https://anlatilaninotesi.com.tr/20250318/seda-saribas-ak-partinin-ar-ge-baskan-yardimciligi-gorevine-yeniden-getirildi-1094606790.html
Seda Sarıbaş, AK Parti'nin AR-GE Başkan yardımcılığı görevine yeniden getirildi
Seda Sarıbaş, AK Parti'nin AR-GE Başkan yardımcılığı görevine yeniden getirildi
Sputnik Türkiye
2006 Miss Turkey Güzellik yarışmasında Türkiye Güzeli seçilen Seda Sarıbaş, AK Parti'nin AR-GE Başkan yardımcılığı görevine yeniden getirildi. 18.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-18T11:28+0300
2025-03-18T11:28+0300
2025-03-18T11:28+0300
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AK Parti Aydın Milletvekili Seda Sarıbaş, AK Parti'nin AR-GE Başkan yardımcılığı görevine yeniden getirildi.Sarıbaş haberi sosyal medya hesabından duyurdu:Seda Sarıbaş kimdir?Seda Sarıbaş İstanbul'da 1984 yılında doğdu.İş İnsanı, Üst Düzey Yönetici, Sosyoloji Uzmanı; İlkokul, ortaokul ve lise öğrenimini İstanbul’da tamamladı. Adnan Menderes Üniversitesinde sosyoloji alanında yüksek lisans yaptı.2014-2018 yılları arasında Didim Belediyesi Meclis Üyeliği ve Aydın Büyükşehir Belediye Meclis Üyeliği görevlerinde bulundu. 2015-2016 yılları arasında AK PARTİ Aydın Kadın Kolları İl Başkanlığı yaptı. AK PARTİ 7. Olağan Büyük Kongresi’nde Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildi. AK PARTİ Genel Merkez AR-GE ve Eğitimden Sorumlu Başkan Yardımcılığı görevini sürdürmektedir.TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu üyesidir.İyi düzeyde İngilizce bilen Sarıbaş, evli ve 3 çocuk annesidir.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250110/aydin-milletvekili-saribas-cumhurbaskani-erdoganin-elini-optu-200-tl-harclik-aldi-1092555304.html
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Seda Sarıbaş, AK Parti'nin AR-GE Başkan yardımcılığı görevine yeniden getirildi
2006 Miss Turkey Güzellik yarışmasında Türkiye Güzeli seçilen Seda Sarıbaş, AK Parti'nin AR-GE Başkan yardımcılığı görevine yeniden getirildi.
AK Parti Aydın Milletvekili Seda Sarıbaş, AK Parti'nin AR-GE Başkan yardımcılığı görevine yeniden getirildi.
Sarıbaş haberi sosyal medya hesabından duyurdu:
Sn. Cumhurbaşkanımızın tensipleri, Ar-Ge ve Eğitim Başkanımız Mustafa Şen’in takdirleriyle birim başkan yardımcılığı görevine yeniden seçilmiş bulunmaktayım. Bu görevi bizlere layık gören başta Sn. Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Ar-Ge ve Eğitim Başkanımız Sn. Mustafa Şen’e teşekkürlerimi sunuyorum. Bu vesileyle başkan yardımcılığına seçilen diğer yol arkadaşlarıma hayırlı uğurlu olsun diyorum.
Seda Sarıbaş İstanbul'da 1984 yılında doğdu.
İş İnsanı, Üst Düzey Yönetici, Sosyoloji Uzmanı; İlkokul, ortaokul ve lise öğrenimini İstanbul’da tamamladı. Adnan Menderes Üniversitesinde sosyoloji alanında yüksek lisans yaptı.
2014-2018 yılları arasında Didim Belediyesi Meclis Üyeliği ve Aydın Büyükşehir Belediye Meclis Üyeliği görevlerinde bulundu. 2015-2016 yılları arasında AK PARTİ Aydın Kadın Kolları İl Başkanlığı yaptı. AK PARTİ 7. Olağan Büyük Kongresi’nde Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildi. AK PARTİ Genel Merkez AR-GE ve Eğitimden Sorumlu Başkan Yardımcılığı görevini sürdürmektedir.
TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu üyesidir.
İyi düzeyde İngilizce bilen Sarıbaş, evli ve 3 çocuk annesidir.