https://anlatilaninotesi.com.tr/20250317/simsek-ve-bessent-telefonda-gorustu-yuz-yuze-gorusme-planlaniyor-1094594656.html
Şimşek ve Bessent telefonda görüştü: Yüz yüze görüşme planlanıyor
Şimşek ve Bessent telefonda görüştü: Yüz yüze görüşme planlanıyor
Sputnik Türkiye
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'in telefon görüşmesi gerçekleştirdiği açıklandı. 17.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-17T21:52+0300
2025-03-17T21:52+0300
2025-03-17T21:52+0300
dünya
mehmet şimşek
scott bessent
abd
washington dc
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi ve Şimşek, telefon görüşmesinde, Bessent'i yeni görevinden dolayı tebrik etti.Görüşmede, ilk fırsatta yüz yüze görüşmek üzere konuşulduğu aktarıldı. Bu çerçevede tarafların, nisan ayının son haftasında Washington DC'de düzenlenecek IMF-Dünya Bankası Bahar Toplantıları kapsamda bir araya gelmesi bekleniyor.Yaklaşık yarım saat süren telefon görüşmesinde, Türkiye ile ABD arasındaki ekonomik işbirliğinin daha da derinleştirilmesi konusu ele alındı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250317/dev-banka-altin-tahminini-guncelledi-gram-ceyrek-yarim-ve-tam-altin-ne-kadar-1094589282.html
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mehmet şimşek, scott bessent, abd, washington dc, hazine, imf
mehmet şimşek, scott bessent, abd, washington dc, hazine, imf
Şimşek ve Bessent telefonda görüştü: Yüz yüze görüşme planlanıyor
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'in telefon görüşmesi gerçekleştirdiği açıklandı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi ve Şimşek, telefon görüşmesinde, Bessent'i yeni görevinden dolayı tebrik etti.
Görüşmede, ilk fırsatta yüz yüze görüşmek üzere konuşulduğu aktarıldı. Bu çerçevede tarafların, nisan ayının son haftasında Washington DC'de düzenlenecek IMF-Dünya Bankası Bahar Toplantıları kapsamda bir araya gelmesi bekleniyor.
Yaklaşık yarım saat süren telefon görüşmesinde, Türkiye ile ABD arasındaki ekonomik işbirliğinin daha da derinleştirilmesi konusu ele alındı.