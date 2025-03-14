https://anlatilaninotesi.com.tr/20250314/fenerbahce-teknik-direktoru-mourinho-90-dakika-sonunda-da-120-dakika-sonunda-da--turu-kazanmayi-hak-1094503954.html

Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho: 90 dakika sonunda da 120 dakika sonunda da turu kazanmayı hak eden bizdik

Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho: 90 dakika sonunda da 120 dakika sonunda da turu kazanmayı hak eden bizdik

Sputnik Türkiye

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda 3-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında normal süresini ve uzatma bölümünü 2-0 önde tamamladığı mücadelede penaltı atışlarında... 14.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-14T09:23+0300

2025-03-14T09:23+0300

2025-03-14T09:23+0300

spor

fenerbahçe

rangers

maç

jose mourinho

avrupa

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Portekizli teknik adam, Ibrox Stadı'nda oynanan mücadelenin ardından gerçekleştirilen basın toplantısında soruları yanıtladı.'3 penaltımız verilmedi'İlk maçta iyi oynayamadıklarını vurgulayan Mourinho, "İkinci maçı mükemmel oynadık. Tek oynayan takım bizdik, skora ulaşan takım bizdik. 90 dakika sonunda turu kazanmayı hak eden bizdik ve 120 dakika sonunda da öyleydik. Üç penaltısı verilmeyen takım da bizdik. Çok bariz penaltılar verilmedi. Özellikle de ilk maçta gayet dürüsttüm ve açık şekilde ifade ettim. Beni fair play ile lütfen suçlamayın. Bu, fair play ile alakalı bir durum değil. Rangers'ı destekleyenler bile katılacaktır inanın bana, biz bu akşam en iyi takımdık." diye konuştu.Maça çok iyi hazırlandıklarını aktaran 62 yaşındaki çalıştırıcı, şöyle devam etti:Fenerbahçe'nin Avrupa'da final oynama potansiyeline sahip olduğunu anlatan Mourinho, "Türk takımları için yarı finallere çıkmak bile ne kadar zor biliyorsunuz. Kupa kazanmayı bırakın yarı finaller bile çok zor. Bu maçta kesinlikle çeyrek finale çıkmayı hak ediyorduk, mükemmel bir maç çıkardığımızı düşünüyorum. İlk maçın sonucuna bakılınca böyle bir mantalite ile dönüş yapmak hiç kolay değil. Organizeydik ve daha fazla skorla da sonuçlanabilirdi. Tabii ki verilmeyen penaltılarımız var, kazanabilirdik. Bu bizim için çok fazla oldu." değerlendirmesinde bulundu.Mourinho, Rangers'ın kupadaki şansını ise şu ifadelerle belirterek sözlerini tamamladı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250314/fenerbahce-uefa-avrupa-ligine-veda-etti-1094496297.html

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