.Söz konusu 12 şehirse İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Nevşehir, Kayseri, Gaziantep, Adana, Denizli, Antalya, Konya ve Mersin olarak duyuruldu. Yazar fuarlarda, kitabevlerinde, kitap kulüplerinde ve üniversitelerde kitap etkinliklerinde yer alacak. Ünlü yazarın Türkiye turnesinin ayrıntıları yayınevinin sosyal medya hesabından paylaşılmaya devam edilecek.

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