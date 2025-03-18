Türkiye'de, dünyaca ünlü altı içki markasının internet sitesine erişim engeli getirildi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Dünya F-35'ten uzaklaşıyor
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Dijital platformlara rekabet soruşturması
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:22
8 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:31
18 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:51
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Maliye, 'Fal' ve 'Astrolojinin' peşine düştü
12:06
81 dk
90 SANİYE
Türkiye ve Dünya Gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Osmanlı döneminde flört etmek.
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Sustable kavramı nedir?
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Suriye'de yabancı savaşçılar koordinasyon içinde. Burada bazı devletlerin rolü var’
16:05
91 dk
SESLİ HABER
Dünya F-35’i tartışıyor: ‘ABD istemezse uçamaz’
17:48
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
ÖZEL HABER
Svalbard Adası ve Spitsbergen Anlaşması
18:16
29 dk
ÖZEL HABER
SGK Uzmanı Melis Elmen: Yeni doğum yapacak annelere destek yolda
18:52
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
9 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:11
79 dk
SESLİ HABER
Suç makinesi yine serbest
20:41
2 dk
SESLİ HABER
Rusya'da en fazla "Altın Vize"yi Türk vatandaşları aldı
22:26
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
‘Norveç, anlaşmaya göre Svalbard Adaları’nı silahlandıramaz’
07:07
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
Gazze’de ateşkes bozuldu
09:08
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
YAZI - YORUM
Avustralyalılar, Çanakkale’ye hangi yalanla getirildi?
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:06
81 dk
90 SANİYE
Türkiye ve Dünya Gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Bugün kahramanlık destanının yazıldığı Çanakkale Zaferi'nin 110. yılı..
13:30
34 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
88 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Beyazıt Karataş: ABD'nin çıkarına ters düşerseniz F-35'ler 'uçan bir çöp' olarak kalabilir
17:40
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
18 MART ZAFERİ
Kanla yazılan kahramanlık destanı: Çanakkale
18:11
30 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250318/turkiyede-dunyaca-unlu-alti-icki-markasinin-internet-sitesine-erisim-engeli-getirildi-1094608924.html
Türkiye'de, dünyaca ünlü altı içki markasının internet sitesine erişim engeli getirildi
Türkiye'de, dünyaca ünlü altı içki markasının internet sitesine erişim engeli getirildi
Sputnik Türkiye
Türkiye’de dünyaca ünlü içki sitelerine artık girilemiyor. Üç ayrı mahkeme kararıyla, altı uluslararası alkollü içki markasının internet sitelerine erişimi... 18.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-18T12:05+0300
2025-03-18T12:05+0300
ekonomi̇
tarım ve orman bakanlığı
tarım ve orman bakanlığı tütün ve alkol dairesi
erişim yasağı
internet sitesi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/02/1c/1067610364_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_564a81e09f1631e1aed2e3014e2bb893.jpg
Tarım ve Orman Bakanlığı Tütün ve Alkol Dairesi’nin kararları doğrultusunda, çeşitli uluslararası alkol markalarının resmi internet sitelerine erişim engellendi. İfade Özgürlüğü Derneği’nin (İFÖD) bildirdiğine göre, üç ayrı mahkeme kararıyla altı küresel markanın internet sitelerine erişim engellendi.Ana platformlara erişim engellendiEkonomim'in haberine göre, erişime kapatılan siteler arasında Chivas Regal, Jameson, Jack Daniel’s, Ballantine’s, Martini ve Bacardi markalarının küresel web siteleri bulunuyor. Engellenenler, Türkiye içki pazarı için özel olarak hazırlanmış web siteleri değil, bu markaların tüm dünyaya hitap eden ana platformları.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250226/sakir-pasa-ailesi-mucizeler-ve-skandallar-dizisinin-yayin-yasagi-kalkti-1094008569.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/02/1c/1067610364_68:0:716:486_1920x0_80_0_0_bcebf0c68c654d6a96dacd407ac62610.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
tarım ve orman bakanlığı, tarım ve orman bakanlığı tütün ve alkol dairesi, erişim yasağı, internet sitesi
tarım ve orman bakanlığı, tarım ve orman bakanlığı tütün ve alkol dairesi, erişim yasağı, internet sitesi

Türkiye'de, dünyaca ünlü altı içki markasının internet sitesine erişim engeli getirildi

12:05 18.03.2025
© AAbilgisayar kullanımı
bilgisayar kullanımı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.03.2025
© AA
Abone ol
Türkiye’de dünyaca ünlü içki sitelerine artık girilemiyor. Üç ayrı mahkeme kararıyla, altı uluslararası alkollü içki markasının internet sitelerine erişimi engelledi.
Tarım ve Orman Bakanlığı Tütün ve Alkol Dairesi’nin kararları doğrultusunda, çeşitli uluslararası alkol markalarının resmi internet sitelerine erişim engellendi. İfade Özgürlüğü Derneği’nin (İFÖD) bildirdiğine göre, üç ayrı mahkeme kararıyla altı küresel markanın internet sitelerine erişim engellendi.

Ana platformlara erişim engellendi

Ekonomim'in haberine göre, erişime kapatılan siteler arasında Chivas Regal, Jameson, Jack Daniel’s, Ballantine’s, Martini ve Bacardi markalarının küresel web siteleri bulunuyor. Engellenenler, Türkiye içki pazarı için özel olarak hazırlanmış web siteleri değil, bu markaların tüm dünyaya hitap eden ana platformları.
Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisi - Sputnik Türkiye, 1920, 26.02.2025
TÜRKİYE
Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisinin yayın yasağı kalktı
26 Şubat, 17:34

Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала