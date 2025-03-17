https://anlatilaninotesi.com.tr/20250317/simsek-ve-bessent-telefonda-gorustu-yuz-yuze-gorusme-planlaniyor-1094594656.html

Şimşek ve Bessent telefonda görüştü: Yüz yüze görüşme planlanıyor

Şimşek ve Bessent telefonda görüştü: Yüz yüze görüşme planlanıyor

Sputnik Türkiye

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'in telefon görüşmesi gerçekleştirdiği açıklandı. 17.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-17T21:52+0300

2025-03-17T21:52+0300

2025-03-17T21:52+0300

dünya

mehmet şimşek

scott bessent

abd

washington dc

hazine

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi ve Şimşek, telefon görüşmesinde, Bessent'i yeni görevinden dolayı tebrik etti.Görüşmede, ilk fırsatta yüz yüze görüşmek üzere konuşulduğu aktarıldı. Bu çerçevede tarafların, nisan ayının son haftasında Washington DC'de düzenlenecek IMF-Dünya Bankası Bahar Toplantıları kapsamda bir araya gelmesi bekleniyor.Yaklaşık yarım saat süren telefon görüşmesinde, Türkiye ile ABD arasındaki ekonomik işbirliğinin daha da derinleştirilmesi konusu ele alındı.

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