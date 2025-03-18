https://anlatilaninotesi.com.tr/20250318/rekor-kira-kira-ilerliyor-gram-altinda-tarihi-zirve-1094621670.html

Rekor kıra kıra ilerliyor: Gram altında tarihi zirve

Rekor kıra kıra ilerliyor: Gram altında tarihi zirve

Sputnik Türkiye

Altın fiyatları yükselişini sürdürdü. Ons altın, 3 bin 60 dolar ile rekor kırdı. Kapalıçarşı'da gram altın ise 3 bin 600 lirayı gördü. 18.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-18T16:22+0300

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ekonomi̇

gram altın

yarım gram altın

kapalıçarşı

kapalıçarşı

altın

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Gram altın serbest piyasada 3 bin 600 liraya kadar yükselerek rekor kırdı. Çeyrek altın ise 5 bin 857 lira ile zirveyi yeniledi.Gram altın ne kadar?Altın, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı öncesi rekor kırdı.Güne pozitif başlayan ons altın, yüzde 1'in üzerinde artışla 3 bin 60 dolara kadar yükseldi ve tarihin en yüksek seviyesini gördü. Altının ons fiyatı, yıl başından bu yana yüzde 15'in yükseliş kaydetti.Gram altın serbest piyasada 3 bin 600 liraya kadar yükselerek rekor kırdı. Çeyrek altın ise 5 bin 857 lira ile zirveyi yeniledi.Piyasalarda gözler Fed'in yarın açıklayacağı faiz kararına çevrildi. Bankanın faiz oranlarını sabit tutması beklenirken, Fed Başkanı Jerome Powell'ın vereceği mesajlar dikkatle izlenecek.ABD Başkanı Donald Trump'ın agresif ticaret ve gümrük vergisi politikalarının Fed kararlarını nasıl etkileyeceğine dair sinyaller aranacak.ABD'den gelen ekonomik veriler de ekonomik büyüme dair endişeleri güçlendirdi. Perakende satışlar, şubatta aylık bazda yüzde 0,2 artarak piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250318/resmi-gazetede-yayimlandi-bankadan-altin-alim-satimina-duzenleme-1094601989.html

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