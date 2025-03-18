https://anlatilaninotesi.com.tr/20250318/turkiyede-dunyaca-unlu-alti-icki-markasinin-internet-sitesine-erisim-engeli-getirildi-1094608924.html

Türkiye'de, dünyaca ünlü altı içki markasının internet sitesine erişim engeli getirildi

Türkiye'de, dünyaca ünlü altı içki markasının internet sitesine erişim engeli getirildi

Sputnik Türkiye

Türkiye’de dünyaca ünlü içki sitelerine artık girilemiyor. Üç ayrı mahkeme kararıyla, altı uluslararası alkollü içki markasının internet sitelerine erişimi... 18.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-18T12:05+0300

2025-03-18T12:05+0300

2025-03-18T12:05+0300

ekonomi̇

tarım ve orman bakanlığı

tarım ve orman bakanlığı tütün ve alkol dairesi

erişim yasağı

internet sitesi

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Tarım ve Orman Bakanlığı Tütün ve Alkol Dairesi’nin kararları doğrultusunda, çeşitli uluslararası alkol markalarının resmi internet sitelerine erişim engellendi. İfade Özgürlüğü Derneği’nin (İFÖD) bildirdiğine göre, üç ayrı mahkeme kararıyla altı küresel markanın internet sitelerine erişim engellendi.Ana platformlara erişim engellendiEkonomim'in haberine göre, erişime kapatılan siteler arasında Chivas Regal, Jameson, Jack Daniel’s, Ballantine’s, Martini ve Bacardi markalarının küresel web siteleri bulunuyor. Engellenenler, Türkiye içki pazarı için özel olarak hazırlanmış web siteleri değil, bu markaların tüm dünyaya hitap eden ana platformları.

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Sputnik Türkiye

tarım ve orman bakanlığı, tarım ve orman bakanlığı tütün ve alkol dairesi, erişim yasağı, internet sitesi