https://anlatilaninotesi.com.tr/20250318/unlu-oryantal-tanyelinin-vasiyeti-ortaya-cikti-1094607474.html

Ünlü oryantal Tanyeli'nin vasiyeti ortaya çıktı

Ünlü oryantal Tanyeli'nin vasiyeti ortaya çıktı

Sputnik Türkiye

Ünlü oryantal Tanyeli, 2,5 yıldır mücadele ettiği pankreas kanseri nedeniyle hayatını kaybetti. 54 yaşındaki sanatçı, entübe edildikten sonra yaşamını yitirdi... 18.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-18T11:24+0300

2025-03-18T11:24+0300

2025-03-18T11:24+0300

tanyeli

hakan altun

amerika

yıldız tilbe

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vasiyetname

yaşam

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Gerçek adı Öznur Kral olan ünlü oryantal Tanyeli, 2023 yılında pankreas kanserine yakalanmış ve zorlu bir tedavi sürecine girmişti. Sosyal medya paylaşımlarıyla hastalık sürecini anlatan sanatçı, sevenlerinden sık sık dua istemişti.Ancak hastalığı ilerleyen Tanyeli, son günlerinde entübe edilerek yoğun bakıma alındı. 17 Mart gecesi gelen acı haberle, sanatçının hayata gözlerini yumduğu öğrenildi.Son paylaşımında ne dedi?Tanyeli, hastanede tedavi gördüğü süreçte şu sözleri paylaşmıştı:📌 "Cevap verebilecek durumda olmuyorum, hakkınızı helal edin. Ağrım çok ve öyle tek tek yazacak, konuşacak gücüm olmuyor. Allah'a emanet olun, bana en güzel hediye dualarınız."Bu mesaj, sevenlerini derinden etkilerken, ölüm haberinin ardından sosyal medyada binlerce taziye mesajı paylaşıldı.Tanyeli’nin vasiyeti ortaya çıktıSanatçının vefatının ardından sevenleri cenaze programını merak etti.📍 Cenaze Namazı: Zincirlikuyu Camii'nde, öğle namazına müteakip kılınacak.📍 Defin Yeri: Bodrum’da annesinin yanında toprağa verilecek.Tanyeli, vasiyeti gereği annesinin yanına defnedilmek istediğini daha önce yakın çevresiyle paylaşmıştı."En büyük pişmanlığım i̇çime atmak oldu"Tanyeli, hastalığı sürecinde hayatına dair önemli itiraflarda bulunmuş ve en büyük pişmanlığını şu sözlerle anlatmıştı:📌 "İçime atmak, çok büyük pişmanlığım. Ama eğer duygusal ve ince düşünceli olmasaydım, belki bu dostları da biriktiremezdim."📌 "Türkiye’nin en iyi oryantaliyken Amerika’ya gittim, üniversite okudum, İngilizce öğrendim. Brezilya'da 6 ay kaldım, Avustralya’da kendi işimi yaptım. Orlando’da köfte ekmek sattım. Rahatlığı bırakıp mücadele etmeyi seçtim. Hiç pişman değilim."📌 "Popüler kültüre teslim olmadım. Ne zaman bunalsam, ruhumun istediği yere gittim. Elimden her iş gelir."Sanat dünyasından taziye mesajlarıTanyeli’nin vefatı sanat dünyasında büyük üzüntü yarattı. Ünlü isimler, sosyal medyada duygusal mesajlar paylaşarak sanatçıya veda etti.🖤 Zara: "Seni hep o güzel enerjinle hatırlayacağız. Nur içinde yat."🖤 Hakan Altun: "Tanyeli’nin mücadelesi hepimize ders oldu. Başımız sağ olsun."🖤 Yıldız Tilbe: "Güzel dostum, huzur içinde uyu."Tanyeli'nin sevenleri, onun cesareti, enerjisi ve hayata bağlılığıyla hatırlanacağını belirterek, sanat dünyasının büyük bir değerini kaybettiğini vurguladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250318/hayatini-kaybeden-unlu-oryantal-tanyelinin-son-paylasimi-yurek-burktu-herkese-tek-tek-tesekkur-1094601014.html

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tanyeli, hakan altun, amerika, yıldız tilbe, vasiyet, vasiyetname