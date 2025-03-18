https://anlatilaninotesi.com.tr/20250318/sprituel-pazarindaki-yuksek-fiyatlar-ve-ilginc-meslekler-dikkat-cekiyor-maliye-bu-hesaplarin-1094608333.html

Spiritüel pazarındaki yüksek fiyatlar ve ilginç meslekler dikkat çekiyor: Maliye bu hesapların peşinde

Spiritüel pazarındaki yüksek fiyatlar ve ilginç meslekler dikkat çekiyor: Maliye bu hesapların peşinde

Sputnik Türkiye

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın mercek altına aldığı 'spiritüel hesaplar', milyonlarca liranın döndüğü bir pazar haline geldi. Birbirinden ilginç 'meslekler'... 18.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-18T11:49+0300

2025-03-18T11:49+0300

2025-03-18T12:56+0300

yaşam

ece gürel

spiritüel hesaplar

yaşam koçu

hazine ve maliye bakanlığı

ekonomi

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Mimar Ece Gürel'in ölümüyle birlikte gündeme gelen 'spiritüel hesaplar', Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın da radarına girdi. Özellikle sosyal medya üzerinden 'ilgililerine' ulaşan bu hesaplarda 'boyut geçiş rehberliği', 'geçmiş karma temizliği', 'Galaktik hafıza aktivasyon', bilinçaltı kodlama' gibi 'hizmetler' verilirken, bu 'mesleklerin' kazançları da ayda 1 milyon lirayı bulabiliyor. Mimar Ece Gürel’in Belgrad ormanında kaybolmuş ve günler süren aramalarda sağ bulunan ancak hipotermi, aşırı soğuğa maruz kalmaya bağlı gelişen komplikasyonlar nedeniyle hayatını kaybetmişti. Gürel’in 'cadılık zanaati isimli bir kursa gittiğiyle ilgili ortaya atılan iddialar gözleri spiritüalizm dünyasına çevirmişti. Sabah Gazetesi'nin haberine göre, bu hesaplar soruşturmaların odağına yerleşirken bir yandan da maliyenin radarına takıldı.Milyon dolarlık ekonomi haline geldiHazine ve Maliye Bakanlığı'nın el attığı spiritüel sektörü, milyar dolarlık bir ekonomi haline geldi. Hatta akım öyle güçlendi ki psikologların yerini de ruhsal şifacılar aldı. Artık sadece telkinler, burç yorumları veya tarot kartlarıyla değil, boyut atlama rehberliği, bilinç kodu silme terapileri, karma temizleme, ışık işçiliği eğitimi, astral seyahat danışmanlığı, reenkarnasyon uzmanları, Matrixten Çıkış Koçluğu, element ve maddeleri yönetme (cadılık eğitimi) gibi yüzlerce farklı hizmetle devasa bir pazar yaratılmış durumda.Bilinçaltınızı da kodlayabilirsiniz, karmanızı da temizleyebilirsiniz!Ne bir okulu, ne bir diploması ne de sertifikası olan bu devasa sektörün düzenlediği kamplara her ay yüz binlerce kişi katılıyor. Bazı yapılar ise örgütlenerek çok büyük kitlelere ulaşıyor. Bilinç kodu yazdırma seansları alıyor. Türkiye'de spiritüel sömürü ekonomisinin akıllara ziyan meslekleri ve kazançlarını ise şöyle sıralanıyor: Boyut Geçiş Rehberi: Aylık 500 bin TL-1 milyon TL. 4.0 boyutuna geçiş seansları ve "aydınlanma" kampları düzenliyor.Bilinçaltı Kodlama Uzmanı: Aylık 150 bin-800 bin TL. Olumsuz bilinç kodlarını temizleme ve "parayı çekme frekansı" açma hizmetleri sunuyor.Karma Temizleme Danışmanı: Aylık 200 bin-500 bin TL. Geçmiş hayatlardaki olumsuz karmaları temizleyerek kişilerin kaderini yeniden yazdığını iddia ediyor.Geçmiş Hayat Okuyucusu: Aylık 200 bin-400 bin TL. Bireylerin önceki yaşamlarını hatırlamalarına yardımcı oluyor ve bilinçaltı travmalarını çözüyor.Enerji Mühendisi: Aylık 220 bin-500 bin TL. Fiziksel ve ruhsal enerji akışını dengeleyen yöntemler sunuyor, "titreşim yükseltme" seansları yapıyor.Şifa Frekansı Terapisti: Aylık 700 bin-900 bin TL. Ses frekanslarıyla bedeni ve ruhu iyileştirdiğini iddia eden özel terapiler uyguluyor.Matrixten Çıkış Koçu: Aylık 100 bin-600 bin TL. Gerçek dünyanın bir simülasyon olduğunu savunan ve bu sistemden "kurtulmak" için kurslar veren bir alan.Astral Seyahat Eğitmeni: Aylık 90 bin-400 bin TL. Bireyleri bilinçli rüya görme ve astral projeksiyon teknikleriyle farklı boyutlara yönlendiriyor.Galaktik Hafıza Aktivasyon Uzmanı: Aylık 400 bin-700 bin TL. İnsanın kozmik geçmişini hatırlamasını sağladığını iddia eden bir hizmet dalı.Ruhsal DNA Aktivasyonu Uzmanı: Aylık 720 bin-1.5 milyon TL. DNA'ya kodlanmış "ruhsal yetenekleri" aktive etmeyi vaat eden seanslar yapıyor.Çakra Dengeleme Uzmanı: Aylık 100 bin-180 bin TL. Çakraların (enerji merkezlerinin) doğru çalışmasını sağlayan tekniklerle danışmanlık veriyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250310/ece-gurele-cadilik-egitimi-verdigini-belirten-hale-nur-ozenin-ifadesi-ortaya-cikti-takintili-1094345983.html

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ece gürel, spiritüel hesaplar, yaşam koçu, hazine ve maliye bakanlığı, ekonomi