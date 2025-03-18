https://anlatilaninotesi.com.tr/20250318/turkiyede-dunyaca-unlu-alti-icki-markasinin-internet-sitesine-erisim-engeli-getirildi-1094608924.html
Türkiye'de, dünyaca ünlü altı içki markasının internet sitesine erişim engeli getirildi
Türkiye'de, dünyaca ünlü altı içki markasının internet sitesine erişim engeli getirildi
Sputnik Türkiye
Türkiye’de dünyaca ünlü içki sitelerine artık girilemiyor. Üç ayrı mahkeme kararıyla, altı uluslararası alkollü içki markasının internet sitelerine erişimi... 18.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-18T12:05+0300
2025-03-18T12:05+0300
2025-03-18T12:05+0300
ekonomi̇
tarım ve orman bakanlığı
tarım ve orman bakanlığı tütün ve alkol dairesi
erişim yasağı
internet sitesi
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Tarım ve Orman Bakanlığı Tütün ve Alkol Dairesi’nin kararları doğrultusunda, çeşitli uluslararası alkol markalarının resmi internet sitelerine erişim engellendi. İfade Özgürlüğü Derneği’nin (İFÖD) bildirdiğine göre, üç ayrı mahkeme kararıyla altı küresel markanın internet sitelerine erişim engellendi.Ana platformlara erişim engellendiEkonomim'in haberine göre, erişime kapatılan siteler arasında Chivas Regal, Jameson, Jack Daniel’s, Ballantine’s, Martini ve Bacardi markalarının küresel web siteleri bulunuyor. Engellenenler, Türkiye içki pazarı için özel olarak hazırlanmış web siteleri değil, bu markaların tüm dünyaya hitap eden ana platformları.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250226/sakir-pasa-ailesi-mucizeler-ve-skandallar-dizisinin-yayin-yasagi-kalkti-1094008569.html
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tarım ve orman bakanlığı, tarım ve orman bakanlığı tütün ve alkol dairesi, erişim yasağı, internet sitesi
tarım ve orman bakanlığı, tarım ve orman bakanlığı tütün ve alkol dairesi, erişim yasağı, internet sitesi
Türkiye'de, dünyaca ünlü altı içki markasının internet sitesine erişim engeli getirildi
Türkiye’de dünyaca ünlü içki sitelerine artık girilemiyor. Üç ayrı mahkeme kararıyla, altı uluslararası alkollü içki markasının internet sitelerine erişimi engelledi.
Tarım ve Orman Bakanlığı Tütün ve Alkol Dairesi’nin kararları doğrultusunda, çeşitli uluslararası alkol markalarının resmi internet sitelerine erişim engellendi. İfade Özgürlüğü Derneği’nin (İFÖD) bildirdiğine göre, üç ayrı mahkeme kararıyla altı küresel markanın internet sitelerine erişim engellendi.
Ana platformlara erişim engellendi
Ekonomim'in haberine göre, erişime kapatılan siteler arasında Chivas Regal, Jameson, Jack Daniel’s, Ballantine’s, Martini ve Bacardi markalarının küresel web siteleri bulunuyor. Engellenenler, Türkiye içki pazarı için özel olarak hazırlanmış web siteleri değil, bu markaların tüm dünyaya hitap eden ana platformları.