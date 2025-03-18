https://anlatilaninotesi.com.tr/20250318/hayatini-kaybeden-unlu-oryantal-tanyelinin-son-paylasimi-yurek-burktu-herkese-tek-tek-tesekkur-1094601014.html

Hayatını kaybeden ünlü oryantal Tanyeli'nin son paylaşımı yürek burktu: Herkese tek tek teşekkür etmiş

Hayatını kaybeden ünlü oryantal Tanyeli'nin son paylaşımı yürek burktu: Herkese tek tek teşekkür etmiş

Sputnik Türkiye

Ünlü oryantal Tanyeli, 2.5 yıldır mücadele ettiği kansere yenik düştü. Sevenlerinden sık sık dua isteyen ünlü isim, sosyal medya paylaşımlarıyla mücadele azmi... 18.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-18T08:28+0300

2025-03-18T08:28+0300

2025-03-18T08:29+0300

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Ünlü oryantal Tanyeli, uzun süredir kanser tedavisi görüyordu. İlk olarak midesinde tespit edilen kanserle savaşan sanatçı, tedavi sürecinde sık sık sağlık durumu hakkında paylaşımlar yaparak sevenlerine bilgi veriyordu.Tedavi sürecinde bir dönem sağlığına kavuştuğunu duyuran Tanyeli, yeniden kansere yakalanınca mücadelesine kaldığı yerden devam etti. Zorlu süreci sosyal medya hesaplarından paylaşan ünlü sanatçı, sevenlerinden dua ve destek istedi.27 Şubat’ta yaptığı son paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı:📌 "Hastanedeyim, Allah nasip ederse bugün yarın taburcu olacağım inşallah... Hakkınızı helal edin, ağrım çok ve öyle tek tek yazacak, konuşacak gücüm olmuyor."Ancak tedavi gördüğü hastaneden taburcu olamadan hayatını kaybetti. Acı haberi ise gazeteci Birsen Altuntaş duyurdu.Son paylaşımı yürekleri dağladıTanyeli'nin vefat haberinin duyulmasının ardından sevenleri ve takipçileri sosyal medya hesaplarına akın etti. Son paylaşımına binlerce yorum yağdı.Ünlü ismin "Hakkınızı helal edin" sözleri, hayranlarını ve sanat dünyasını derinden üzdü. Sevenleri, paylaşımlarında Tanyeli'nin ne kadar güçlü bir kadın olduğunu vurguladı.Sanat dünyasından büyük destek almıştıSanat dünyası, Tanyeli için seferber olmuştu. Zara, Yıldız Tilbe, Hakan Altun, Saba Tümer, Çağla Şıkel ve Enbe Orkestrası, 12 Şubat'ta Bostancı’da düzenlenen yardım konserinde sahne alarak ona destek vermişti.Tanyeli, bu özel gece için:📌 "Hepinizi Bostancı’ya bekliyorum! Gelin sevgiyle kucaklaşalım, Bostancı’yı sevgiye boğalım!" diyerek sevenlerini davet etmişti.Konser sonrası sosyal medya hesabından duygularını paylaşan Tanyeli, sanatçı dostlarına teşekkür ederek:📌 "Ben çok duygulandım, dostlarım yine benim için el ele verdi. Tedavim için yapıyorlar. Daha sağlıklı yaşamam için yapıyorlar." ifadelerini kullanmıştı.Ancak, bu paylaşım onun son mesajı oldu.Tanyeli Kimdir?🔹 Gerçek adı Öznur Kral olan Tanyeli, Türkiye’nin en ünlü oryantallerinden biriydi.🔹 Dans kariyerine çok genç yaşta başladı ve sahne performanslarıyla büyük beğeni topladı.🔹 Yurt dışında da sahne alan Tanyeli, uzun yıllar dansın yanı sıra televizyon programlarında da yer aldı.🔹 2.5 yıl boyunca kanserle savaşan sanatçı, yaşadığı zorlukları açık yüreklilikle paylaşıyor ve mücadele azmiyle birçok insana ilham veriyordu.

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