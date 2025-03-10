https://anlatilaninotesi.com.tr/20250310/ece-gurele-cadilik-egitimi-verdigini-belirten-hale-nur-ozenin-ifadesi-ortaya-cikti-takintili-1094345983.html

Ece Gürel'e 'cadılık eğitimi' verdiğini belirten Hale Nur Özen'in ifadesi ortaya çıktı: 'Takıntılı davranıyordu'

Ece Gürel'e 'cadılık eğitimi' verdiğini belirten Hale Nur Özen'in ifadesi ortaya çıktı: 'Takıntılı davranıyordu'

Sputnik Türkiye

Ece Gürel’in ölümü, kamuoyunda farklı iddiaları gündeme getirdi. Gürel’in cadılık eğitimi aldığı iddiası, sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, "Cadılık eğitimi nedir, bu derslerde ne öğretiliyor?" sorusu merak konusu oldu.

2025-03-10T11:36+0300

2025-03-10T11:36+0300

2025-03-10T11:36+0300

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İstanbul’da Belgrad Ormanı’nda kaybolduktan dört gün sonra bilinci kapalı şekilde bulunan ve hipotermi nedeniyle hayatını kaybeden Ece Gürel’in ölümü üzerindeki sır perdesi aralanmaya devam ediyor.Soruşturma kapsamında, Gürel’e cadılık (Witchcraft) eğitimi verdiği öne sürülen ve Bursa’da yaşayan Hale Nur Özen hakkında Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "nitelikli dolandırıcılık" ve "halk arasında korku ve panik yaratmak" suçlamalarıyla gözaltı kararı verildi.Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Özen, hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Bursa Adliyesi’ne sevk edildi. Sulh Ceza Hakimliğinde hakim karşısına çıkan Özen, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Özen: 'Ece’nin vefatıyla bir bağlantım yok'Sabah'ın haberine göre, hakim karşısında ifade veren Hale Nur Özen, Ece Gürel ile olan ilişkisini ve ona verdiği eğitimi şu sözlerle açıkladı:“Ece’yi yaklaşık 2 yıldır tanırım. Kendisine online eğitim verdim. Daha önce tarot eğitimi almıştı. Son olarak ‘Cadılık Zanaatı’ eğitimi aldı. Bu eğitimin sadece adı ‘cadılık’, içeriğinde mantıksal açıklaması olmayan bir şey yok.”Özen, Ece Gürel’in son dönemde ruhsal olarak hassaslaştığını ve takıntılı davranışlar sergilediğini iddia etti:“Ece’nin son zamanlarda duygusal tepkileri çok yoğundu. Çok normal konularda bile takıntılı davranıyordu. Vefatı ile bir bağlantım yoktur. Suçlamaları kabul etmiyorum.”Cadılık (Witchcraft) eğitimi nedir?Gürel’in cadılık eğitimi aldığı iddiası, sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, "Cadılık eğitimi nedir, bu derslerde ne öğretiliyor?" sorusu merak konusu oldu. Gürel’in hocası olduğu iddia edilen Hale Nur Özen, verdiği ifadede genç kadının Eylül ayında "cadılık eğitimi" yani "Witchcraft" dersleri aldığını belirtti.Özen’in açıklamaları, kamuoyunda tartışmalara yol açarken, cadılık eğitimi adı altında verilen derslerin içeriği de merak konusu oldu. Peki, "cadılık eğitimi" adı altında öğretilen konular neler?Son yıllarda, cadılık (Witchcraft) eğitimi, internet ve sosyal medya platformlarında yaygın bir şekilde sunuluyor. Bu eğitimler, genellikle astroloji, tarot, enerji çalışmaları, simya ve doğa temelli ritüeller üzerine yoğunlaşıyor.Örneğin, bir platform, geçen yıl 12 bin TL karşılığında verdiği "cadılık eğitimi" derslerini şu başlıklar altında topladı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250310/ece-gurelin-en-son-mesajlastigi-arkadasinin-ifadesi-ortaya-cikti-detaylari-tek-tek-anlatti-1094341956.html

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