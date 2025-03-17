https://anlatilaninotesi.com.tr/20250317/dev-banka-altin-tahminini-guncelledi-gram-ceyrek-yarim-ve-tam-altin-ne-kadar-1094589282.html
Dev banka altın tahminini güncelledi: Gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar?
Dev banka altın tahminini güncelledi: Gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar?
Sputnik Türkiye
Ünlü İsviçre bankası UBS, küresel ticaret savaşlarının etkisiyle altın fiyat tahminini yükselterek ons başına 3 bin 200 dolar seviyesine çıkardı. Banka... 17.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-17T17:16+0300
2025-03-17T17:16+0300
2025-03-17T17:25+0300
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UBS, küresel ticaret savaşlarının etkisiyle altın fiyat tahminini ons başına 3 bin 200 dolara yükseltti.İsviçre’nin menkul kıymetler bankası UBS, küresel ticaret savaşlarının tırmanması ve artan jeopolitik riskler nedeniyle altın fiyatlarına yönelik tahminini yukarı yönlü revize etti. Banka analistleri, belirsiz dönemlerde altının güvenli liman olma özelliğinin güçlendiğini vurgulayarak, önümüzdeki dört çeyrek boyunca ons başına 3 bin 200 dolar seviyesinden işlem görebileceğini öngördü.Piyasada altın ne kadar?Altın piyasasında dalgalanmalar sürerken, gram altın 3 bin 525 TL seviyesine ulaşarak yükselişini sürdürdü. 22 ayar bilezik fiyatı 3 bin 248 TL seviyesine çıkarken, ons altın 2 bin 991 dolar, altının kilogram fiyatı ise 95 bin 647 dolar seviyesine ulaştı.Cumhuriyet altını 23 bin 202 TL'ye, yarım altın 11 bin 647 TL'ye, çeyrek altın ise 5 bin 825 TL seviyesine yükseldi. Kapalıçarşı'da ziynet ve beşli altın fiyatlarında da yukarı yönlü hareket gözlemlenirken, Ata altının 24 bin 4 TL seviyesine ulaştığı ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250317/piyasa-uzmani-islam-memis-kesme-altin-konusunda-uyardi-firsatcilardan-kacinin-1094587690.html
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altın, gram altın, külçe altın, çeyrek altın, dolar, dolar/tl, banka, banka desteği, tahmin, büyüme tahmini, satış tahmini
Dev banka altın tahminini güncelledi: Gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar?
17:16 17.03.2025 (güncellendi: 17:25 17.03.2025)
Ünlü İsviçre bankası UBS, küresel ticaret savaşlarının etkisiyle altın fiyat tahminini yükselterek ons başına 3 bin 200 dolar seviyesine çıkardı. Banka analistleri, artan jeopolitik risklerin güvenli liman talebini artıracağını belirtti. Macquarie Group ve BNP Paribas da altın fiyatlarına ilişkin beklentilerini yukarı yönlü revize etti.
UBS, küresel ticaret savaşlarının etkisiyle altın fiyat tahminini ons başına 3 bin 200 dolara yükseltti.
İsviçre’nin menkul kıymetler bankası UBS, küresel ticaret savaşlarının tırmanması ve artan jeopolitik riskler nedeniyle altın fiyatlarına yönelik tahminini yukarı yönlü revize etti. Banka analistleri, belirsiz dönemlerde altının güvenli liman olma özelliğinin güçlendiğini vurgulayarak, önümüzdeki dört çeyrek boyunca ons başına 3 bin 200 dolar seviyesinden işlem görebileceğini öngördü.
Altın piyasasında dalgalanmalar sürerken, gram altın 3 bin 525 TL seviyesine ulaşarak yükselişini sürdürdü. 22 ayar bilezik fiyatı 3 bin 248 TL seviyesine çıkarken, ons altın 2 bin 991 dolar, altının kilogram fiyatı ise 95 bin 647 dolar seviyesine ulaştı.
Cumhuriyet altını 23 bin 202 TL'ye, yarım altın 11 bin 647 TL'ye, çeyrek altın ise 5 bin 825 TL seviyesine yükseldi. Kapalıçarşı'da ziynet ve beşli altın fiyatlarında da yukarı yönlü hareket gözlemlenirken, Ata altının 24 bin 4 TL seviyesine ulaştığı ifade edildi.