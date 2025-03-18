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Samsunspor, Fenerbahçe'yi TFF'ye şikayet etti: 'Konunun takipçisi olacağız'
Samsunspor, Fenerbahçe'yi TFF'ye şikayet etti: 'Konunun takipçisi olacağız'
Sputnik Türkiye
Reeder Samsunspor Kulübü Başkan Vekili Veysel Bilen, Fenerbahçe maçındaki gerginlik sonrası bazı sarı-lacivertli oyuncuları TFF'ye şikayet ettiklerini... 18.03.2025, Sputnik Türkiye
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Samsunspor Kulübü, Fenerbahçe maçındaki gerginlik sonrası bazı sarı-lacivertli oyuncuların TFF'ye şikayet edildiğini duyurdu.Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Şükrü Saraçoğlu Ülker Stadyumu'nda oynanan Fenerbahçe-Samsunspor maçı 0-0 berabere tamamlanmıştı. Maç sonrası çıkan arbedede Marc Bola'ya Fenerbahçeli oyuncuların saldırıda bulunduğu öne sürülmüştü.Sarı-Lacivertli takım karşısında 1 puan aldıklarını hatırlatarak TFF'ye saldırı hakkında şikayette bulunulduğunu belirten Reeder Samsunspor Kulübü Başkan Vekili Veysel Bilen "Oyuncumuz Marc Bola'ya bazı Fenerbahçeli oyuncuların saldırısı kameralar ile tespit edilmiştir. Kulüp olarak bu tür hadiselerin yaşanmaması ve bu saldırıyı gerçekleştiren futbolcuların cezalandırılması için TFF'ye resmi başvurumuzu yaptık. İnancımız TFF'nin hakkaniyetli davranarak bu oyunculara ceza vermesidir. Biz de bu konunun takipçisi olacağız" ifadesini kullandı.
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samsunspor, fenerbahçe, fenerbahçe spor kulübü, türkiye futbol federasyonu (tff), tff merkez hakem kurulu, süper lig, futbol, futbol maçı
samsunspor, fenerbahçe, fenerbahçe spor kulübü, türkiye futbol federasyonu (tff), tff merkez hakem kurulu, süper lig, futbol, futbol maçı

Samsunspor, Fenerbahçe'yi TFF'ye şikayet etti: 'Konunun takipçisi olacağız'

21:35 18.03.2025 (güncellendi: 21:40 18.03.2025)
© AA / Ali AtmacaFenerbahçe Samsunspor
Fenerbahçe Samsunspor - Sputnik Türkiye, 1920, 18.03.2025
© AA / Ali Atmaca
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Reeder Samsunspor Kulübü Başkan Vekili Veysel Bilen, Fenerbahçe maçındaki gerginlik sonrası bazı sarı-lacivertli oyuncuları TFF'ye şikayet ettiklerini açıkladı. Bilen, takımının Avrupa Ligi hedefi doğrultusunda Fenerbahçe karşısında 1 puan alarak sahadan ayrıldığını belirtti. Yaşanan olaylar sonrası, oyuncuların federasyona bildirildiğini duyurdu.
Samsunspor Kulübü, Fenerbahçe maçındaki gerginlik sonrası bazı sarı-lacivertli oyuncuların TFF'ye şikayet edildiğini duyurdu.
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Şükrü Saraçoğlu Ülker Stadyumu'nda oynanan Fenerbahçe-Samsunspor maçı 0-0 berabere tamamlanmıştı. Maç sonrası çıkan arbedede Marc Bola'ya Fenerbahçeli oyuncuların saldırıda bulunduğu öne sürülmüştü.
Sarı-Lacivertli takım karşısında 1 puan aldıklarını hatırlatarak TFF'ye saldırı hakkında şikayette bulunulduğunu belirten Reeder Samsunspor Kulübü Başkan Vekili Veysel Bilen "Oyuncumuz Marc Bola'ya bazı Fenerbahçeli oyuncuların saldırısı kameralar ile tespit edilmiştir. Kulüp olarak bu tür hadiselerin yaşanmaması ve bu saldırıyı gerçekleştiren futbolcuların cezalandırılması için TFF'ye resmi başvurumuzu yaptık. İnancımız TFF'nin hakkaniyetli davranarak bu oyunculara ceza vermesidir. Biz de bu konunun takipçisi olacağız" ifadesini kullandı.
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