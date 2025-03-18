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Ünlü oryantal Tanyeli'nin vasiyeti ortaya çıktı
Ünlü oryantal Tanyeli'nin vasiyeti ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
Ünlü oryantal Tanyeli, 2,5 yıldır mücadele ettiği pankreas kanseri nedeniyle hayatını kaybetti. 54 yaşındaki sanatçı, entübe edildikten sonra yaşamını yitirdi... 18.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-18T11:24+0300
2025-03-18T11:24+0300
tanyeli
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Gerçek adı Öznur Kral olan ünlü oryantal Tanyeli, 2023 yılında pankreas kanserine yakalanmış ve zorlu bir tedavi sürecine girmişti. Sosyal medya paylaşımlarıyla hastalık sürecini anlatan sanatçı, sevenlerinden sık sık dua istemişti.Ancak hastalığı ilerleyen Tanyeli, son günlerinde entübe edilerek yoğun bakıma alındı. 17 Mart gecesi gelen acı haberle, sanatçının hayata gözlerini yumduğu öğrenildi.Son paylaşımında ne dedi?Tanyeli, hastanede tedavi gördüğü süreçte şu sözleri paylaşmıştı:📌 "Cevap verebilecek durumda olmuyorum, hakkınızı helal edin. Ağrım çok ve öyle tek tek yazacak, konuşacak gücüm olmuyor. Allah'a emanet olun, bana en güzel hediye dualarınız."Bu mesaj, sevenlerini derinden etkilerken, ölüm haberinin ardından sosyal medyada binlerce taziye mesajı paylaşıldı.Tanyeli’nin vasiyeti ortaya çıktıSanatçının vefatının ardından sevenleri cenaze programını merak etti.📍 Cenaze Namazı: Zincirlikuyu Camii'nde, öğle namazına müteakip kılınacak.📍 Defin Yeri: Bodrum’da annesinin yanında toprağa verilecek.Tanyeli, vasiyeti gereği annesinin yanına defnedilmek istediğini daha önce yakın çevresiyle paylaşmıştı."En büyük pişmanlığım i̇çime atmak oldu"Tanyeli, hastalığı sürecinde hayatına dair önemli itiraflarda bulunmuş ve en büyük pişmanlığını şu sözlerle anlatmıştı:📌 "İçime atmak, çok büyük pişmanlığım. Ama eğer duygusal ve ince düşünceli olmasaydım, belki bu dostları da biriktiremezdim."📌 "Türkiye’nin en iyi oryantaliyken Amerika’ya gittim, üniversite okudum, İngilizce öğrendim. Brezilya'da 6 ay kaldım, Avustralya’da kendi işimi yaptım. Orlando’da köfte ekmek sattım. Rahatlığı bırakıp mücadele etmeyi seçtim. Hiç pişman değilim."📌 "Popüler kültüre teslim olmadım. Ne zaman bunalsam, ruhumun istediği yere gittim. Elimden her iş gelir."Sanat dünyasından taziye mesajlarıTanyeli’nin vefatı sanat dünyasında büyük üzüntü yarattı. Ünlü isimler, sosyal medyada duygusal mesajlar paylaşarak sanatçıya veda etti.🖤 Zara: "Seni hep o güzel enerjinle hatırlayacağız. Nur içinde yat."🖤 Hakan Altun: "Tanyeli’nin mücadelesi hepimize ders oldu. Başımız sağ olsun."🖤 Yıldız Tilbe: "Güzel dostum, huzur içinde uyu."Tanyeli'nin sevenleri, onun cesareti, enerjisi ve hayata bağlılığıyla hatırlanacağını belirterek, sanat dünyasının büyük bir değerini kaybettiğini vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250318/hayatini-kaybeden-unlu-oryantal-tanyelinin-son-paylasimi-yurek-burktu-herkese-tek-tek-tesekkur-1094601014.html
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tanyeli, hakan altun, amerika, yıldız tilbe, vasiyet, vasiyetname
tanyeli, hakan altun, amerika, yıldız tilbe, vasiyet, vasiyetname

Ünlü oryantal Tanyeli'nin vasiyeti ortaya çıktı

11:24 18.03.2025
Tanyeli Instagram
Tanyeli Instagram - Sputnik Türkiye, 1920, 18.03.2025
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Ünlü oryantal Tanyeli, 2,5 yıldır mücadele ettiği pankreas kanseri nedeniyle hayatını kaybetti. 54 yaşındaki sanatçı, entübe edildikten sonra yaşamını yitirdi. Son paylaşımında "Hakkınızı helal edin, ağrım çok" diyerek sevenlerine veda eden Tanyeli’nin vasiyeti de ortaya çıktı.
Gerçek adı Öznur Kral olan ünlü oryantal Tanyeli, 2023 yılında pankreas kanserine yakalanmış ve zorlu bir tedavi sürecine girmişti. Sosyal medya paylaşımlarıyla hastalık sürecini anlatan sanatçı, sevenlerinden sık sık dua istemişti.
Ancak hastalığı ilerleyen Tanyeli, son günlerinde entübe edilerek yoğun bakıma alındı. 17 Mart gecesi gelen acı haberle, sanatçının hayata gözlerini yumduğu öğrenildi.

Son paylaşımında ne dedi?

Tanyeli, hastanede tedavi gördüğü süreçte şu sözleri paylaşmıştı:
📌 "Cevap verebilecek durumda olmuyorum, hakkınızı helal edin. Ağrım çok ve öyle tek tek yazacak, konuşacak gücüm olmuyor. Allah'a emanet olun, bana en güzel hediye dualarınız."
Bu mesaj, sevenlerini derinden etkilerken, ölüm haberinin ardından sosyal medyada binlerce taziye mesajı paylaşıldı.

Tanyeli’nin vasiyeti ortaya çıktı

Sanatçının vefatının ardından sevenleri cenaze programını merak etti.
📍 Cenaze Namazı: Zincirlikuyu Camii'nde, öğle namazına müteakip kılınacak.
📍 Defin Yeri: Bodrum’da annesinin yanında toprağa verilecek.
Tanyeli, vasiyeti gereği annesinin yanına defnedilmek istediğini daha önce yakın çevresiyle paylaşmıştı.

"En büyük pişmanlığım i̇çime atmak oldu"

Tanyeli, hastalığı sürecinde hayatına dair önemli itiraflarda bulunmuş ve en büyük pişmanlığını şu sözlerle anlatmıştı:
📌 "İçime atmak, çok büyük pişmanlığım. Ama eğer duygusal ve ince düşünceli olmasaydım, belki bu dostları da biriktiremezdim."
📌 "Türkiye’nin en iyi oryantaliyken Amerika’ya gittim, üniversite okudum, İngilizce öğrendim. Brezilya'da 6 ay kaldım, Avustralya’da kendi işimi yaptım. Orlando’da köfte ekmek sattım. Rahatlığı bırakıp mücadele etmeyi seçtim. Hiç pişman değilim."
📌 "Popüler kültüre teslim olmadım. Ne zaman bunalsam, ruhumun istediği yere gittim. Elimden her iş gelir."

Sanat dünyasından taziye mesajları

Tanyeli’nin vefatı sanat dünyasında büyük üzüntü yarattı. Ünlü isimler, sosyal medyada duygusal mesajlar paylaşarak sanatçıya veda etti.
🖤 Zara: "Seni hep o güzel enerjinle hatırlayacağız. Nur içinde yat."
🖤 Hakan Altun: "Tanyeli’nin mücadelesi hepimize ders oldu. Başımız sağ olsun."
🖤 Yıldız Tilbe: "Güzel dostum, huzur içinde uyu."
Tanyeli'nin sevenleri, onun cesareti, enerjisi ve hayata bağlılığıyla hatırlanacağını belirterek, sanat dünyasının büyük bir değerini kaybettiğini vurguladı.
Tanyeli - Sputnik Türkiye, 1920, 18.03.2025
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Hayatını kaybeden ünlü oryantal Tanyeli'nin son paylaşımı yürek burktu: Herkese tek tek teşekkür etmiş
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